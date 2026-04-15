Raphinha tố trọng tài, Musso đáp trả gay gắt

  • Thứ tư, 15/4/2026 13:10 (GMT+7)
Tranh cãi nổ ra sau trận Atletico-Barca thuộc tứ kết lượt về Champions League khi hai phía đưa ra quan điểm trái ngược về công tác điều hành.

Juan Musso trong trận Atletico thua 1-2 trước Barcelona ở lượt về vòng 1/8 Champions League.

Căng thẳng bùng lên sau trận đấu giữa Atletico Madrid và Barcelona tại Metropolitano rạng sáng 15/4, khi các cầu thủ hai đội lời qua tiếng lại về những quyết định của trọng tài.

Raphinha là người lên tiếng đầu tiên. Cầu thủ chạy cánh của Barca tỏ ra bức xúc khi cho rằng đội bóng của anh bị xử ép. “Đó là một trận đấu bị cướp. Trọng tài điều hành rất tệ. Các cầu thủ Atletico phạm nhiều lỗi nhưng không bị phạt thẻ”, anh nói với DAZN Brazil.

Ngôi sao người Brazil còn đặt nghi vấn về cách điều hành trận đấu: “Điều tôi không hiểu là tại sao họ lại sợ Barcelona chiến thắng”. Những phát biểu này lập tức gây chú ý và có thể kéo theo án kỷ luật. Theo chuyên gia trọng tài Iturralde Gonzalez, Raphinha có nguy cơ bị phạt, tương tự trường hợp Neymar từng bị treo giò vì chỉ trích trọng tài năm 2019.

Không dừng lại ở đó, Raphinha còn có những cử chỉ hướng về khán đài sau trận. Trong đoạn video ghi lại trên sân, anh thậm chí tuyên bố Atletico sẽ “bị loại” ở bán kết, càng khiến bầu không khí thêm căng thẳng.

Ở chiều ngược lại, Juan Musso nhanh chóng phản pháo. Thủ môn của Atletico, người chơi nổi bật trong trận đấu, bác bỏ hoàn toàn quan điểm của đối thủ.

“Có vẻ như họ nghĩ có ba quả phạt đền không được thổi, hoặc bốn thẻ đỏ. Không thể nói đó là một vụ cướp”, Musso nói. “Chúng tôi thắng trên sân. Chúng tôi đã đánh bại họ 2-0 ở lượt đi. Đừng biến mọi thứ thành câu chuyện trọng tài”.

Musso cũng đề cập đến tình huống gây tranh cãi liên quan đến Fermín López. Theo anh, đó chỉ là pha va chạm bình thường trong nỗ lực phòng ngự, không đủ để thổi phạt đền.

“Barca là đội bóng lớn, chúng tôi tôn trọng họ. Nhưng nói đây là một vụ ‘cướp’ thì thật điên rồ”, thủ môn người Argentina nhấn mạnh.

Tranh cãi sau trận cho thấy sức nóng của cặp đấu. Trong khi Barcelona tiếc nuối vì những quyết định không có lợi, Atletico khẳng định họ giành quyền đi tiếp nhờ màn trình diễn trên sân.

Rạng sáng 15/4, Barca đánh bại Atletico 2-1 ở tứ kết lượt về Champions League. Tuy nhiên, sau hai lượt trận, Atletico giành chiến thắng 3-2, theo đó giành quyền vào bán kết - nơi họ sẽ gặp Arsenal hoặc Sporting Lisbon.

Barcelona có quyền ngẩng cao đầu Chiến thắng 2-1 trước Atletico Madrid tại tứ kết lượt về Champions League 2025/26 rạng sáng ngày 15/4 là không đủ để Barcelona đi tiếp.

Hà Trang

Barca Raphinha Atletico Fermín López Juan Musso Iturralde Gonzalez

