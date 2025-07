Real Madrid nhận tin xấu từ La Liga

Theo Cadena SER, Chủ tịch La Liga Javier Tebas bác bỏ đề xuất hoãn ngày khai mạc mùa giải 2025/26 của Real Madrid, bất chấp việc đề nghị này từng nhận được sự ủng hộ từ Hiệp hội Cầu thủ Tây Ban Nha (AFE) và một số câu lạc bộ khác.

Trước đó, theo The Athletic, Real Madrid và Atletico Madrid đạt thỏa thuận với La Liga và Liên đoàn Bóng đá Tây Ban Nha (RFEF) rằng nếu lọt vào tứ kết FIFA Club World Cup 2025, họ sẽ được lùi ngày thi đấu đầu mùa nhằm đảm bảo thể lực cho cầu thủ. Real thậm chí đã vào tới bán kết, và tin rằng điều kiện để hoãn là hợp lý.

Tuy nhiên, ông Tebas khẳng định: “Họ sẽ có 20 ngày nghỉ, thay vì 21 ngày. Các giải khác như Premier League (Chelsea) hay Ligue 1 (PSG) cũng không thay đổi lịch, vì vậy chúng tôi không nên làm khác”.

Như vậy, trận mở màn La Liga của Real Madrid gặp Osasuna sẽ diễn ra đúng lịch vào ngày 19/8. Đây là một thách thức lớn cho HLV Xabi Alonso, khi vấn đề thể lực và khả năng pressing của đội bóng đang gặp nhiều vấn đề.

Tại FIFA Club World Cup, Real thi đấu kém hiệu quả về mặt di chuyển và tranh chấp, đặc biệt là tuyến đầu. Việc bị rút ngắn kỳ nghỉ hè càng khiến nguy cơ quá tải tăng cao, ảnh hưởng trực tiếp đến phong độ giai đoạn đầu mùa giải của đội bóng Hoàng gia.

