Rao sách lậu giá 26.000 VND/cuốn làm quà Tết

First News, đơn vị giữ bản quyền phát hành "Đắc nhân tâm", cho biết phát hiện nhiều bên làm giả và kinh doanh bản sách lậu tác phẩm này, báo giá 26.000 VND/cuốn.

Đắc nhân tâm nhiều năm qua liên tục bị làm giả.

Chia sẻ với Tri thức - ZNews, đại diện Công ty TNHH Văn hóa - Sáng tạo Trí Việt (First News) cho biết qua nhắn tin trao đổi, đã được một người chào mời mua sách Đắc nhân tâm làm quà Tết với giá 26.000 VND/cuốn, số lượng 1.500 cuốn. Người này nói sách để ở Ninh Bình, sẽ cho chuyển lên Hà Nội.

Mức giá trên rẻ hơn đáng kể so với sách Đắc nhân tâm có bản quyền do First News phát hành, giá bìa 86.000 VND. Ngoài ra, phiên bản khổ nhỏ có giá bìa 68.000 VND.

Qua tìm hiểu, First News phát hiện nhiều đầu nậu sách giả ở ngoại thành Hà Nội và các tỉnh lân cận. "Chân rết các trùm in lậu" này cho thấy sách giả các loại của các đơn vị xuất bản bị in lậu, sản xuất giả tập kết sẵn để cung cấp cho người bán trên các sàn thương mại điện tử hay mạng xã hội như.

Đại diện First News cho biết đang tiến hành điều tra thêm để cung cấp thông tin, nhờ cơ quan chức năng vào cuộc xử lý các cơ sở in ấn, buôn bán sách lậu.

Sách lậu không phải là câu chuyện mới, mà là vấn nạn đã hoành hành nhiều năm qua trên thị trường sách, gây ảnh hưởng không nhỏ đến các đơn vị xuất bản, phát hành.

Vừa qua, ông Nguyễn Văn Phước, Giám đốc First News, công khai chia sẻ trên mạng xã hội rằng sẽ kiện Shopee vì sàn thương mại này để sách giả tràn lan.

Ông cũng bày tỏ hy vọng có những đơn vị xuất bản khác chung tay lên tiếng, cũng như được các cơ quan quản lý, cơ quan chức năng... quan tâm, hỗ trợ giải quyết vấn đề đã kéo dài nhiều năm và gây tổn thất cho các đơn vị làm sách.