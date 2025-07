Reus rực sáng tại MLS

Sáng 13/7 (giờ Hà Nội), Reus góp 1 bàn trong chiến thắng 2-1 của LA Galaxy trước D.C. United ở vòng 22 khu vực miền Tây MLS 2025. Sau trận, ngôi sao người Đức nhận giải Cầu thủ hay nhất trận.

Ở trận này, Reus được xếp đá hộ công trong sơ đồ 4-2-3-1. Trong 84 phút thi đấu, tiền vệ 36 tuổi chạm bóng 76 lần, chuyền chính xác 84%, 2 lần tạo ra cơ hội ghi bàn và có 2 lần chuyền dài đúng địa chỉ.

Reus là ngôi sao sáng nhất của LA Galaxy mùa này. Trong 5 trận gần nhất, cựu sao Dortmund ghi 2 bàn và góp 3 kiến tạo.

Hôm 15/6, Reus gây sốt với pha giật gót kiến tạo đẳng cấp, giúp đồng đội ghi bàn trong trận hòa 3-3 trước St. Louis City SC tại vòng 18 MLS.

Reus là điểm sáng hiếm hoi của LA Galaxy mùa này khi đội đang xếp chót bảng khu vực miền Tây. Sau 22 trận, đội bóng của HLV Greg Vanney mới có 3 chiến thắng và để thua 13 trận.

Từ đầu mùa, Reus sắm vai chân sút số một của LA Galaxy với 5 bàn, hơn những đồng đội là Diego Fagundez và Christian Ramirez 1 bàn.

Sự sa sút của LA Galaxy là một cú sốc lớn đối với người hâm mộ bóng đá Mỹ, khi đội bóng này vừa đăng quang tại MLS Cup 2024 hồi tháng 12 năm ngoái. Khi đó, Reus và các đồng đội đã tạo nên lịch sử với lần thứ 6 vô địch giải đấu này.

