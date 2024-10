Vinicius trượt Quả bóng Vàng, Valdano lên tiếng

Rạng sáng 29/10 (giờ Hà Nội), Rodri Hernández được xướng tên ở giải thưởng Quả bóng Vàng, để lại sự thất vọng lớn cho Vinicius và Real Madrid.

Sự kiện này làm dấy lên nhiều tranh cãi trong giới thể thao, trong đó cựu cầu thủ và HLV Real Madrid, Jorge Valdano cũng lên tiếng trên chương trình El Tercer Tiempo de #Vamos phát sóng trên Movistar Plus. Valdano cho rằng, nếu Vinicius không được xướng tên, đó không phải vì phong độ của anh tại Real Madrid.

“Nếu hôm nay Vinicius không giành Quả bóng Vàng, lý do có lẽ nằm ở những gì xảy ra với đội tuyển quốc gia Brazil, chứ không phải những đóng góp của cậu ấy tại Real Madrid, nơi cậu ấy xứng đáng được công nhận”, Valdano nhận định.

Trước đó, quyết định không đến Paris (Pháp) của Real Madrid gây ra cú sốc lớn đối với ban tổ chức giải thưởng Quả bóng Vàng. Theo kế hoạch, đội bóng Hoàng gia Tây Ban Nha chuẩn bị khoảng 50 đại diện, bao gồm các cầu thủ, gia đình và bạn bè, để đến tham dự buổi lễ trao giải. Tuy nhiên, Real Madrid rút lui khi biết Vinicius không phải là người chiến thắng.

Điều này khiến ban tổ chức của tạp chí France Football bất ngờ. Theo nguồn tin từ hãng EFE, phía tổ chức vẫn tin rằng đại diện Real Madrid sẽ có mặt tại buổi lễ. Họ bày tỏ sự thất vọng: “Chúng tôi hoàn toàn không thể hiểu nổi tình huống này.”

Về phần Valdano, ông cũng nhắc lại tinh thần thể thao cao đẹp mà các cầu thủ từng thể hiện, kể đến sự kiện Luka Modric trao Quả bóng Vàng cho Lionel Messi cách đây hai năm. Hành động của Real Madrid lần này có thể gây ra nhiều tranh cãi, nhưng có lẽ cũng phản ánh sự thất vọng và kỳ vọng lớn lao của đội bóng đối với Vinicius - ngôi sao hàng đầu đang khao khát được ghi dấu ấn trên đấu trường quốc tế.

