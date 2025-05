Rakitic giải nghệ

Trận đấu cuối cùng trên sân nhà của Rakitic diễn ra vào ngày 18/5, khi anh cùng Hajduk Split giành chiến thắng 2-1 trước Rijeka tại vòng 35 giải VĐQG Croatia. Dù phải rời sân những phút cuối vì chấn thương, cựu sao Barcelona vẫn kịp đóng góp một pha kiến tạo quan trọng, khép lại sự nghiệp với màn trình diễn đầy xúc động.

Sinh ra tại Möhlin (Thụy Sĩ), Rakitic để lại dấu ấn sâu đậm tại nhiều câu lạc bộ hàng đầu châu Âu như Basel, Schalke 04, Sevilla, Barcelona và Al-Shabab. Với đội tuyển Croatia, anh có 106 lần khoác áo quốc gia và là một trong những trụ cột quan trọng.

Sự nghiệp của tiền vệ tài hoa này được điểm tô bằng 17 danh hiệu danh giá, nổi bật nhất là 12 chiếc cúp cùng Barcelona, bao gồm Champions League 2014/15, bốn chức vô địch La Liga, nhiều lần đoạt Copa del Rey và Siêu cúp Tây Ban Nha. Tại Sevilla, anh cũng góp phần quan trọng giúp đội bóng giành hai Europa League.

Với 438 trận đấu tại La Liga, Rakitic đứng trong nhóm những cầu thủ ngoại quốc thi đấu nhiều trận nhất lịch sử giải đấu, chỉ sau những tên tuổi lớn như Messi, Griezmann và Benzema.

Hành trình cuối cùng của Rakitic là nỗ lực giúp Hajduk Split - đội bóng quê nhà Croatia - chấm dứt cơn khát danh hiệu kéo dài 20 năm. Dù chưa thể hoàn thành trọn vẹn giấc mơ này, tinh thần chiến đấu của anh vẫn truyền cảm hứng cho các đồng đội trẻ.

Màn chia tay đầy nước mắt của Rakitic trên sân vận động khép lại một chương đáng nhớ của bóng đá thế giới, để lại nhiều tiếc nuối cho người hâm mộ trước tài năng và sự cống hiến của một trong những tiền vệ hay nhất thập kỷ qua.

