Ra mắt sách của nguyên Chủ tịch nước Lương Cường

Cuốn sách "Sức mạnh của dân tộc Việt Nam trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc" tuyển chọn 51 bài viết, bài phát biểu của nguyên Chủ tịch nước Lương Cường.

Tổng biên tập Nhà xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật trao tặng hoa và kỷ niệm chương cho Đại tướng Lương Cường, nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, nguyên Chủ tịch nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam. Ảnh: BTC.

Sáng 27/8 tại Hà Nội, Nhà xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật phối hợp với Văn phòng Chủ tịch nước và Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam tổ chức Lễ giới thiệu cuốn sách Sức mạnh của dân tộc Việt Nam trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc của Đại tướng Lương Cường, nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, nguyên Chủ tịch nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm; Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng; Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú và nhiều Ủy viên Bộ Chính trị đã gửi lẵng hoa chúc mừng.

Tham dự buổi lễ có ông Trần Thanh Mẫn, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Quốc hội; Đại tướng Lương Cường, nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, nguyên Chủ tịch nước; ông Phạm Minh Chính, nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, nguyên Thủ tướng; bà Võ Thị Ánh Xuân, Bí thư Trung ương Đảng, Phó chủ tịch nước.

Cuốn sách Sức mạnh của dân tộc Việt Nam trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc dày hơn 400 trang, tuyển chọn 51 bài viết, bài phát biểu của Đại tướng Lương Cường trong thời gian giữ cương vị lãnh đạo chủ chốt của Đảng và Nhà nước.

Ông Nguyễn Hoàng Anh, Phó chủ nhiệm Văn phòng Chủ tịch nước phát biểu tại buổi Lễ. Ảnh: Phan Chi.

Phát biểu tại buổi lễ, ông Nguyễn Hoàng Anh, Phó chủ nhiệm Văn phòng Chủ tịch nước, nhấn mạnh cuốn sách khẳng định nhất quán đường lối đối ngoại độc lập, tự chủ, hòa bình, hữu nghị, hợp tác và phát triển; lấy lợi ích quốc gia - dân tộc làm nguyên tắc cao nhất, đồng thời kết hợp sức mạnh dân tộc với sức mạnh thời đại.

Cuốn sách Sức mạnh của dân tộc Việt Nam trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Ảnh: BTC.

Nhân dịp này, Nhà xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật đã trao Kỷ niệm chương “Vì sự nghiệp xuất bản sách lý luận, chính trị của Đảng và Nhà nước” tặng Đại tướng Lương Cường, nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, nguyên Chủ tịch nước. Ban Tổ chức trao tặng sách cho các lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Đảng và Nhà nước, ban, bộ, ngành Trung ương và các cơ quan tham dự Lễ giới thiệu sách.