Rắn dài 3 mét lao vút vào bệnh viện, nọc độc có thể giết người

  • Thứ tư, 22/4/2026 14:09 (GMT+7)
Một cá thể rắn “khủng” bất ngờ xuất hiện trong khuôn viên bệnh viện ở Đắk Lắk khiến nhiều người hoảng hốt. Cá thể này được xác định là rắn hổ mang chúa.

Các cá thể tê tê, khỉ được thả về tự nhiên.

Ngày 21/4, Vườn Quốc gia Chư Yang Sin (Đắk Lắk) cho biết đơn vị vừa phối hợp với các cơ quan liên quan thả nhiều cá thể động vật hoang dã về môi trường tự nhiên.

Cụ thể, các cá thể được thả gồm: 1 cá thể tê tê Java, 1 cá thể rắn hổ mang chúa và 4 cá thể khỉ đuôi lợn. Trong đó, đáng chú ý là cá thể rắn hổ mang chúa trước đó bất ngờ “lạc” vào khuôn viên Bệnh viện Đại học Y Dược Buôn Ma Thuột vào ngày 19/4, khiến nhiều người không khỏi lo lắng.

Ngay sau khi phát hiện, người dân cùng lực lượng bảo vệ bệnh viện đã nhanh chóng tiếp cận, khống chế và xử lý an toàn. Sau đó, cá thể rắn được bàn giao cho kiểm lâm để đưa về rừng, thả lại môi trường sống tự nhiên phù hợp tại Vườn Quốc gia Chư Yang Sin.

Cá thể rắn đã được thả về tự nhiên.

Rắn hổ mang chúa (Ophiophagus hannah) là loài rắn độc dài nhất thế giới, thuộc họ rắn hổ, phân bố tại nhiều khu vực rừng ở Việt Nam. Loài này có nọc độc thần kinh rất mạnh, có thể gây liệt và đe dọa tính mạng nếu bị cắn, đồng thời sở hữu kích thước lớn, phản xạ nhanh và khả năng tấn công khi bị kích động.

Tuy nhiên, rắn hổ mang chúa thường tránh con người và chỉ tấn công khi cảm thấy nguy hiểm. Theo cơ quan chức năng, trong tự nhiên, rắn hổ mang chúa giữ vai trò quan trọng trong việc kiểm soát các loài khác, góp phần duy trì cân bằng hệ sinh thái, ổn định đa dạng sinh học.

Căn bệnh nghiệt ngã lây từ vết cắn, đến nay chưa có cách chữa

Bệnh dại từ lâu đã được xem là một trong những bệnh truyền nhiễm đáng sợ nhất bởi gần như không còn cơ hội cứu chữa khi các triệu chứng đã xuất hiện.

3 giờ trước

Muốn con ăn ngon và tăng trưởng tốt, đừng quên bổ sung chất này

Kẽm chỉ chiếm lượng rất nhỏ nhưng ảnh hưởng toàn diện đến tăng trưởng, miễn dịch và trí não. Thiếu kẽm có thể khiến trẻ biếng ăn, chậm lớn, suy giảm đề kháng.

4 giờ trước

Căn bệnh khiến Thái Lan cảnh báo khẩn: Bộ Y tế ra hướng dẫn

Bệnh Whitmore không lây lan phổ biến nhưng có thể diễn biến nặng nếu chẩn đoán muộn. Người có bệnh nền cần đặc biệt cảnh giác trong mùa mưa bão.

5 giờ trước

Huỳnh Thủy/ Tiền Phong

(Znews đặt lại tiêu đề bài viết)

    Đọc tiếp

    Bạn có thể quan tâm

    XEM NHIỀU

    Xem thêm

