Công bố Lệnh của Chủ tịch nước về Luật Xuất bản sửa đổi, bổ sung

Văn phòng Chủ tịch nước công bố Lệnh của Chủ tịch nước đối với các luật đã được Quốc hội thông qua, trong đó có Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Xuất bản.

Ông Cấn Đình Tài thay mặt Văn phòng Chủ tịch nước, công bố Lệnh của Chủ tịch nước công bố các luật đã được Quốc hội thông qua. Ảnh: Việt Linh.

Sáng 10/9, Văn phòng Chủ tịch nước tổ chức buổi họp báo công bố Lệnh của Chủ tịch nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam công bố các Luật đã được Quốc hội khóa XVI, Kỳ họp không thường lệ thứ nhất thông qua, trong đó có Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Xuất bản.

Ông Cấn Đình Tài - Phó chủ nhiệm Văn phòng Chủ tịch nước - chủ trì buổi họp. Dự cuộc họp còn có đại diện lãnh đạo các ban, bộ, ngành.

Thay mặt Văn phòng Chủ tịch nước, ông Cấn Đình Tài công bố Lệnh của Chủ tịch nước công bố các luật đã được Quốc hội thông qua. Lệnh được Chủ tịch nước Tô Lâm ký ngày 26/8/2026, trong đó có Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Xuất bản.

Phó chủ nhiệm Văn phòng Chủ tịch nước nhận định tinh thần chung các luật là hoàn thiện thể chế, tháo gỡ vướng mắc thực tiễn, đẩy mạnh phân cấp, phân quyền gắn với trách nhiệm, cải cách thủ tục hành chính, chuyển đổi số.

“Việc công bố luật là một khâu quan trọng để các quy định về pháp luật được thông tin chính thức, đầy đủ tới các cơ quan, tổ chức và nhân dân. Sau khi được công bố, Luật chuyển sang giai đoạn tổ chức thi hành, chức năng nhiệm vụ giao về Chính phủ, các bộ, ngành, địa phương. Các cơ quan sẽ tiếp tục chuẩn bị các điều kiện cần thiết để hoạch định Luật được triển khai đồng bộ, hiệu quả”, ông Cấn Đình Tài nói.

Tại buổi họp, ông Nguyễn Huy Dũng - Thứ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch - cho biết Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Xuất bản được Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch chủ trì soạn thảo. Từ năm 2025, Bộ đã tổ chức nhiều buổi góp ý dự thảo Luật nhằm xây dựng chính sách phù hợp cho ngành.

"Luật tiếp tục khẳng định Nhà nước giữ vai trò chủ đạo trong định hướng phát triển; đồng thời bảo đảm quyền sáng tạo, quyền phổ biến tác phẩm, quyền tác giả, quyền liên quan và môi trường cạnh tranh lành mạnh", Thứ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch cho biết.

Trình bày những điểm mới của Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Xuất bản vừa được công bố, ông Nguyễn Huy Dũng cho biết Luật sửa đổi, bổ sung 31 điều, bãi bỏ 7 điều của Luật Xuất bản; đồng thời sửa đổi Danh mục phí, lệ phí.

Thứ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Nguyễn Huy Dũng trình bày những nội dung mới của Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Xuất bản. Ảnh: Việt Linh.

Luật có 8 nhóm nội dung mới, gồm hoàn thiện quy định về vị trí, vai trò và nguyên tắc của hoạt động xuất bản; hoàn thiện nội dung quản lý nhà nước và chính sách phát triển hoạt động xuất bản; hoàn thiện quy định về phòng, chống in lậu, in nối bản trái phép, in giả xuất bản phẩm và nguyên tắc ứng dụng AI vào hoạt động xuất bản.

Luật cũng hoàn thiện cơ chế quản lý nội dung đối với xuất bản phẩm thuộc một số nhóm đề tài đặc biệt; hoàn thiện quy định về liên kết và phát triển hệ sinh thái xuất bản; hoàn thiện quy định về xuất bản, phát hành xuất bản phẩm điện tử và cung cấp dịch vụ trung gian phát hành trên không gian mạng; bổ sung quy định quản lý sản phẩm thông tin có tính chất xuất bản phẩm trên không gian mạng và nền tảng xuyên biên giới; đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính, đơn giản hóa điều kiện kinh doanh, phân cấp và phân quyền.

Trước đó, ngày 24/8/2026, tại Kỳ họp không thường lệ thứ Nhất, Quốc hội khóa XVI đã thông qua Luật số 17/2026/QH16 sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Xuất bản với 94,40% số phiếu tán thành.

Luật có hiệu lực từ ngày 1/3/2027; riêng quy định về in xuất khẩu xuất bản phẩm có hiệu lực từ ngày 1/1/2029. Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Xuất bản được ban hành nhằm thể chế hóa quan điểm, chủ trương của Đảng tại Văn kiện Đại hội XIII, Đại hội XIV, Nghị quyết số 80-NQ/TW và Chỉ thị số 04-CT/TW; đồng thời cụ thể hóa Nghị quyết số 28/2026/QH16 của Quốc hội.

Đồng thời, Luật khắc phục những bất cập trong quản lý nhà nước và hoạt động xuất bản sau hơn 13 năm thi hành Luật Xuất bản năm 2012.