Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
M

Xuất bản Xuất bản

Ra mắt sách của nguyên Chủ tịch nước Lương Cường

  • Thứ năm, 27/8/2026 14:25 (GMT+7)
  • 57 phút trước

Cuốn sách "Sức mạnh của dân tộc Việt Nam trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc" tuyển chọn 51 bài viết, bài phát biểu của nguyên Chủ tịch nước Lương Cường.

Đại tướng Lương Cường ảnh 1

Tổng biên tập Nhà xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật trao tặng hoa và kỷ niệm chương cho Đại tướng Lương Cường, nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, nguyên Chủ tịch nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam. Ảnh: BTC.

Sáng 27/8 tại Hà Nội, Nhà xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật phối hợp với Văn phòng Chủ tịch nước và Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam tổ chức Lễ giới thiệu cuốn sách Sức mạnh của dân tộc Việt Nam trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc của Đại tướng Lương Cường, nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, nguyên Chủ tịch nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm; Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng; Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú và nhiều Ủy viên Bộ Chính trị đã gửi lẵng hoa chúc mừng.

Tham dự buổi lễ có ông Trần Thanh Mẫn, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Quốc hội; Đại tướng Lương Cường, nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, nguyên Chủ tịch nước; ông Phạm Minh Chính, nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, nguyên Thủ tướng; bà Võ Thị Ánh Xuân, Bí thư Trung ương Đảng, Phó chủ tịch nước.

Cuốn sách Sức mạnh của dân tộc Việt Nam trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc dày hơn 400 trang, tuyển chọn 51 bài viết, bài phát biểu của Đại tướng Lương Cường trong thời gian giữ cương vị lãnh đạo chủ chốt của Đảng và Nhà nước.

Đại tướng Lương Cường ảnh 2

Ông Nguyễn Hoàng Anh, Phó chủ nhiệm Văn phòng Chủ tịch nước phát biểu tại buổi Lễ. Ảnh: Phan Chi.

Phát biểu tại buổi lễ, ông Nguyễn Hoàng Anh, Phó chủ nhiệm Văn phòng Chủ tịch nước, nhấn mạnh cuốn sách khẳng định nhất quán đường lối đối ngoại độc lập, tự chủ, hòa bình, hữu nghị, hợp tác và phát triển; lấy lợi ích quốc gia - dân tộc làm nguyên tắc cao nhất, đồng thời kết hợp sức mạnh dân tộc với sức mạnh thời đại.

Đại tướng Lương Cường ảnh 3

Cuốn sách Sức mạnh của dân tộc Việt Nam trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Ảnh: BTC.

Nhân dịp này, Nhà xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật đã trao Kỷ niệm chương “Vì sự nghiệp xuất bản sách lý luận, chính trị của Đảng và Nhà nước” tặng Đại tướng Lương Cường, nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, nguyên Chủ tịch nước. Ban Tổ chức trao tặng sách cho các lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Đảng và Nhà nước, ban, bộ, ngành Trung ương và các cơ quan tham dự Lễ giới thiệu sách.

Đọc được sách hay, hãy gửi review cho Tri Thức - Znews

Bạn đọc được một cuốn sách hay, bạn muốn chia sẻ những cảm nhận, những lý do mà người khác nên đọc cuốn sách đó, hãy viết review và gửi về cho chúng tôi. Tri Thức - Znews mở chuyên mục “Cuốn sách tôi đọc”, là diễn đàn để chia sẻ review sách do bạn đọc gửi đến qua Email: books@znews.vn. Bài viết cần gửi kèm ảnh chụp cuốn sách, tên tác giả, số điện thoại.

Trân trọng.

Phan Chi

Đại tướng Lương Cường Tô Lâm Đại tướng dân tộc Việt Nam Chủ tịch nước

    Đọc tiếp

    Ra mắt sách của Đại tướng Nguyễn Trọng Nghĩa

    Ra mắt sách của Đại tướng Nguyễn Trọng Nghĩa

    0

    Cuốn sách "Công tác tư tưởng của Đảng - Nền tảng đưa đất nước tiến bước trong kỷ nguyên mới" tập hợp các bài viết, bài phát biểu quan trọng của Đại tướng Nguyễn Trọng Nghĩa.

    Đại tướng Nguyễn Trọng Nghĩa: Sách là nguồn tri thức căn bản, bền vững

    Đại tướng Nguyễn Trọng Nghĩa: Sách là nguồn tri thức căn bản, bền vững

    0

    Dự chương trình phát động phong trào đọc sách, Đại tướng Nguyễn Trọng Nghĩa nhấn mạnh trong bối cảnh nền tảng số đang làm thay đổi mạnh mẽ phương thức tiếp cận tri thức, sách vẫn là người thầy, góp phần hình thành tư duy, nhân cách và bản lĩnh chính trị cho mỗi cán bộ, chiến sĩ.

    Bạn có thể quan tâm

    XEM NHIỀU

    Xem thêm

    Chúng tôi sử dụng cookie để cải thiện trải nghiệm của bạn. Tìm hiểu về Chính sách Cookie tại đây

    Từ chối Đồng ý