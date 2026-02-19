Thành quả sau màn robot Trung Quốc 'múa võ'

Robot hình người bất ngờ gây sốt sau màn múa võ tại Gala Tết Nguyên đán, giúp nhiều hãng Trung Quốc nhận lượng đơn đặt hàng tăng mạnh.

Robot hình người của các công ty Trung Quốc gây sốt. Ảnh: CCTV.

Sự xuất hiện của các robot hình người tại Gala Tết Nguyên đán ở Trung Quốc đang tạo ra làn sóng quan tâm mạnh mẽ từ người tiêu dùng và doanh nghiệp. Điều này giúp nhiều hãng sản xuất ghi nhận lượng đơn đặt hàng tăng vọt và thời gian giao hàng bị kéo dài đến cuối tháng 4.

Diễn biến này xảy ra sau khi robot của 4 công ty gồm Unitree Robotics, Magiclab, Galbot và Noetix được giới thiệu tại chương trình, trong bối cảnh họ đã ký các thỏa thuận hợp tác trị giá khoảng 100 triệu nhân dân tệ ( 14 triệu USD ).

Một trong những cái tên hưởng lợi rõ rệt nhất là Unitree Robotics. Robot hình người G1 của công ty gây chú ý sau màn trình diễn võ thuật trong đêm diễn. Theo dữ liệu từ nền tảng mua sắm JD.com, chỉ trong 3 ngày qua, hàng chục nghìn người dùng đã truy cập trang sản phẩm của robot G1. Ngày giao hàng sớm nhất hiện được niêm yết vào đầu tháng 3.

Tại thị trường nội địa, robot G1 có giá khoảng 85.000 nhân dân tệ ( 12.300 USD ), trong khi phiên bản quốc tế được bán với mức 13.500 USD . Dù mức giá này vượt ngoài khả năng của phần lớn người tiêu dùng cá nhân, robot vẫn thu hút sự quan tâm lớn từ các doanh nghiệp và tổ chức.

Bên cạnh Unitree, robot đồng hành Bumi của Noetix cũng ghi nhận sức hút đáng kể sau khi xuất hiện trong một tiểu phẩm hài về chủ đề gia đình. Trong ngày 16/2, hàng nghìn robot đã được thêm vào giỏ hàng trên JD.com, dù chưa rõ số lượng giao dịch hoàn tất.

Bumi là robot kích thước nhỏ, được quảng bá là robot hình người “hiệu năng cao” đầu tiên trên thế giới có giá dưới 10.000 nhân dân tệ ( 1.447 USD ). Tuy nhiên, ngày giao hàng sớm nhất hiện đã bị lùi đến cuối tháng 4, thay vì ngày 1/3 như thời điểm công bố hồi tháng 10 năm ngoái.

Trong khi đó, các mẫu robot cao cấp hơn của Noetix vẫn được lên lịch giao hàng sớm nhất ngay giữa tháng 2, dù kỳ nghỉ Tết Nguyên đán vẫn đang diễn ra tại Trung Quốc.

Noetix được thành lập vào năm 2023 tại Bắc Kinh (Trung Quốc). Họ cho biết đã nhận được đơn đặt hàng 1.000 robot Bumi vào tháng 12/2025. Hiện sản phẩm này chưa được bán ra thị trường quốc tế.

Theo ước tính của công ty nghiên cứu thị trường Omdia, gần 90% tổng số robot hình người xuất xưởng trên toàn cầu trong năm ngoái đến từ các công ty Trung Quốc. Riêng Unitree đã xuất xưởng hơn 5.500 robot, vượt xa tổng sản lượng của các đối thủ Mỹ như Tesla, Figure AI và Agility Robotics.

Robot cỡ nhỏ Bumi của Noetix có giá chưa tới 1.500 USD . Ảnh: Noetix.

Ông Wang Xingxing, CEO Unitree cho biết số lượng robot hình người xuất xưởng của công ty có thể đạt 20.000 chiếc trong năm nay.

Dù gala có sự góp mặt của nhiều nghệ sĩ nổi tiếng, chủ đề robot hình người vẫn là tâm điểm bàn luận lớn nhất. Các hashtag liên quan liên tục đứng đầu tìm kiếm trên Weibo. CCTV cho biết lượng người xem gala năm nay trên mọi nền tảng tăng 37,3% so với năm trước, đạt hơn 23 tỷ lượt xem, mức cao nhất trong 13 năm qua đối với chương trình truyền hình trực tiếp.

Theo nhà nghiên cứu Zilan Qian từ Đại học Oxford, những màn trình diễn robot được theo dõi rộng rãi có thể góp phần thúc đẩy một công chúng “lạc quan hơn về công nghệ”, qua đó đẩy nhanh quá trình ứng dụng và đổi mới AI tại Trung Quốc.