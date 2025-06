Real nhắm 4 tài năng trẻ sáng giá ở châu Âu

"Los Blancos" nổi tiếng với việc chiêu mộ những tài năng trẻ xuất sắc của bóng đá thế giới. Đầu tháng này, Real hoàn tất thỏa thuận với tiền vệ Abdellah Ouazane. Cầu thủ 16 tuổi được đánh giá có lối chơi tương đồng Jude Bellingham và sẽ gia nhập Real Madrid từ Ajax vào tháng 7.

Real vẫn tiếp tục tìm kiếm những bản hợp đồng mới khi nhắm đến 4 tài năng trẻ hiện thi đấu tại giải vô địch U19 và U21 Châu Âu. Theo Marca, tiền đạo Nick Woltemade của Stuttgart và tuyển Đức là cái tên nổi bật nhất trong danh sách, cùng với các cầu thủ Castello Lukeba (Pháp), Cristian Mosquera (Tây Ban Nha) và Kees Smit (Hà Lan).

Woltemade hiện là vua phá lưới tại giải vô địch U21 Châu Âu và vừa nâng tổng số bàn thắng lên 6 sau pha lập công vào lưới Pháp, đưa Đức chạm trán Anh ở trận chung kết. Castello Lukeba, trung vệ của RB Leipzig, cũng được các CLB lớn Châu Âu để mắt, trong đó có Liverpool và Chelsea.

Mosquera được Real quan tâm, đặc biệt khi hợp đồng của hậu vệ này với Valencia chỉ còn một năm. Cuối cùng, tiền vệ Kees Smit của AZ Alkmaar cũng thu hút sự chú ý tại giải U19 Châu Âu năm nay.

Tài năng 19 tuổi hiện chia sẻ vị trí vua phá lưới tại giải với Pablo Garcia (Tây Ban Nha) và hai cầu thủ người Đức - Said El Mala và Max Moerstedt. Anh chuẩn bị cùng Hà Lan đá trận chung kết U19 châu Âu với Tây Ban Nha.

Real Madrid đã bổ sung Trent Alexander-Arnold, Franco Mastantuono và Dean Huijsen vào đội hình một cho mùa giải 2025/26. Giờ họ được cho là lên kế hoạch chiêu mộ Alejandro Grimaldo của Bayer Leverkusen.

