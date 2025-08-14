Ramos - mũi dao găm PSG giấu kín cho phút cuối

Không đá chính thường xuyên, nhưng mỗi khi ra sân, Gonçalo Ramos lại biết cách định đoạt trận đấu - thứ giá trị khiến PSG khó lòng buông tay.

Không đá chính thường xuyên, nhưng mỗi khi ra sân, Gonçalo Ramos lại biết cách định đoạt trận đấu.

Rạng sáng 14/8, sân Bluenergy ở Udine như vỡ òa khi Gonçalo Ramos ghi bàn gỡ hòa 2-2 cho PSG ở phút 90+4 trận Siêu cúp châu Âu 2025 trước Tottenham. Pha lập công ấy không chỉ cứu đội bóng khỏi bờ vực thất bại, mở ra chiến thắng sau loạt luân lưu, mà còn là lời tuyên ngôn đanh thép của một tiền đạo vốn lâu nay bị xếp vào hàng “kép phụ” trong mắt HLV Luis Enrique.

Một siêu dự bị đúng nghĩa

Mùa 2024/25, Ramos ghi 19 bàn trên mọi đấu trường - một thống kê đáng nể với cầu thủ thường xuyên phải ngồi dự bị, chen chúc cơ hội giữa những Ousmane Dembele, Desire Doue hay Khvicha Kvaratskhelia. Anh không có suất đá chính cố định, nhưng lại sở hữu phẩm chất mà nhiều ngôi sao khác không dễ duy trì: khả năng tận dụng tối đa từng phút hiện diện trên sân.

Đó không phải sự bùng nổ tức thời, mà là thành quả của sự kiên nhẫn, bền bỉ và ý chí thép. Với Ramos, chính những phẩm chất ấy làm nên điều đặc biệt, giá trị cho bản thân - điều không nhiều cầu thủ ngày này với cái tôi thường rất cao ngạo - có được.

Bản lĩnh của Ramos từng được kiểm chứng ở chung kết Nations League 2025, khi anh là một trong những cầu thủ thực hiện thành công lượt sút luân lưu quyết định giúp Bồ Đào Nha đánh bại Đức. Trong cả sự nghiệp, anh mới sút hỏng duy nhất một lần trên chấm 11 m - thành tích 8/9 lần thành công, đủ để khẳng định độ “lạnh” trong những khoảnh khắc nghìn cân treo sợi tóc.

Ramos toả sáng trong trận Siêu cúp châu Âu.

Nhưng cuộc sống của Ramos ở Paris không hề dễ dàng. Anh phải sống trong làn khói tin đồn bị đem bán, nhất là khi PSG luôn khát khao những bản hợp đồng bom tấn.

80 triệu euro - gồm cả thưởng - là khoản đầu tư lớn, nhưng sau một mùa giải với 10 bàn tại Ligue 1 và vài lần đá chính ở FIFA Club World Cup 2025 mà không để lại dấu ấn bùng nổ, nhiều người bắt đầu hoài nghi về tính “xứng đáng” của thương vụ. Juventus được cho là quan tâm, nhưng chưa ai gửi lời đề nghị chính thức.

Trước chuyến du đấu Mỹ, một cuộc họp kín giữa Ramos, Luis Enrique và Giám đốc Thể thao Luis Campos khép lại mọi đồn đoán. Nếu không có lời mời đặc biệt, Ramos sẽ ở lại và tiếp tục cạnh tranh vị trí.

Enrique từng nói rõ: “Cậu ấy là một cầu thủ tuyệt vời, có thể chơi ở đẳng cấp rất cao. Dù chỉ ra sân một phút, cậu ấy cũng chơi rất hay. Nếu không ở trên sân, cậu ấy vẫn giúp ích cho đội. Và hôm nay, cậu ấy đá chính, ghi ba bàn - đó là lý do tôi gọi cậu ấy là sự đảm bảo”.

Cụm từ “sự đảm bảo” không phải lời khen xã giao. Trong một mùa giải kéo dài và khắc nghiệt, những “quân bài chiến lược” như Ramos thường quyết định cả thành bại.

Giá trị của Ramos

Không phải ai cũng có thể duy trì sự sắc bén khi ra sân từ ghế dự bị, lại càng khó hơn để trở thành người hùng trong các trận đấu lớn. PSG đã nhiều lần sống nhờ những khoảnh khắc như thế từ Ramos - bàn thắng vào lưới Tottenham chỉ là minh chứng mới nhất.

Hay trước đó, ở UEFA Champions League mùa 2024/25, Ramos cũng thực hiện thành công lượt sút trong loạt luân lưu may rủi trước Liverpool, tạo tiền đề cho PSG giành chiến thắng chung cuộc. Gặp Lens tại Cúp Quốc gia Pháp, tiền đạo người Bồ Đào Nha ghi bàn gỡ hoà 1-1, theo đó giải cứu đội nhà.

Ramos vẫn có giá trị ở PSG.

Trên đất Italy rạng sáng 14/8, hình ảnh Ramos ăn mừng, nắm đấm giơ cao, đôi mắt rực lửa hướng lên khán đài, như muốn xé tan mọi nghi ngờ, chính là thông điệp: anh không cần ra sân hàng tuần để khẳng định mình. Trong đội hình toàn siêu sao của PSG, anh là “người dự bị nguy hiểm nhất” - kiểu cầu thủ khiến đối thủ không bao giờ được phép thở phào khi bảng điện tử hiện tên anh vào sân.

Tương lai của Ramos ở Paris có thể không trải thảm đỏ, nhưng mỗi lần được trao cơ hội, anh đều khiến HLV và đồng đội yên tâm tuyệt đối. Và trong bóng đá, đôi khi giá trị của một cầu thủ không nằm ở số phút thi đấu, mà ở chỗ khi khoảnh khắc định mệnh đến, anh là người đưa đội bóng thoát hiểm.

"Tôi sẽ ở lại", tiền đạo người Bồ Đào Nha chia sẻ với báo giới sau trận Siêu cúp châu Âu. Chia sẻ này như một tin vui với Luis Enrique - người có quân bài dự bị siêu "xịn". Một chân sút biết cách toả sáng đúng thời điểm. Người không hề phàn nàn dù chỉ sắm vai "kép phụ".

Với Gonçalo Ramos, PSG đang sở hữu đúng mẫu “người hùng thầm lặng” như thế.