Real Madrid phẫn nộ

Với họ, danh hiệu này "không còn tồn tại", và minh chứng rõ ràng là việc hủy bỏ chương trình đặc biệt kéo dài năm giờ trên RMTV, dự kiến phát sóng để tôn vinh sự kiện. Giờ đây, tại Valdebebas và Santiago Bernabéu, sẽ không còn bất kỳ dấu hiệu nào nhắc đến Quả bóng Vàng.

Sáng 28/10, Real Madrid nhận được thông tin đầu tiên cho thấy Vinicius có thể sẽ không là người chiến thắng. Ban đầu chỉ là tin đồn, nhưng khi thông tin dần được củng cố, câu lạc bộ bắt đầu xem xét lại chuyến đi.

Chiều cùng ngày, khi các cầu thủ tập trung tại Valdebebas, Real Madrid đưa ra quyết định không di chuyển đến Paris - một động thái đầy quyết đoán. Quan điểm hiện tại của họ là thống nhất: "Quả bóng Vàng không còn tồn tại."

Sau cú sốc ban đầu, huấn luyện viên Carlo Ancelotti nhanh chóng định hướng lại tâm lý cho đội bóng, nhấn mạnh mục tiêu bám sát giải đấu và các mục tiêu thi đấu chính. Đặc biệt là khi đội vừa để thua đậm 0-4 trước Barcelona tại La Liga, Ancelotti khẳng định rằng mọi sự tập trung cần được dồn cho những trận đấu sắp tới.

Quyết định cuối cùng về Quả bóng Vàng khiến Real Madrid bất ngờ khi tất cả thông tin họ nhận được trước đó đều chỉ ra rằng Vinicius sẽ đăng quang. Chủ tịch Florentino Pérez, cùng với 50 người đại diện của câu lạc bộ, đã sẵn sàng tham dự với niềm tin chắc chắn vào chiến thắng của Vinicius. Sau cùng, "Los Blancos" hủy chuyến đi tới Paris dự sự kiện.

Không chỉ Real Madrid, Vinicius và các nhà tài trợ của anh cũng phải gánh chịu sự thất vọng. Nike lên kế hoạch phủ vàng toàn bộ cửa hàng Gran Vía tại Madrid để tôn vinh Vinicius, một kế hoạch giờ đây đã phải hủy bỏ. Thay vào đó, vẫn chưa rõ liệu Rodrigo – đồng đội của Vinicius và cũng là đại diện của Nike - có được áp dụng chiến dịch tương tự khi anh giành chiến thắng hay không.

Quả bóng Vàng năm nay để lại dấu ấn đầy tranh cãi, nhưng với Real Madrid, từ giờ phút này, họ xác định sẽ để lại nó phía sau, dồn toàn lực cho những thử thách trên sân cỏ.

Rạng sáng 29/10 (giờ Hà Nội), Rodri của Manchester City được xướng tên người chiến thắng ở hạng mục Quả bóng Vàng nam. Vinicius Jr chỉ về nhì.

