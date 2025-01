First News sẽ kiện Shopee vì sách giả

First News chuẩn bị khởi kiện sàn thương mại điện tử Shopee Việt Nam, đồng thời kêu gọi các đơn vị đồng cảnh ngộ bị làm giả sách cùng chung tay hành động.

Sách Hạt giống tâm hồn bị làm giả. Ảnh: First News.

Thông tin trên được ông Nguyễn Văn Phước, Giám đốc Công ty TNHH Văn hóa - Sáng tạo Trí Việt (First News), nêu công khai trên trang mạng xã hội.

Chia sẻ với Tri thức - ZNews, ông cho biết đơn vị đang lập vi bằng để khởi kiện sàn thương mại điện tử Shopee Việt Nam.

Qua tìm hiểu, đơn vị phát hiện nhiều cuốn sách do mình nắm giữ bản quyền xuất bản tại Việt Nam bị làm giả và kinh doanh trái phép tràn lan trên không gian mạng, đặc biệt trên các sàn thương mại điện tử như Shopee, Lazada, TikTok Shop.

Đây không phải là lần đầu Shopee cùng các sàn thương mại điện tử bị phàn nàn về tình trạng hàng giả, hàng nhái. Đơn vị xuất bản sách cho biết đã liên hệ yêu cầu Shopee phối hợp trong việc ngăn chặn sách lậu, song quy trình thường phức tạp và không kịp thời.

Bên cạnh đó, ranh giới giữa trách nhiệm của người bán và quản lý sàn thương mại điện tử vẫn còn là một dấu hỏi lớn. Nhiều vụ việc sách giả, sách lậu trước đây, chỉ người bán chịu truy cứu, còn sàn thương mại điện tử chưa trực tiếp và rốt ráo, chủ động ngăn chặn tình trạng này, cũng không phải chịu trách nhiệm liên đới.

Ước tính hiện có trên 300 đầu sách của First News bị in lậu. "Cứ cuốn sách nào hot, bán chạy là nhanh chóng bị làm giả", ông Phước nói. Đơn cử tác phẩm nổi tiếng Đắc nhân tâm bị đến 21 bên làm giả, trục lợi, theo quan sát của đội ngũ First News.

Bấy lâu nay, như nhiều đơn vị xuất bản, phát hành khác, First News thường xuyên có động thái bảo vệ bản quyền tác phẩm do mình phát hành như sử dụng công nghệ in mới, mã vạch chống giả, tuân thủ các quy chuẩn phát hành sách... cũng như phối hợp với lực lượng chức năng, cơ quan hữu quan và tuyên truyền đến bạn đọc.

Theo đó, First News khuyến cáo độc giả nên lựa chọn mua trực tiếp từ đơn vị xuất bản hoặc tại các cửa hàng uy tín. Nếu lựa chọn mua online thì website chính thức của nhà phát hành hoặc các trang như Tiki, Fahasa, Phương Nam cũng đảm bảo hơn về nguồn gốc xuất xứ của sách.

Tuy nhiên, những động thái kể trên cũng không ngăn chặn được nạn sách giả, sách lậu trầm kha đã hoành hành nhiều năm qua. Nhiều độc giả vẫn mua từ bên kinh doanh sách lậu, chủ yếu vì giá rẻ.

"Điều này khiến nhiều cuốn sách được yêu chuộng nhưng đơn vị phát hành chân chính thì không bán được sách, không thu hồi được vốn", Giám đốc First News trải lòng.

Đơn vị phát hiện dấu hiệu vi phạm khi thấy nhiều bên bán sách giá rẻ bất thường, đặt mua về kiểm tra và so sánh, đối chiếu với sách thật thì khẳng định là sách giả.

Trong lần khởi kiện này, First News sẽ làm việc với Công an Thành phố Hà Nội. Ông Phước cho biết đã trao đổi với đại diện một số đơn vị làm sách khác để cùng phối hợp với cơ quan chức năng điều tra ngọn ngành, làm rõ vai trò các bên liên quan trong vụ việc.

Trong các trao đổi trước đây với ZNews, nhiều người làm sách đã bày tỏ sự bất lực lẫn bức xúc trước vấn nạn sách giả. Đa số các đơn vị xuất bản đều kỳ vọng nhận được sự giúp đỡ mạnh mẽ hơn từ chế tài và đơn vị hành pháp, xử lý vi phạm để giảm thiểu, xóa bỏ tình trạng này.