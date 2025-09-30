Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
M

Thế giới

Rò rỉ khí độc ở Trung Quốc, ít nhất 5 người tử vong

  • Thứ ba, 30/9/2025 18:20 (GMT+7)
  • 1 giờ trước

Chính quyền tỉnh Hà Nam, Trung Quốc, cho biết đã có 5 người tử vong và 3 người bị thương phải nhập viện sau khi khí độc phát thải bên trong nhà vệ sinh của một công ty hóa chất ở thành phố Hạc Bích thuộc tỉnh này.

Sự cố xảy ra lúc khoảng 7h (giờ địa phương, tức 6h theo giờ Việt Nam) ngày 29/9 tại Công ty Công nghiệp Hóa chất Hexin ở quận Sơn Thành (Shancheng), thành phố Hà Nam. Một bể chứa axít sunfuric được cho là bị rò rỉ, khiến axít tràn vào hệ thống thoát nước mưa của nhà máy và sau đó tràn vào bể phốt, nơi axit phản ứng tạo ra khí hydro sunfua.

Theo thông tin từ Văn phòng Quản lý tình trạng khẩn cấp của quận Sơn Thành, một người bị thương đang trong tình trạng nghiêm trọng, nhưng ổn định, trong khi hai người bị thương nhẹ. Các hoạt động của công ty trên đã bị đình chỉ và toàn bộ nhân viên của công ty đã được sơ tán khỏi hiện trường vụ phát thải khí độc.

Hiện chính quyền địa phương đang điều tra toàn diện về sự cố kể trên.

Rò rỉ khí độc ở Jordan khiến 13 người chết

Hãng thông tấn nhà nước cho biết sự cố rò rỉ khí độc tại cảng Aqaba xảy ra sau khi bồn chứa đầy khí clo bị rơi khi đang được vận chuyển.

07:22 28/6/2022

Đọc để hiểu rõ hơn lịch sử nước Mỹ

Mục Thế giới giới thiệu cuốn sách "Lẽ thường" - cuốn sách của tác giả Thomas Paine được xuất bản lần đầu vào năm 1776 và đã có vai trò quan trọng trong thời kỳ lập quốc của Mỹ. Cho đến hôm nay, cuốn sách vẫn còn nguyên giá trị lịch sử đối với những ai quan tâm đến lịch sử nước Mỹ.

https://baotintuc.vn/the-gioi/ro-ri-khi-doc-o-trung-quoc-it-nhat-5-nguoi-tu-vong-20250930141352141.htm

TTXVN

rò rỉ khí độc Trung Quốc Mỹ Trung Quốc khí độc phát thải

  • Trung Quốc

    Trung Quốc
    • Thủ đô: Bắc Kinh
    • Diện tích: 9.562.900 km²
    • Dân số: 1 tỷ 386 triệu người (WorldBank, 2017)
    • GDP: 12.237 tỷ USD (WorldBank, 2017)
    • Đơn vị tiền tệ: Nhân dân tệ
    • Mã điện thoại: +86
    • Ngôn ngữ: Tiếng phổ thông

  • Mỹ

    Mỹ
    • Thủ đô: Washington, D.C.
    • Diện tích: 9.833.520 km²
    • Dân số: 325,72 triệu (WorldBank, 2017)
    • GDP: 19.390 tỷ USD (WorldBank, 2017)
    • Đơn vị tiền tệ: USD
    • Mã điện thoại: +1
    • Ngôn ngữ: Tiếng Anh

Đọc tiếp

Bạn có thể quan tâm

XEM NHIỀU

Xem thêm

Chúng tôi sử dụng cookie để cải thiện trải nghiệm của bạn. Tìm hiểu về Chính sách Cookie tại đây

Từ chối Đồng ý