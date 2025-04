Raphinha thoát án phạt

Hôm 6/4, trận Barcelona hoà Real Betis với tỷ số 1-1 thuộc vòng 30 La Liga, ngôi sao người Brazil phản ứng dữ dội với quyết định của trọng tài Gil Manzano, buộc nhiều đồng đội và ban huấn luyện phải can thiệp để tránh sự việc đi quá xa.

Sự việc bắt đầu khi trận đấu chỉ còn vài phút. Raphinha có một pha căng ngang nguy hiểm nhưng bị Llorente chạm nhẹ khiến Fermín không thể dứt điểm.

Khi tất cả tưởng rằng trọng tài sẽ cho Barca hưởng quả phạt góc, ông Gil Manzano lại nổi còi kết thúc trận. Quyết định này khiến Raphinha tức giận. Anh lớn tiếng tranh cãi với trợ lý trọng tài bên ngoài sân và tiếp tục giữ thái độ gay gắt khi tiến về phía trọng tài chính.

HLV Hansi Flick đã phải ra mặt can ngăn. Trên đường vào đường hầm, Raphinha va chạm nhẹ với Ter Stegen - người chủ động ngăn anh tránh rắc rối. Tuy nhiên, tiền đạo người Brazil gạt tay đồng đội và tiếp tục phàn nàn. Truyền hình sau đó còn ghi lại cảnh anh lớn tiếng với trợ lý trọng tài: “Ông không được bảo tôi im miệng. Ông thật thô lỗ!”.

Dù hành vi có phần quá khích, Raphinha sẽ không phải chịu bất kỳ án phạt nào. Báo cáo trận đấu từ tổ trọng tài không đề cập đến sự cố. Ngoài ra, cũng không có thêm thông tin bổ sung nào được gửi đến Liên đoàn.

Theo quy định hiện hành, việc xử lý vi phạm ngoài báo cáo có thể diễn ra nếu Ủy ban Kỷ luật mở cuộc điều tra theo thẩm quyền, hoặc có khiếu nại từ bên thứ ba trước hạn chót vào 14h ngày thứ ba. Tuy nhiên, đến thời điểm hiện tại, không có dấu hiệu nào cho thấy hai tình huống này sẽ xảy ra.

Barcelona có thể yên tâm giữ chân trụ cột người Brazil trong các trận đấu tới, trong bối cảnh cuộc đua tại La Liga đang bước vào giai đoạn quyết định.

