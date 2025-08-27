Rodrygo đổi cánh, đổi số phận

Rodrygo đã tìm đến Xabi Alonso để xin một cơ hội làm lại, và anh chọn cách bước vào hành lang trái - nơi vốn thuộc về Vinicius - để chứng minh rằng mình vẫn đủ bản lĩnh tỏa sáng ở Real Madrid.

Rodrygo bước vào “lãnh địa” của Vinicius để tìm lại chính mình.

Khi một cầu thủ cảm thấy lạc lõng, bản năng luôn mách bảo anh ta tìm về nơi từng mang lại hạnh phúc. Với Rodrygo, đó chính là hành lang trái - khu vực đã nhiều năm gắn liền với cái tên Vinicius Junior. Nhưng ở thời điểm bước ngoặt của sự nghiệp, tiền đạo mang áo số 11 của Real Madrid đã quyết định bước vào “lãnh địa riêng” ấy để đi tìm lại sự tự tin đã đánh mất.

Lời thỉnh cầu từ Club World Cup

Ngay trước thềm Club World Cup, Rodrygo chủ động gặp Xabi Alonso để bày tỏ nguyện vọng: anh muốn được trao cơ hội tái sinh sau một mùa giải nhiều biến động. Thống kê 14 bàn thắng và 11 kiến tạo nghe có vẻ ấn tượng, nhưng không thể che giấu một sự thật - Rodrygo cảm thấy bị cô lập, thiếu gắn kết với tập thể và mờ nhạt trong những khoảnh khắc quan trọng.

“Tôi biết cuối mùa trước không dễ dàng cho cậu ấy. Nhưng Rodrygo tự cho mình thời gian để làm mới lại. Giờ tôi thấy cậu ấy tràn đầy khát khao”, Alonso chia sẻ khi mới đặt chân đến Madrid. Đó cũng là lúc HLV người Tây Ban Nha đồng ý thử nghiệm cậu học trò ở vị trí sở trường bên cánh trái.

Sự thay đổi được hình thành từ Club World Cup, sau trận hòa 1-1 với Al Hilal - lần duy nhất Rodrygo đá chính trên đất Mỹ. Kể từ đó, anh gần như không còn được xếp ở cánh phải. Alonso, trong nỗ lực xây dựng một Real Madrid với diện mạo mới, đã quyết định trao cho Rodrygo cơ hội hiếm hoi: cạnh tranh trực diện ở hành lang vốn thuộc về Vinicius.

Rodrygo được Xabi Alonso trao cơ hội ở trận gặp Oviedo.

Trận đấu gặp Oviedo tại La Liga là minh chứng rõ ràng. Alonso để Vinicius ngồi dự bị, tung Rodrygo cùng Mastantuono vào sân ngay từ đầu. Và cầu thủ 24 tuổi lập tức biến mình thành mũi nhọn nguy hiểm nhất của “Los Blancos”. Anh cầm bóng tự tin, liên tục đảo người, dứt điểm và trở thành tâm điểm trong hiệp một.

Thống kê khẳng định màn trình diễn thuyết phục: 47/50 đường chuyền chính xác (94%), 4 cú sút, 5 lần thu hồi bóng và 3/6 pha tranh chấp thành công trước khi rời sân phút 63. Đó không chỉ là con số, mà còn là lời đáp trả cho những nghi ngờ bủa vây anh suốt mùa trước.

Cuộc cạnh tranh với Vinicius

Rodrygo chưa bao giờ là mẫu cầu thủ ồn ào. Anh lặng lẽ đóng góp bằng những bàn thắng quan trọng, những pha xử lý thông minh, nhưng lại ít khi được nhắc đến như một ngôi sao không thể thay thế. Sự lặng lẽ ấy, trong môi trường Real Madrid đầy khắc nghiệt, đôi khi trở thành bất lợi.

Giờ đây, khi dũng cảm bước vào vùng đất quen thuộc của Vinicius, Rodrygo không còn tìm kiếm bàn thắng đơn thuần. Anh tìm kiếm sự chuộc lỗi, tìm lại hình ảnh từng thắp sáng Bernabeu trong những đêm Champions League rực lửa.

Rodrygo quyết tâm tìm lại chính mình.

Alonso nói sau trận: “Trong bóng đá, mọi quyết định đều được đưa ra vì tập thể”, Và với tập thể ấy, ông cần một Rodrygo tự tin, giàu sức sống và sẵn sàng tái sinh.

Có thể cuộc cạnh tranh giữa hai người Brazil sẽ còn kéo dài. Nhưng với phong độ và tinh thần hiện tại, Rodrygo đã cho thấy anh không dễ dàng lùi bước. Trên hành lang trái ấy, không chỉ có Vinicius, mà còn có một Rodrygo khát khao được làm lại, để chứng minh anh xứng đáng với chiếc áo trắng đã từng nâng bước anh đến đỉnh cao.

Bernabeu từng chứng kiến những đêm Rodrygo bùng nổ, và giờ đây, họ đang chờ một lần nữa – để thấy anh tìm lại chính mình, trong hành trình chuộc lỗi và tái sinh dưới bàn tay của Xabi Alonso.