Ribery bị chế nhạo trong ngày Ronaldo vô địch

Rạng sáng 9/6, Ribery xuất hiện tại Allianz Arena để theo dõi Bồ Đào Nha trở thành đội đầu tiên trong lịch sử giành chức vô địch Nations League lần thứ hai sau khi đánh bại Tây Ban Nha ở loạt sút luân lưu. Trong trận đấu, Ronaldo ghi bàn thắng thứ 138 trong sự nghiệp quốc tế, gỡ hòa 2-2 ở phút 61.

Ngay sau pha lập công này, một đoạn video cho thấy Ribery bị các cổ động viên nhắm đến trong lúc họ ăn mừng bàn thắng của Ronaldo. Một người dùng mạng xã hội đã đăng tải clip ghi lại cảnh cựu sao người Pháp tương tác với khán giả trong sân vận động.

Trước trận đấu, Ribery phản ứng lại nhận định của Ronaldo, khi cầu thủ từng khoác áo Real Madrid và Manchester United cho rằng chỉ những người chiến thắng Champions League mới có cơ hội giành Quả bóng vàng. "Đó là sự bất công lớn nhất trong sự nghiệp của tôi. Tôi không thua kém gì Ronaldo hay Messi trong năm đó", Ribery cho biết.

Trong nhiều cuộc phỏng vấn khác, Ribery mô tả chiến thắng của Ronaldo là "một lựa chọn chính trị" và thậm chí bày tỏ cảm giác "ghê tởm" trước quyết định đó. Anh khẳng định: "Đó là điều không công bằng. Đó là một mùa giải tuyệt vời đối với tôi và tôi lẽ ra phải giành được Quả bóng vàng".

Ribery từng có cơ hội giành giải thưởng cá nhân này vào năm 2013 trong màu áo Bayern Munich, nhưng kết quả chỉ giành Quả bóng đồng và xếp sau Lionel Messi và Ronaldo. Năm đó, Ribery giành tới năm danh hiệu cùng Bayern Munich, bao gồm cả Champions League. Cá nhân Ribery ghi dấu ấn mạnh mẽ với 22 bàn thắng và 18 pha kiến tạo.

Trong khi đó, Ronaldo lại được trao Quả bóng vàng dù không có danh hiệu nào cùng Real Madrid trong cùng năm.

