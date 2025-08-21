Rabiot rơi vào ‘địa ngục’ ở Marseille

Adrien Rabiot đang trải qua những ngày tăm tối nhất trong sự nghiệp tại Olympique de Marseille.

Từ chỗ được kỳ vọng “thắp lửa” phòng thay đồ, tiền vệ người Pháp nay bị gạt ra khỏi kế hoạch của HLV Roberto De Zerbi và chính thức đưa vào danh sách chuyển nhượng vì “hành vi không thể chấp nhận”.

De Zerbi vốn đã hoài nghi về sự cam kết của Rabiot từ mùa trước. Theo L’Équipe, chiến lược gia người Italy cho rằng vấn đề không chỉ là một vài phút bốc đồng, mà là thái độ thiếu gắn bó kéo dài. Ông khẳng định với ban lãnh đạo: Marseille cần một tập thể “gắn kết và có tư duy khác biệt”, điều mà Rabiot không thể mang lại.

Trái lại, gia đình Rabiot lập tức phản pháo. Véronique Rabiot - mẹ kiêm người đại diện của anh - chỉ trích Marseille dùng con trai bà làm “vật tế thần” cho khởi đầu tệ hại. Theo bà, tranh cãi giữa cầu thủ với nhau là chuyện bình thường, việc công khai hóa chỉ chứng minh sự yếu kém của CLB.

Đây không phải lần đầu Rabiot đối diện khủng hoảng. Ở PSG, anh từng rơi vào “cuộc chiến lạnh” với ban lãnh đạo, bị loại khỏi đội hình nhiều tháng trước khi hợp đồng kết thúc và ra đi tự do năm 2019. Sáu năm sau, Rabiot còn buộc PSG phải bồi thường 1,3 triệu euro vì sai phạm hợp đồng - một chiến thắng pháp lý nhưng càng làm xấu đi hình ảnh vốn đầy tranh cãi của anh.

Với nhiều quan chức bóng đá Pháp, Rabiot là mẫu cầu thủ tài năng nhưng khó kiểm soát, luôn va chạm với kỷ luật tập thể.

Và tại Marseille, mâu thuẫn với đồng đội Rowe chẳng khác nào giọt nước tràn ly.

Trong màu áo đội tuyển, Rabiot cũng từng gây sốc. Trước thềm World Cup 2018, anh từ chối vào danh sách dự bị, khiến HLV Didier Deschamps gọi đó là “sai lầm nghiêm trọng” và loại anh khỏi “Les Bleus” trong hai năm. Mãi đến 2020, Rabiot mới trở lại và sau đó cùng Pháp giành ngôi á quân World Cup 2022.

Ngay cả trong phòng thay đồ, anh vẫn không ngại va chạm. Sau trận chung kết ở Qatar, Rabiot còn mỉa mai giọng nói “khác thường” của Kylian Mbappe trên truyền hình - chi tiết nhỏ nhưng đủ để phơi bày cá tính gai góc của tiền vệ này.

Hợp đồng của Rabiot với Marseille còn hiệu lực tới năm 2026, nhưng việc bị đưa vào danh sách chuyển nhượng cho thấy mối quan hệ đôi bên đã đổ vỡ. Tại Ligue 1, ít đội sẵn sàng gánh mức lương và rủi ro từ anh, song kinh nghiệm dày dặn ở Juventus và ĐT Pháp vẫn có thể mở ra cơ hội tại Premier League hoặc Serie A.

Điều chắc chắn là chiếc cầu nối với De Zerbi đã gãy vụn. Phòng thay đồ bị chia rẽ, uy tín cá nhân lung lay, và sự nghiệp của Rabiot một lần nữa rơi vào vòng xoáy bất ổn. Từ ngọn lửa kỳ vọng, anh giờ đang lạc bước trong “địa ngục” của riêng mình tại Marseille.