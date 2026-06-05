ROG và 20 năm từ cỗ máy tiên phong đến biểu tượng ‘For those who dare’

Sau 20 năm phát triển, ROG không chỉ góp phần định hình thị trường laptop gaming mà còn liên tục mở rộng giới hạn về hiệu năng, thiết kế và tính linh hoạt của thiết bị di động.

Lịch sử phát triển của laptop gaming là câu chuyện về việc liên tục phá bỏ các giới hạn công nghệ. Từ bài toán hiệu năng, tản nhiệt đến thiết kế mỏng nhẹ và tính linh hoạt, ROG là một trong những thương hiệu góp mặt ở nhiều cột mốc quan trọng của hành trình đó.

Khởi đầu và khả năng chinh phục giới hạn hiệu suất

Khi Republic of Gamers (ROG) được ASUS thành lập vào năm 2006, laptop gaming vẫn là một phân khúc còn khá mới. Phần lớn game thủ khi đó vẫn xem desktop là lựa chọn duy nhất để đạt hiệu năng cao phục vụ chơi game.

Những mẫu ROG Gaming Notebook G Series đầu tiên ra đời với mục tiêu thay đổi quan niệm này. Không chỉ sở hữu cấu hình mạnh hơn mặt bằng chung, các sản phẩm còn được trang bị hệ thống tản nhiệt lớn, bàn phím tối ưu cho game thủ cùng phong cách thiết kế khác biệt.

ROG góp mặt trong nhiều cột mốc quan trọng của lịch sử phát triển laptop gaming suốt hai thập kỷ qua.

Trong bối cảnh đa số laptop vẫn mang ngoại hình trung tính, ROG xây dựng ngôn ngữ thiết kế riêng với những đường nét táo bạo và các chi tiết lấy cảm hứng từ công nghệ, quân sự và khoa học viễn tưởng. Quan trọng hơn, thương hiệu này góp phần đặt nền móng cho khái niệm gaming di động, cho phép người dùng mang theo hiệu năng cao thay vì phụ thuộc vào máy tính để bàn.

Khi các tựa game AAA ngày càng đòi hỏi cấu hình mạnh hơn, laptop gaming tiếp tục đối mặt với bài toán cân bằng giữa hiệu năng và nhiệt độ. Trong nhiều năm, ROG liên tục đầu tư vào thiết kế tản nhiệt và tối ưu hệ thống nhằm đưa hiệu năng ngày càng tiệm cận desktop.

Các dòng sản phẩm như ROG Strix và ROG Strix SCAR dần trở thành lựa chọn quen thuộc trong cộng đồng game thủ nhờ khả năng đáp ứng tốt nhu cầu chơi game cường độ cao, phát trực tiếp và đa nhiệm.

Các dòng Strix và Strix SCAR trở thành lựa chọn quen thuộc của nhiều game thủ nhờ hiệu năng cao và khả năng đa nhiệm.

Bên cạnh cấu hình, ROG cũng sớm đưa nhiều công nghệ mới lên laptop gaming như màn hình tần số quét cao, MUX Switch, công nghệ màn hình ROG Nebula hay hệ thống tản nhiệt ROG Intelligent Cooling. Đây là giai đoạn thương hiệu khẳng định vị thế trong việc theo đuổi hiệu năng dành cho game thủ và người dùng đòi hỏi sức mạnh xử lý cao.

Tiêu chuẩn mỏng nhẹ và sự linh hoạt của laptop gaming

Một trong những dấu mốc quan trọng của ROG đến vào năm 2017 với sự xuất hiện của dòng Zephyrus. Trong thời điểm laptop gaming hiệu năng cao thường gắn liền với thiết kế dày và nặng, ROG lựa chọn hướng đi khác kết hợp hiệu năng mạnh với kiểu dáng mỏng nhẹ hơn.

ROG Zephyrus GX501 gây chú ý khi đưa GPU GeForce GTX 1080 vào một thiết kế mỏng gọn hơn đáng kể so với mặt bằng chung thời điểm đó. Hệ thống tản nhiệt Active Aerodynamic System (AAS) được phát triển nhằm giải quyết bài toán nhiệt độ trong không gian hạn chế, mở ra hướng phát triển mới cho laptop gaming cao cấp.

Zephyrus mở ra hướng phát triển mới cho laptop gaming khi kết hợp hiệu năng mạnh với thiết kế mỏng nhẹ.

Sau đó, ROG tiếp tục hoàn thiện triết lý này với Zephyrus G14. Nhờ thiết kế nhỏ gọn, màn hình chất lượng cao cùng khả năng đáp ứng cả nhu cầu chơi game lẫn sáng tạo nội dung, mẫu máy nhanh chóng trở thành một trong những đại diện tiêu biểu của phân khúc laptop gaming mỏng nhẹ.

Từ đây, ROG không chỉ tập trung vào game thủ mà còn hướng đến nhóm người dùng vừa chơi game, vừa làm việc và sáng tạo nội dung trên cùng một thiết bị.

Nếu Zephyrus cho thấy laptop gaming có thể mỏng nhẹ hơn, Flow Z13 lại là minh chứng cho việc những giới hạn thiết kế truyền thống có thể tiếp tục được mở rộng.

Ý tưởng này bắt nguồn từ ROG Mothership với thiết kế bàn phím tháo rời và kiểu dáng khác biệt so với laptop thông thường. Những yếu tố đó sau này được hiện thực hóa trên Flow Z13.

Flow Z13 cho thấy những giới hạn thiết kế truyền thống của laptop gaming có thể tiếp tục được mở rộng.

Sở hữu thiết kế gọn nhẹ, bàn phím tháo rời và chân chống tích hợp, Flow Z13 mang đến trải nghiệm sử dụng linh hoạt hơn so với laptop gaming truyền thống. Người dùng có thể sử dụng như máy tính bảng, laptop hoặc kết hợp với eGPU XG Mobile khi cần thêm sức mạnh đồ họa. ROG Flow Z13 thể hiện định hướng quen thuộc của ROG: Liên tục thử nghiệm những ý tưởng mới thay vì đi theo các khuôn mẫu sẵn có của thị trường.

20 năm vượt qua giới hạn - “For Those Who Dare”

Hai thập kỷ sau ngày thành lập, ROG đã phát triển từ một thương hiệu hướng đến nhóm người dùng đam mê công nghệ trở thành cái tên quen thuộc trong lĩnh vực gaming toàn cầu.

Từ những mẫu laptop gaming đầu tiên, các hệ thống hiệu năng cao thuộc dòng Strix, những thiết bị mỏng nhẹ như Zephyrus cho tới các thiết kế linh hoạt như Flow Z13, ROG đều theo đuổi mục tiêu mở rộng giới hạn của laptop gaming.

Ngày nay, khi gaming, sáng tạo nội dung và các ứng dụng AI ngày càng giao thoa, laptop gaming cũng bước sang giai đoạn mới. Thiết bị không chỉ cần hiệu năng mạnh mà còn phải linh hoạt để đáp ứng nhiều nhu cầu sử dụng khác nhau.

Sau 20 năm phát triển, tinh thần “For Those Who Dare” vẫn là nền tảng trong định hướng của ROG khi không ngừng đổi mới, liên tục thử thách các giới hạn công nghệ và hướng đến những người dùng sẵn sàng trải nghiệm những điều mới mẻ.