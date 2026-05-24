Romero 'quay xe' trước trận sinh tử của Tottenham

  • Chủ nhật, 24/5/2026 17:50 (GMT+7)
Cristian Romero bất ngờ trở lại London sau làn sóng chỉ trích dữ dội vì bay về Argentina giữa lúc Tottenham Hotspur đối mặt nguy cơ xuống hạng.

Trước đó, đội trưởng Tottenham gây tranh cãi khi bỏ lỡ trận đấu quan trọng của đội nhà để về quê hương theo dõi CLB thời niên thiếu Belgrano đá trận chung kết Championship với River Plate. Quyết định này khiến nhiều CĐV Spurs tức giận bởi đội bóng thành London đang đứng trước vòng đấu cuối đầy áp lực.

Romero hiện nghỉ hết mùa sau chấn thương đầu gối gặp Sunderland hồi tháng 4. Trung vệ người Argentina được cho phép trở về quê nhà để tiếp tục quá trình hồi phục và chuẩn bị cho World Cup 2026.

Hôm 23/5, Romero bất ngờ xuất hiện trở lại tại London. Cầu thủ sinh năm 1998 đăng ảnh đi cắt tóc cùng con trai trên Instagram, cho thấy anh nhiều khả năng sẽ có mặt theo dõi trận Tottenham gặp Everton thay vì ở lại Argentina xem Belgrano thi đấu.

HLV Roberto De Zerbi không chỉ trích học trò nhưng thừa nhận ông hiểu sự giận dữ từ người hâm mộ. Nhà cầm quân người Italy cho biết Romero đã trao đổi với đội ngũ y tế trước khi trở về Argentina hồi phục chấn thương.

Trong khi đó, huyền thoại Tottenham, Glenn Hoddle phản ứng gay gắt với hành động ban đầu của Romero. Ông cho rằng việc đội trưởng rời đội bóng trong thời điểm khó khăn là điều “tai tiếng” và không phù hợp với vai trò thủ lĩnh.

Hà Trang

Tottenham Romero Spurs Championship Roberto De Zerbi Glenn Hoddle

    Trung vệ Cristian Romero của Tottenham vướng tranh cãi khi không góp mặt ở trận đấu quyết định tấm vé trụ hạng tại vòng cuối Premier League gặp Everton hôm 24/5.

    David Moyes thừa nhận muốn giúp Everton giành kết quả tốt nhất trước Tottenham ở vòng cuối Premier League trong bối cảnh cuộc đua trụ hạng trở nên cực kỳ căng thẳng.

