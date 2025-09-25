Robot hút bụi có ‘sạc nhanh’, thêm bánh xe leo gờ

Khi các công nghệ hút bụi, lau nhà đã dần hoàn thiện và ít có thay đổi lớn, các hãng robot đang đầu tư thêm vào những công nghệ làm tăng độ tiện dụng.

Mẫu robot hút bụi, lau nhà Ecovacs Deebot X11 OmniCyclone. Ảnh: Minh Khôi.

Năm 2024, các mẫu robot hút bụi ở tầm trung đã được tích hợp gần như đầy đủ những tính năng dọn dẹp cơ bản: hút bụi, lau nhà, tự đổ bụi vào túi rác, có bình nước sạch và bẩn. Do đó, các hãng công nghệ tìm cách đưa những tính năng đặc biệt hơn lên dòng máy cao cấp.

Ecovacs, hãng đứng đầu về thị phần robot hút bụi tại Việt Nam, chọn cải tiến về pin và độ thông minh của dòng sản phẩm mới Deebot X11, vừa được ra mắt tại triển lãm IFA Berlin diễn ra đầu tháng 9. Bằng cách sạc liên tục nhiều lần nhỏ, hãng cho biết robot có thể làm sạch nhà với diện tích lên đến 1.000 m2 sau mỗi lần sạc đầy.

Cụ thể, robot sẽ được sạc nhanh mỗi khi về trạm để đổ bụi, thay nước hay giặt giẻ lau. Ecovacs cho biết với mỗi lần sạc 3 phút, pin tăng được gần 6%. Do đó, thông số diện tích làm sạch cho mỗi lần sạc tăng mạnh so với thế hệ trước là Deebot X8, dù dung lượng viên pin không đổi. Thông thường, robot hút bụi làm việc khoảng 3 giờ, với diện tích làm sạch 120 m2 sẽ hết pin. Khi đó, máy sẽ phải về trạm sạc để sạc lại, đến khi pin lên mức trung bình mới đi dọn tiếp. Với tính năng này, Deebot X11 phù hợp với những ngôi nhà có diện tích lớn.

Bên cạnh đó, Ecovacs cũng ra mắt phiên bản X11 OmniCyclone. Thay vì sử dụng túi chứa bụi dùng một lần như các dòng máy hiện tại, bản này có một hộp chứa bụi bằng nhựa với dung tích 1,6 lít.

Cận cảnh phần mặt dưới, với thiết kế chổi lau mới, bánh xe phụ giúp leo gờ (màu xanh cạnh bánh xe chính) của mẫu Deebot X11. Ảnh: Minh Khôi.

Khi sử dụng, trạm sẽ hút bụi và rác lên hộp này, và người dùng có thể dễ dàng nhìn thấy khi bụi đã đầy, đổ bỏ. So với cách dùng túi chứa bụi, giải pháp này tiết kiệm hơn về chi phí sử dụng lâu dài. Với cơ chế hút lốc xoáy giống như các máy hút bụi cầm tay, có thể trạm cũng hút rác tốt hơn, giảm tình trạng tóc, rác cỡ nhỡ không hút được vào túi bụi.

Mẫu X11 mới cũng có thêm một hệ thống “leo dốc”, gồm các bánh xe phụ bên cạnh bánh chính. Khi gặp các chướng ngại vật cao như gờ trong nhà, bánh xe phụ có thể đẩy robot cao lên một chút và vượt qua. Theo thông số của hãng, với tính năng này mẫu Deebot X11 có thể vượt gờ 2,4 cm, nếu là 2 gờ liên tiếp thì lên tới 4 cm. Trước Ecovacs, các hãng cạnh tranh như Roborock hay Dreame cũng đã trang bị khả năng “leo gờ” tương tự.

Về tính năng hút bụi hay lau nhà, dòng Deebot X11 đều có chút cải tiến. Máy có lực hút tối đa lên đến 19.500 Pa, đồng thời sử dụng con lăn lau nhà mới với dải nylon mật độ cao, nhằm tăng hiệu quả làm sạch.

Hộp đựng bụi trên mẫu Ecovacs Deebot X11 OmniCyclone. Ảnh: Minh Khôi.



Một điểm đáng chú ý khác là dòng Deebot X11 được trang bị khả năng ra lệnh bằng giọng nói tiếng Việt. Các dòng máy khác của hãng đã có thông báo bằng tiếng Việt, nhưng đây là lần đầu tiên robot của Ecovacs có thể điều khiển bằng cách câu lệnh như “làm sạch toàn bộ ngôi nhà” hay “trở về trạm sạc”.

Deebot X vẫn là dòng robot cao cấp nhất của Ecovacs. Tại Việt Nam, hãng bán 2 phiên bản gồm X11 OmniCyclone (sử dụng hộp đựng bụi) với giá 26 triệu và Pro Omni (dùng túi đựng rác thông thường) giá 24,9 triệu. Ở mức giá này, các hãng cạnh tranh cũng có những lựa chọn như Dreame X50, Dreame Aqua10 Roller hay Roborock Qrevo EdgeT.