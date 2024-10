Rạng sáng 29/10 (giờ Hà Nội), chủ nhân Quả bóng vàng 2024 được xướng tên. Real Madrid thể hiện sự bất bình bằng việc tẩy chay và đẩy uy tín của giải thưởng xuống đáy.

Cách đây một tháng, Marca trịnh trọng thông báo Vinicius Jr là chủ nhân của Quả bóng vàng 2024. Nói là trịnh trọng vì tờ báo uy tín của Tây Ban Nha không ngần ngại đăng số 7 của Real Madrid ra trang bìa với hình tiền đạo người Brazil cầm Quả bóng vàng. Tấm ảnh ghép đó không phải lời dạng tiên tri, mà giống sự khẳng định.

Bị lội dòng phút cuối

Marca không đoán mò vì họ hiểu luật chơi và có quan hệ đủ rộng. Theo thể thức bầu chọn Quả bóng vàng, ban tổ chức sẽ nhận phiếu bầu từ các nhà báo từ các nền bóng đá thuộc 100 top FIFA. Tờ báo của Tây Ban Nha đủ mối quan hệ để kết nối với nhà báo các nước này và xin ý kiến từ những người đã bỏ phiếu.

Động thái đó tạo niềm tin rằng Vinicius nhận được sự ủng hộ áp đảo tới mức Marca đưa ra tuyên bố đầy tự tin trên trang bìa của mình. Bởi lẽ nếu kết quả thăm dò sau khi bỏ phiếu cho ra một cuộc đua sít sao, họ không thể khẳng định kiểu tất tay như vậy mà phải chừa đường lui phòng hờ có sai số.

Marca khẳng định không cần đường lui.

Ngay một ngày trước khi Lễ trao giải, mọi thứ diễn ra rất bình thường. Truyền thông thế giới coi việc Vinicius giành Quả bóng vàng là chuyện đã rồi. Nhiều bài báo đã viết trước về hành trình của cầu thủ Brazil trên đường chinh phục giải thưởng cầu thủ hay nhất thế giới. Real Madrid cũng tất bật cho việc tới Paris nhận giải như liệu pháp tinh thần sau cú sốc thua Barcelona.

Thế nhưng, chỉ vài tiếng trước khi lễ trao giải bắt đầu, đã có biến. Rodri giành chiến thắng. Real Madrid cũng thể hiện việc tẩy chay khi không cử người tới dự lễ trao giải.

Trong những lần trao giải trước đây, chúng ta chứng kiến trường hợp Cristiano Ronaldo không dự giải khi biết không được tôn vinh. Dù sao, đó chỉ là chuyện của một cầu thủ còn việc Ban tổ chức để cả một đội bóng lớn như Real Madrid tẩy chay thi đó là cú giáng mạnh vào uy tín của giải.

Cái tát vào uy tín của giải

Real Madrid không đến dự giải không chỉ là sự vắng mặt của một CLB mà còn làm cho lễ trao giải trở nên rất khó coi. Trong một cuộc trao giải, người chiến thắng thường nhận được sự vỗ tay tán thưởng của người về nhì và về ba.

Chúng ta có thể thấy điều đó trong các cuộc thi sắc đẹp: Hoa hậu khi đăng quang vương miện cũng hay được á hậu 1 và á hậu 2 vỗ tay chúc mừng. Nhưng việc Rodri lên nhận giải khi không có sư hiện diện của hai cầu thủ Real Madrid là Quả bóng bạc Vinicius và Quả bóng đồng Jude Bellingham khiến ngôi sao này trở nên lạc lõng. Lần đầu tiên Quả bóng vàng được đăng quang mà không có Quả bóng bạc, Quả bóng đồng tháp tùng, Rodri khó lòng cảm thấy mãn nguyện.

Lễ trao giải chỉ thấy ảnh mà không thấy người khiến giải đấu giống như "trò hề"

Và rất không bình thường khi lần xướng tên đội bóng nam hay nhất thế giới nhưng không có đại diện nào của Real Madrid bước ra. Khi buổi lễ xướng tên HLV hay nhất thế giới, Carlo Ancelotti không hiện diện. Giải thưởng Gerd Muller có tên Kylian Mbappe, nhưng lại không có sự xuất hiện của ngôi sao người Pháp.

Khoảng trống lớn trên hàng ghế đầu trong lễ trao giải vì thiếu tên tuổi quan trọng, những giải thưởng không có người lên nhận. Đó là cái tát rất đau dành cho uy tín của giải do tạp chí France Football trao tặng.

Dù đây là giải thưởng lâu đời, nó đang chịu cạnh tranh lớn từ các tổ chức khác. Năm 2010, France Football nhận ra tình hình rằng họ không đủ chính danh để tổ chức giải Quả bóng vàng nên phải kết hợp với FIFA hợp nhất thành giải Quả bóng vàng FIFA.

Do không chịu được áp bức từ FIFA nên năm 2016, France Football lại tách ra và tổ chức riêng. Vào cuối năm ngoái, họ lại phải tìm đến một tổ chức chính danh khác để kết hợp tạo ra giải thưởng chung mà năm nay là lần đầu tiên UEFA và France Football chung tay trao giải (UEFA năm nay cũng bỏ giải UEFA Men's Player of the Year Award để hợp tác đầu tư cho Quả bóng vàng).

Song, FIFA cũng đang muốn gây dựng uy tín với giải "The Best" sau khi chia tay France Football. Muốn giải của mình sẽ dần thay thế Quả bóng vàng, FIFA sẽ có những bước đi để tạo khác biệt.

Năm nay là cơ hội không thể tốt hơn để "The Best" giáng cho Quả bóng vàng của France Football những cái tát, nhất là khi Real Madrid hậu thuẫn họ.