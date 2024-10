Rap Việt hết hot

3 tập đầu tiên của Rap Việt mùa 4 chứng kiến sự đổ bộ của không ít rapper có kinh nghiệm, có hit trên thị trường nhưng chưa có tiết mục nào tạo được sức hút thực sự lớn.

Lên sóng ngay sau Anh trai “say hi” cũng như hưởng lợi từ sức hút “khủng” từ mùa 3, Rap Việt mùa 4 được kỳ vọng là chương trình truyền hình về âm nhạc nổi bật trong năm nay. Tuy nhiên, sau 3 tập đã lên sóng, vẫn chưa có tiết mục nào từ chương trình có thể đạt được sự chú ý lớn từ công chúng.

Cùng thời điểm này ở mùa 3, rap Việt đã có những phần thi ấn tượng, gây chú ý với công chúng như Về Quê của Mikelodic, Bao giờ lấy vợ của 24k.Right, Hoa hồng gai của Pháp Kiều,... thậm chí phần thi của Cadmium không thực sự tốt nhưng vẫn nhận được sự bàn luận cao trên mạng xã hội. Ở mùa 4, các tiết mục có tính chuyên môn chưa phải là quá xuất sắc mà sự bàn luận cũng kém hẳn.

Những cái tên hot không đủ kéo “nhiệt”

Xét về độ nổi tiếng của các thí sinh, 3 tập đầu của mùa 4 Rap Việt có nhiều rapper được công chúng biết đến nhiều hơn mùa 3. Ở mùa 3, những cái tên như HRRYKNG, 24k.Right, Richy D. Icy, Yuno Big Boi,... cũng đã phát hành một số sản phẩm, nhưng không phải là gương mặt ghi được nhiều dấu ấn trên thị trường. Nhưng ở mùa 4, những cái tên xuất hiện không ít người đã “chinh chiến” ở các cuộc thi khác, có những bản hit “triệu view”.

Cụ thể, willistic góp giọng trong ca khúc Chẳng giống giáng sinh có độ phổ biến cao, đạt lượt view lớn. VCC Left Hand xuất hiện trong nhiều sản phẩm từ các rapper có độ nhận diện lớn top đầu rap Việt hiện tại như Wxrdie, Coldzy, Vsoul. Ngắn hoạt động khá lâu trong cộng đồng rap và nổi tiếng với sở trường melodic rap, được khán giả ưa chuộng.

Đặc biệt, rap Việt mùa 4 xuất hiện 2 cái tên từng “làm mưa làm gió” trên nền tảng mạng xã hội là Gill với các bản hit Sang xịn mịn, Mắt xanh cùng câu rap làm nên thương hiệu “Động đất à, không phải, đấy là bọn anh đang đi lên”; và Mason Nguyễn - rapper góp giọng trong nhiều sản phẩm lớn cùng câu rap quen thuộc “Đồng chí tlinh, lên đồ” được sử dụng rất nhiều trên nền tảng video ngắn.

Gill đã có những bản hit trước đây, nhưng chưa thực sự bùng nổ trong chương trình.

Ngoài ra, phần lớn các thí sinh khác cũng là những gương mặt đã quen thuộc với khán giả xem truyền hình như Shayda từng tham gia Giọng hát Việt nhí, Diablo là cựu thí sinh King of Rap, SaabiRose đã dự thi Big Song Big Deal, Quân Lee cũng là thí sinh nổi bật ở cuộc thi Vote for Five. Manbo chưa từng tham gia cuộc thi âm nhạc nào nhưng độ nhận diện của rapper này cũng rất cao khi thuộc cùng tổ đội Gerdnang với những nghệ sĩ đang lên hiện nay là HIEUTHUHAI, HURRYKNG và Negav.

Rõ ràng, với sự xuất hiện dày đặc của những cái tên nổi bật như vậy, Rap Việt mùa 4 được kỳ vọng sẽ bứt lên ngay từ những tập đầu tiên, nhất là khi chương trình lên sóng ngay sau khi Anh trai “say hi” kết thúc, và chương trình cũng có động thái mượn sức nóng của chương trình tiền nhiệm khi mời Quang Hùng MasterD - top 5 anh trai có lượt bình chọn cao nhất của chương trình - xuất hiện ngay trong tập đầu tiên. Tuy nhiên, thành tích của Rap Việt mùa 4 đến nay vẫn mờ nhạt, các phần thi không lọt được vào top trending.

Vì đâu nên nỗi?

Có thể thấy, mặc dù sở hữu những gương mặt có độ nhận diện cao, nhưng các thí sinh của rap Việt mùa 4 chưa phải là những cái tên được đánh giá cao ở mảng kỹ năng trong cộng đồng underground.

Đây là một điều khác biệt so với các mùa trước, khi những cái tên được biết đến đều đã “xưng hùng xưng bá” trong thế giới ngầm như 24k.Right, Richy D. Icy của mùa 3 hay Blacka, Bwine của mùa 2. Những rapper như Gill, willistic cũng đã từng xuất hiện tại rap Việt những mùa trước đây, mà họ cũng không có sự thay đổi quá nhiều trong phong cách cũng như kỹ năng, vậy nên không đem lại bất ngờ gì cho khán giả.

Mặt khác, những rapper trong 3 tập vừa qua cũng chưa thực sự đem đến những phần thi quá chất lượng. Tất nhiên, họ đều là những rapper khá kinh nghiệm trình diễn trên sân khấu, hầu như không có “tay mơ” nào xuất hiện, vậy nên các tiết mục đều khá sạch sẽ, không có điểm gì để chê. Nhưng cũng chính vì sự sạch sẽ đó, vậy nên các tiết mục đều dễ nghe, dễ hát theo, nhưng cũng dễ quên ngay, ít có ai thực sự khác biệt. Các thí sinh cũng đang thể hiện rất an toàn, chú trọng vào tạo hook mà không tạo ra điểm nhấn nào để bản thân có sự mới mẻ.

Quay lại Rap Việt mùa 3, ngày từ tập đầu tiên, Cadmium dù không có kỹ năng tốt nhưng lại gây ấn tượng ngay lập tức bởi phong cách thời trang đậm chất Việt Nam truyền thống, chủ đề lịch sử khác biệt với phần lớn các rapper khác. Sang đến tập 2, người xem lại có ngay Rhyder với 24k.Right đầy kinh nghiệm, thấu hiểu đại chúng để tạo ra những đoạn hook rất bắt tai. Ở tập 3, Mikelodic lại xuất hiện với một Về quê rất vui tai và mang chất dân gian lạ lẫm. Ở mùa 4, màu sắc các thí sinh chưa có sự phân biệt rõ ràng như vậy.

Saabirose là thí sinh hiếm hoi tạo được dấu ấn riêng qua 3 tập đầu tiên Rap Việt mùa 4.

Đặc biệt, tranh cãi về việc hát trong chương trình rap vẫn được Rap Việt mùa 4 nối dài từ mùa 3. Nhưng nếu ở mùa 3, chỉ có một mình Rhyder là tâm điểm của sự bàn luận, thì năm nay hết Shayda lại đến Vlary, Young Puppy, Ngắn lọt vào tầm ngắn của khán giả.

Vẫn có sự tranh cãi giữa việc hát R&B và thể loại melodic rap, nhưng một chủ đề bàn luận kéo dài từ năm ngoái đến năm nay chưa ngã ngũ đã làm nản lòng những rap fan lâu năm. Họ mong muốn thưởng thức những tiết mục rap chất lượng, những trường phái rap độc đáo thay vì chèn quá nhiều phần hát. Ngay cả ở một số tiết mục các thí sinh rap rõ ràng như ở phần thi của Manbo, V High, thì phần hát hỗ trợ của ca sĩ khách mời cũng chiếm thời lượng khá nhiều và có phần nổi bật lấn át phần thi của các thí sinh.

Hai thí sinh hiếm hoi tạo được ấn tượng với khán giả nhờ phong cách riêng chứ không phải là tên tuổi được tạo dựng trước đó, là 7dnight và Saabirose. Sự nổi bật của 2 thí sinh này phần lớn đến từ yếu tố vùng miền, khi 7dnight rap bằng giọng Nghệ An, còn Saabirose sử dụng giọng Huế. Kỹ năng 2 thí sinh này ở mức khá ổn, có khả năng bứt phá trong vòng sau, nhưng như vậy là chưa đủ để “gánh” cho những phần thi khác.

Công bằng để nói, Rap Việt mùa 4 vẫn có lượt xem, lượt thảo luận lớn so với các chương trình truyền hình trong nước thời điểm hiện tại. Tuy nhiên, để tạo ra một “làn sóng văn hóa” như cách Anh trai “say hi” trước đó, hay mùa trước của chính họ đã làm được, thì với 3 tập đầu tiên, chưa có thí sinh, phần thi nào trong chương trình có thể làm được điều đó.