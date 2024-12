Ronaldo 'béo' tranh cử ghế Chủ tịch LĐBĐ Brazil

Ronaldo tuyên bố rằng ông muốn trở thành ứng cử viên tranh chức Chủ tịch Liên đoàn Bóng đá Brazil (CBF) trong cuộc bầu cử diễn ra từ tháng 3/2025 đến tháng 3/2026.

Để có thể trở thành ứng cử viên chính thức, huyền thoại bóng đá Brazil cần nhận được sự ủng hộ từ ít nhất 4 Liên đoàn bang và 4 câu lạc bộ. Cựu ngôi sao của Real Madrid cho biết ông sẽ thực hiện một chuyến hành trình khắp Brazil để vận động bầu chọn.

Trong một cuộc phỏng vấn với Globo Esporte hôm 16/12, Ronaldo cho biết: “Tôi có hàng trăm nguồn động lực, nhưng động lực lớn nhất là đưa bóng đá Brazil trở lại với ánh hào quang xưa. Điều mà tôi thường gặp trên đường phố là người dân yêu cầu tôi quay lại thi đấu, bởi vì tình hình của đội tuyển quốc gia hiện tại không được tốt, cả trong lẫn ngoài sân cỏ".

Nếu thắng tranh cử, Ronaldo cho biết việc lắng nghe những góp ý của các cựu danh thủ là yếu tố quan trọng trong kế hoạch quản lý của mình. Mục tiêu của Ronaldo là biến CBF trở thành tổ chức được yêu mến nhất tại Brazil, trái ngược với tình cảnh hiện tại. Sau mỗi thất bại ở các giải đấu lớn, CBF luôn là mục tiêu công kích của người hâm mộ Brazil.

Ednaldo Rodrigues là Chủ tịch hiện tại của CBF. Ông sẽ hết nhiệm kỳ vào tháng 3/2026. Ông Rodrigues sẽ bắt đầu vận động bầu cử từ tháng 3/2025.

Cơ cấu bầu cử Chủ tịch CBF bao gồm 26 Liên đoàn bang và Thủ đô liên bang (mỗi phiếu bầu được tính ba điểm), 20 câu lạc bộ tại Serie A (mỗi phiếu bầu được tính hai điểm) và 20 câu lạc bộ tại Serie B (mỗi phiếu bầu được tính một điểm).

Globo cho biết Ronaldo "gần như không còn muốn liên quan đến Real Valladolid" và sẽ đẩy nhanh tiến trình bán đội bóng của Tây Ban Nha. Huyền thoại bóng đá Brazil muốn dồn toàn lực để tranh cử ghế Chủ tịch CBF.

Giữa tháng 11, tờ Sport của Tây Ban Nha cho biết Ronaldo có thể thuyết phục Pep Guardiola dẫn dắt tuyển Brazil nếu nhậm chức Chủ tịch. Pep cũng nhiều lần được nhắc đến sau World Cup 2022, giải đấu mà "Selecao" chơi không thành công và bị loại ở tứ kết. Bản thân HLV người Tây Ban Nha cũng dành nhiều lời khen cho tuyển Brazil mỗi khi có cơ hội.

Tuy nhiên, vào ngày 22/11, Pep đã đồng ý gia hạn hợp đồng với Man City đến tháng 6/2026.

