Review Vivo X300 Ultra: Một cách khác để thắng cuộc đua nhiếp ảnh

Tiêu cự 35 mm là cách Vivo thay đổi cuộc chơi nhiếp ảnh. Chiếc X300 Ultra tách mình ra khỏi nhóm flagship đang chạy đua về kích thước cảm biến hay khả năng zoom.

Cuộc chiến di động cao cấp dần quy về thành cuộc đua camera. Sau vài năm, nó càng hẹp lại, trở thành màn phô trương xem đâu mới là hãng sở hữu máy ảnh zoom xa nhất. Huawei làm ống kính lật, Xiaomi phát triển hệ thống trượt liên tục còn Oppo chế tạo cụm tiềm vọng 10x.

Nhưng Vivo nói “không”. Nỗ lực của hãng này với cảm biến chính 35 mm cho thấy nhiếp ảnh di động không chỉ có một lối mòn để đi. Ống kính tele siêu xa là một hướng tốt, nhưng không phải duy nhất. Lựa chọn của Vivo tách biệt họ khỏi phần còn lại, tạo ra lợi thế để cạnh tranh trên đường dài ở những thế hệ tiếp theo.

Mặt khác, khi Vivo, Xiaomi, Oppo đồng loạt mở bán mẫu Ultra, giá 40-50 triệu đồng tại Việt Nam, tôi nhận ra rào cản tâm lý mà người dùng trong nước cho điện thoại Trung Quốc gần như không còn. Khi mang X300 Ultra đến văn phòng, đồng nghiệp thể hiện sự quan tâm mà iPhone hay Galaxy S đánh mất từ lâu.

Tuy nhiên, mức định giá 50 triệu đồng khiến họ thận trọng trở lại. Tồn tại nhiều lý do khi Vivo đặt con số này, bên cạnh khủng hoảng chip nhớ hay biến động tỉ giá. Nhưng trước mắt, hãng có thể đánh mất một số khách hàng, là những đồng nghiệp của tôi, những người chưa sẵn sàng trả số tiền lớn để sắm chiếc điện thoại thứ 2.

Tôi bắt đầu chụp ảnh bằng một ống kính Sigma 35 mm gắn trên chiếc A6400 của Sony. Combo đó được dùng nhiều đến mức bản thân gần như không cần nhìn màn hình hay ống ngắm mà vẫn biết ảnh rộng đến đâu. Khi nhu cầu công việc nhiều hơn, tôi đổi sang full-frame rồi thêm lens tele, zoom được… Tuy vậy, nếu phải lấy một tiêu cự để sử dụng cả đời, với tôi là 35 mm.

Trải nghiệm đó được tái tạo hoàn hảo trên Vivo X300 Ultra. Đây là thiết bị duy nhất bán chính hãng được trang bị tiêu cự này. Mức 35 mm ít méo hình, tạo độ sâu tốt hơn khi không ép chặt các layer lại. Nó cũng vừa đủ rộng khi tôi cần chụp cảnh hoặc check-in với cốc cà phê trên tay.

Góc nhìn hẹp hơn nghe có vẻ như hãng đang lấy mất của người dùng, nhưng thực tế là cho thêm. Từ khi sử dụng X300 Ultra, việc chụp ít phải nghĩ hơn. Góc nhìn gần như vừa khít với thứ bản thân thấy và không còn “rác” lọt vào khung hình. Trên máy này, tôi dễ dàng chuyển sang mức zoom 1,4x (50 mm) mà ảnh không bị mất chi tiết như các điện thoại dùng camera chính 23 mm.

Các ống kính còn lại của X300 Ultra cũng làm tốt nhiệm vụ của mình. Không cảm biến nào ở đây là phụ, khi chúng phải phụ trách một khoảng tiêu cự lớn, thay cho máy ảnh chính. 3 ống kính đều quay được phim 4K 120 FPS, 10 bit hỗ trợ log màu đầy đủ.

Phần mềm máy ảnh của Vivo có lượng chức năng đồ sộ nhất trên thị trường. Mẫu X300 Ultra được bổ sung hai bộ lọc màu mới, lấy cảm hứng từ phim dương bản và âm bản của Ricoh. Những lựa chọn giống Classic Chrome hay Classic Negative của Fujifilm vẫn được duy trì. Người dùng dễ dàng tùy chỉnh tương phản, sắc độ của từng bộ lọc để cá nhân hóa.

Nhà sản xuất cũng tối ưu lại phần mềm. Khi chụp ảnh độ phân giải cao, quá trình lưu, xử lý sẽ được thực hiện dưới nền, không còn ảnh hưởng đến tốc độ thao tác.

Làm việc ở mảng công nghệ, tôi sở hữu nhiều hơn một thiết bị để chụp ảnh. Khả năng của camera còn bao gồm cả việc tôi có sẵn sàng mang nó ra khỏi nhà hay không. Tương tự, việc đánh giá chiếc X300 Ultra cũng không thể bỏ qua phần soi xét ngoại hình.

Nhìn từ xa, sản phẩm tương tự Xiaomi 17 Ultra hay Find X9 Ultra với cụm camera lớn, đặt trong một hình tròn, chiếm 1/3 mặt lưng. X300 Ultra cũng không khác nhiều thế hệ tiền nhiệm, trừ việc được bổ sung một số chi tiết nhỏ với cạnh bo cong và khắc dấu xung quanh máy ảnh.

Hãng còn cố gắng điều chỉnh để che giấu việc camera của thiết bị lồi thế nào. Tuy vậy, X300 Ultra vẫn dày nhất trong nhóm flagship ra mắt năm nay. Với bản thân tôi, đây không phải vấn đề lớn. Để đánh đổi hệ ống kính đa dụng và cảm biến lớn, nó vẫn ở mức độ chấp nhận được.

Đây cũng không hẳn là điểm trừ, khi tôi có một điểm tựa để bám vào khi xoay ngang chiếc máy ra lúc chơi game, chụp ảnh.

Độ dày này chủ yếu đến từ camera chính. Hãng chọn dùng tiêu cự 35 mm, với cảm biến lớn 0,89 inch, buộc hệ ống kính phải lồi ra để điểm hội tụ đặt đúng vị trí. Nhiều người tiếc nuối khi Vivo không nâng cấp lên loại sensor 1 inch. Nhưng nếu làm vậy, X300 Ultra có thể dày thêm 20%.

Hiện tại, “combo” camera Vivo chọn đang xếp sau Oppo về khả năng zoom 10x. Với không gian còn trên máy, hãng có thể phát triển thêm những hệ ống kính tiềm vọng dài hơn trong tương lai.

Mặt khác, nhà sản xuất còn cho phép mở rộng bằng phụ kiện gắn ngoài. Tối đa, chiếc X300 Ultra có thể phóng đến tiêu cự 400 mm mà mức độ rung lắc ở mức chấp nhận được. Nó được sinh ra cho những buổi concert, fan meeting, thường cấm khách tham dự mang máy ảnh chuyên nghiệp.

Khi tôi nhận X300 Ultra, nhiều đồng nghiệp trong văn phòng đến dùng thử. Họ cầm máy lên, gắn bộ ống kính mở rộng rồi chụp thử vài tấm ảnh. Không còn ai bận tâm đến thông số kỹ thuật của chiếc máy. Đây cũng là cách mà thị trường điện thoại cao cấp đang thay đổi.

Vài năm qua, các hãng đua nhau tăng kích thước cảm biến, khả năng thu sáng và mức độ zoom xa. Tuy nhiên, giới hạn không gian của điện thoại khiến việc phát triển sản phẩm dần đến cực hạn. Vivo X300 được phát triển từ một hệ thống phần cứng thuần túy thành hệ sinh thái chụp ảnh đa dụng, có khả năng xử lý các tình huống phức tạp.

Xét riêng camera, thao tác trên máy vẫn còn rườm rà quá mức cần thiết. Khả năng lấy nét gặp vấn đề trong việc theo dõi chủ thể lúc quay video. Mức tele 400 mm cũng đẩy thiết bị đến cực hạn chống rung, yêu cầu kỹ năng để có thể làm chủ.

Vivo từng là hãng sao chép iPhone, tự biến mình thành một lựa chọn có nhiều tính năng và rẻ hơn sản phẩm của Apple. Nhưng cầm trên tay X300 Ultra, cảm giác đó không còn nữa. Hãng này cũng không tạo ra thiết bị để thay thế, đánh bại iPhone.

Từ năm ngoái, Origin OS đã cung cấp khả năng AirDrop, nhận cuộc gọi từ điện thoại Apple. Thiết bị tương thích cả với Apple Watch, AirPods hay MacBook. Hãng Trung Quốc tự kéo sập thành trì hệ sinh thái mà Táo khuyết dựng lên, để điện thoại của mình có thể xâm nhập.

X300 Ultra là lựa chọn phù hợp nhất để trở thành chiếc điện thoại thứ 2, bên cạnh mẫu iPhone có tất cả mật khẩu, app ngân hàng mà tôi không thể từ bỏ. Và thiết bị cũng có đủ những giá trị khác mà smartphone Apple đang thiếu vắng. Đó là khả năng chụp ảnh thượng thừa, hệ tiêu cự hoàn toàn khác cùng chức năng mở rộng ống kính tele mà Apple có thể không bao giờ làm.