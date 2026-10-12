Ra mắt sách tuyển chọn 70 tác phẩm của cố Chủ tịch nước Trần Đại Quang

Cuốn sách "Kiên định chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh và con đường đi lên chủ nghĩa xã hội ở nước ta" tuyển chọn 70 tác phẩm của Đại tướng, GS.TS Trần Đại Quang.

Các lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước và Nhà xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật đã trao tặng cuốn sách cho các ban, bộ, ngành Trung ương và gia đình cố Đại tướng, GS.TS Trần Đại Quang. Ảnh: NXB.

Ngày 12/10, tại Hà Nội, Nhà xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật phối hợp với Văn phòng Chủ tịch nước tổ chức Lễ giới thiệu cuốn sách Kiên định chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh và con đường đi lên chủ nghĩa xã hội ở nước ta của Đại tướng, GS.TS. Trần Đại Quang, nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, nguyên Chủ tịch nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam.

Lễ giới thiệu cuốn sách được tổ chức đúng dịp kỷ niệm 70 năm Ngày sinh cố Chủ tịch nước Trần Đại Quang (12/10/1956 - 12/10/2026).

Cuốn sách tuyển chọn 70 tác phẩm tiêu biểu, cùng nhiều hình ảnh tư liệu quý giá về cuộc đời, sự nghiệp của Đại tướng, GS.TS Trần Đại Quang. Sách gồm 2 phần: Phần I - Chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh: Nền tảng tư tưởng, cơ sở lý luận và kim chỉ nam cho sự nghiệp cách mạng Việt Nam; Phần II - Kiên định con đường đi lên chủ nghĩa xã hội: Lựa chọn nhất quán của cách mạng Việt Nam.

Cuốn sách Kiên định chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh và con đường đi lên chủ nghĩa xã hội ở nước ta của Đại tướng, GS.TS Trần Đại Quang. Ảnh: NXB.

Phát biểu tại Lễ giới thiệu cuốn sách, PGS.TS Vũ Trọng Lâm, Giám đốc - Tổng biên tập Nhà xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật, cho biết việc tuyển chọn 70 tác phẩm không chỉ mang ý nghĩa biểu trưng, mà còn giúp khái quát một cách toàn diện, hệ thống tầm nhìn tư duy, quan điểm chỉ đạo và dấu ấn hoạt động của Đại tướng, GS.TS Trần Đại Quang qua các chặng đường công tác.

Ông Phạm Thanh Hà, Phó chủ nhiệm Văn phòng Chủ tịch nước, đánh giá cao giá trị cuốn sách: “Là cơ quan tham mưu, giúp việc Chủ tịch nước, Văn phòng Chủ tịch nước luôn trân trọng những đóng góp và kinh nghiệm quý báu của các thế hệ lãnh đạo qua các thời kỳ. Việc phối hợp xuất bản và tổ chức lễ giới thiệu cuốn sách hôm nay là hoạt động có ý nghĩa thiết thực, thể hiện tình cảm và lòng tri ân đối với cố Chủ tịch nước Trần Đại Quang, đồng thời góp phần lưu giữ những dấu ấn trong cuộc đời và sự nghiệp của đồng chí".

Ông Phạm Thanh Hà, Phó chủ nhiệm Văn phòng Chủ tịch nước, phát biểu tại lễ ra mắt sách. Ảnh: NXB.

Ông Phạm Thanh Hà cho biết Văn phòng Chủ tịch nước sẽ chú trọng nghiên cứu, vận dụng sáng tạo những bài học kinh nghiệm từ cuốn sách vào thực tiễn, góp phần nâng cao chất lượng công tác tham mưu phục vụ Chủ tịch nước, Phó chủ tịch nước, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong giai đoạn mới.

Tại buổi Lễ, các lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước và Nhà xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật đã trao tặng cuốn sách cho các ban, bộ, ngành Trung ương và gia đình cố Đại tướng, GS.TS Trần Đại Quang.