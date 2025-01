Rộ tin Rashford tái hợp Greenwood

Rashford từng được liên hệ với Paris Saint-Germain trong nhiều kỳ chuyển nhượng, nhưng giờ đây, anh có thể chuyển đến một bến đỗ khác tại Ligue 1. Theo L’Equipe, Marseille bày tỏ sự quan tâm trong đến việc đạt được thỏa thuận với "Quỷ đỏ" cho trường hợp của Rashford.

Marseille trước đó thành công chiêu mộ Mason Greenwood từ Man United vào hè 2024 với mức giá 27 triệu bảng (30 triệu euro). "Rashford có thể theo chân người đồng đội cũ để tìm lại phong độ và sự nghiệp đang khá mờ mịt", Goal viết.

Marseille muốn tăng cường hàng công để cạnh tranh sòng phẳng với PSG trong cuộc đua vô địch. Hiện tại, đội bóng miền nam nước Pháp đứng thứ 2 trên BXH Ligue 1, kém PSG 6 điểm. Marseille tin rằng Rashford có thể giúp đội bóng thi đấu bùng nổ hơn.

Tiền đạo người Anh hiện không được trọng dụng tại Old Trafford dưới thời HLV Ruben Amorim. Bằng chứng là Manchester United sẵn sàng lắng nghe lời đề nghị dành cho cầu thủ 27 tuổi này để giải phóng quỹ lương và tạo khoảng trống cho tân binh.

Việc MU sẵn sàng chia tay với những cầu thủ như Rashford và Garnacho cho thấy quyết tâm thay đổi mạnh mẽ. Lãnh đạo "Quỷ đỏ" thừa nhận rằng tiêu chuẩn của đội giảm sút kể từ khi Sir Alex Ferguson giải nghệ vào năm 2013. Họ khao khát trở lại đỉnh cao và sẵn sàng ủng hộ HLV Amorim trong việc cải tổ đội hình.

Amorim đang nỗ lực để đưa MU trở lại với vị thế vốn có. Ông không ngại đưa ra những quyết định khó khăn, ngay cả khi phải hy sinh những ngôi sao lớn. Amorim muốn xây dựng một MU kỷ luật, quyết tâm và thi đấu với tinh thần cao nhất. Chiến lược gia người Bồ Đào Nha tin rằng chỉ có như vậy, MU mới có thể cạnh tranh cho các danh hiệu.

AS Monaco đang xem xét chiêu mộ Marcus Rashford từ Manchester United theo dạng cho mượn, bất chấp tiền đạo này vẫn muốn gắn bó với đội chủ sân Old Trafford.

