Ronaldinho trở lại sau 11 năm để đá một trận derby hạng ba

Sau 11 năm vắng bóng ở các trận chính thức, Ronaldinho chuẩn bị ra sân cho Ravenna trong trận derby với Forli, nơi anh có cơ hội ghi bàn thứ 300 trong sự nghiệp.

Bàn đầu tiên của Ronaldinho tại Italy đến từ một cú đánh đầu. Kaka treo bóng từ cánh phải, Ronaldinho băng vào cột xa, còn Julio César chỉ biết nhìn bóng vào lưới. Hôm ấy là ngày 28/9/2008. AC Milan thắng Inter của Jose Mourinho 1-0.

18 năm sau, Ronaldinho kể với La Gazzetta dello Sport rằng mỗi lần trở lại Italy, anh đều gặp người nhắc về bàn thắng ấy. Lần này, cựu sao Barcelona trở lại để chơi một trận derby khác. Sân Bruno Benelli nhỏ hơn nhiều so với San Siro. Ravenna phải dựng thêm một khán đài tạm để có chỗ cho khán giả đến xem anh.

Trận Ravenna - Forli diễn ra lúc 23h30 ngày 15/11. Ravenna cần 3 điểm để đua thăng hạng Serie B. Còn với Ronaldinho, nếu ra sân, anh sẽ chơi trận chính thức đầu tiên kể từ lần khoác áo Fluminense vào tháng 9/2015. Anh tuyên bố giải nghệ năm 2018 và từ đó chỉ góp mặt ở các trận biểu diễn.

“Tôi háo hức được nhảy múa cùng trái bóng”, Ronaldinho nói trong ngày ra mắt Ravenna.

Khi La Gazzetta dello Sport hỏi liệu có muốn tìm lại cảm giác thời còn là một cậu bé, Ronaldinho mỉm cười. Anh bảo mình đã 46 tuổi, trải qua đủ chuyện, nhưng vẫn còn một việc có thể làm lần đầu cùng những người bạn đã đưa anh đến Ravenna.

Khi được hỏi về pha rê bóng hay nhất đời mình, Ronaldinho chọn ngay việc sắp làm: “Trở lại thi đấu ở tuổi 46”.

Một buổi tập trước trận derby

Ronaldinho rời Barcelona hôm 13/11 và hạ cánh xuống sân bay Forli, ngay tại thành phố của đội bóng anh sắp đối đầu. Chủ tịch Ravenna Ignazio Cipriani và Lorenzo Tonetti, người giới thiệu hai người với nhau, ra sân bay đón anh.

Ronaldinho tập riêng trong buổi tập kín chiều 13/11. Sáng hôm sau, anh có buổi tập duy nhất với các đồng đội mới trước khi cả đội tập trung chuẩn bị cho trận derby.

HLV Andrea Mandorlini ban đầu tính tung Ronaldinho vào sân trong hiệp hai. Theo Reuters, sau đó ông xác nhận ý định xếp anh đá chính ở một trong ba vị trí trên hàng công.

Ronaldinho được phép di chuyển để tìm vị trí thuận lợi và sẽ cùng HLV quyết định chơi bao lâu. Giữa hàng loạt câu hỏi về anh, Mandorlini vẫn nhắc đến việc Ravenna cần thắng. Đội đang đứng nhì bảng, kém Spezia 6 điểm.

Trong phòng thay đồ, tiền đạo Simone Rabbi nói trước rằng nếu Ravenna được hưởng phạt đền, Ronaldinho sẽ sút. Bàn thắng thứ 300 được nhắc tới từ khi CLB công bố bản hợp đồng. Cipriani kể Ronaldinho muốn ghi thêm một bàn trong sự nghiệp. Còn khi được hỏi về cột mốc ấy, cựu danh thủ Brazil nói anh ít nghĩ đến con số và muốn tận hưởng ngày trở lại.

Ở tuổi 46, Quả bóng vàng 2005 chuẩn bị chơi trận chính thức đầu tiên kể từ khi khoác áo Fluminense vào tháng 9/2015.

Chuyên gia tâm lý thể thao Marta Ganchegui để ý đến cách Ronaldinho nói về trận đấu. Trong khi khán giả chờ bàn thứ 300, anh nhắc nhiều hơn đến những người bạn sẽ có mặt hôm ấy. Theo bà, một cầu thủ dành nhiều năm để công việc của mình được đánh giá bằng bàn thắng, danh hiệu và kết quả vẫn có thể háo hức trước một buổi chiều ra sân, đơn giản vì còn thích chơi bóng.

Dược sĩ kiêm chuyên gia dinh dưỡng Luis Sanchez Ibanez quan tâm đến khả năng giữ nhịp của Ronaldinho. Một buổi tập giúp anh biết đồng đội thường di chuyển thế nào. Vào trận, cựu sao Barcelona phải lặp lại những pha gắng sức, hồi phục giữa các tình huống và vẫn xử lý chính xác khi mệt. Ăn uống và bù nước đầy đủ có ích, nhưng khả năng duy trì cường độ phụ thuộc nhiều vào cách Ronaldinho chuẩn bị trong những tuần trước đó.

“Chỉ cần pha chạm bóng đầu tiên là thấy kỹ thuật. Muốn biết Ronaldinho giữ được nhịp độ nào, phải xem khi trận đấu đã diễn ra được một lúc”, Ibanez nói với Marca.

HLV thể lực David Torres đưa ra một ví dụ. Trận đấu có thể trôi qua vài phút với những đường chuyền giữ bóng, rồi bất ngờ xuất hiện một pha tranh chấp mà hai bên có cơ hội ngang nhau. Ronaldinho phải tăng tốc để đến trước đối thủ và có thể phải dừng gấp chỉ hai giây sau.

Với một cầu thủ đã lâu không thi đấu, Torres muốn biết Ronaldinho đã tập những pha đổi nhịp như vậy trong vài tuần qua hay chưa. Đôi khi, tình huống tốn sức nhất đến ngay ở lần chạm bóng đầu tiên.

Ravenna được gì từ Ronaldinho?

Câu chuyện bắt đầu ở Giannino, nhà hàng Ronaldinho thường ghé khi còn chơi cho Milan. Tonetti là đồng sở hữu nhà hàng. Hai người giữ liên lạc sau khi Ronaldinho rời Italy, rồi Tonetti giới thiệu anh với Cipriani, một doanh nhân lớn lên ở Ravenna và hâm mộ anh từ nhỏ.

Khi tiếp quản CLB quê nhà năm 2024, Cipriani muốn trẻ em trong vùng có thêm lý do để theo dõi đội bóng. Ông hỏi Ronaldinho có muốn chơi thêm một trận chính thức hay không. Theo lời Cipriani kể với Il Resto del Carlino, Ronaldinho nhận lời ngay.

Ravenna dựng thêm khán đài tạm mang tên R10 tại sân Bruno Benelli, nơi vé đắt nhất cho trận derby lên tới 150 euro.

Ravenna công bố bản hợp đồng vào tháng 6 và giới thiệu Ronaldinho với người hâm mộ vào tháng 8. Trong năm tháng từ lúc công bố đến trận derby, anh tham gia vào cơ cấu sở hữu của CLB, còn R10, thương hiệu đồ thể thao của anh, trở thành nhà cung cấp trang phục thi đấu cho đội.

Lô áo phiên bản giới hạn đầu tiên bán hết. Damiano David, giọng ca chính của Måneskin, còn lên mạng hỏi chỗ mua. Ravenna cũng dùng tên R10 cho khán đài dựng thêm, trong khi vé đắt nhất lên tới 150 euro.

Cipriani lấy mô hình Michael Jordan làm tham chiếu khi nói về R10. Ông kỳ vọng sức hút của Ronaldinho sẽ mang về tài trợ, mở rộng thị trường bản quyền và kéo thêm khán giả đến sân. Trận gặp Forli đã có lịch phát sóng ở Brazil, Anh, Trung Quốc và Saudi Arabia. Một trận derby hạng ba của CLB chưa từng chơi ở Serie A bỗng có người chờ xem ở nhiều nước.

Juanfer Calderin, CEO của The Queen, cho rằng sự chú ý ấy có thể giúp Ravenna tiếp cận nhà đầu tư và những cầu thủ muốn được biết đến rộng rãi hơn. Ông cũng đặt câu hỏi về uy tín của dự án thể thao nếu Ronaldinho chơi dưới kỳ vọng ở tuổi 46. Những tranh cãi và rắc rối pháp lý trong quá khứ của cựu danh thủ Brazil khiến hình ảnh CLB dễ bị ảnh hưởng nếu phát sinh bê bối mới, theo Calderin.

Angel Luis Fernandez, chuyên gia tiếp thị thể thao, nhìn thương vụ qua doanh thu bán vé, áo đấu và tài trợ. Ông nghi ngờ Ronaldinho đã sẵn sàng chơi ở Serie C, song cho rằng các chủ sở hữu, trong đó có chính Ronaldinho, có thể hưởng lợi khi CLB được nhiều người biết đến hơn. Theo Fernandez, chỉ riêng cơ hội xem Ronaldinho chơi 45 phút trong một trận chính thức đã đủ để nhiều người muốn có mặt.

Cipriani đặt mục tiêu trước mắt là đưa Ravenna lên Serie B. Xa hơn, ông muốn CLB chơi ở Serie A và dự cúp châu Âu. Ông đã mời cựu giám đốc AC Milan, Ariedo Braida làm phó chủ tịch, xúc tiến xây trung tâm huấn luyện mới và tính đến một sân vận động khác sau khi cải tạo xong sân Benelli. Ronaldinho tham gia với tư cách đối tác và đại sứ. Cam kết trên sân là ít nhất một trận. Chuyện có chơi tiếp hay không sẽ được bàn sau cuộc gặp Forlì.

Những ngày trước trận cũng là dịp để Ronaldinho gặp lại người quen ở Italy. Anh nhắc đến tình cảm nhận được thời khoác áo Milan, gọi Carlo Ancelotti là HLV hay nhất thế giới và nói Endrick đủ khả năng chơi ở Serie A. Dida và Serginho nằm trong số khách dự kiến có mặt tại Benelli, cùng cựu tay vợt Fabio Fognini và Arrigo Cipriani, ông nội của chủ tịch Ravenna.

Có người đến Benelli vì từng xem Ronaldinho sút phạt vào lưới tuyển Anh ở World Cup 2002, lập cú đúp khiến khán giả Bernabeu đứng dậy vỗ tay năm 2005, hay nâng cúp Champions League tại Paris năm 2006. Cũng có người chỉ biết đến cú sút ở Stamford Bridge và những đường chuyền không cần nhìn qua các đoạn video trên điện thoại.

Còn Ronaldinho, trước ngày trở lại, chọn kể về cú đánh đầu vào lưới Inter. Nếu bóng lại tìm đến anh gần vùng cấm, cả hai thế hệ sẽ được xem anh xử lý thế nào ở tuổi 46.