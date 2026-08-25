Trưng bày sách kỷ niệm 115 năm Ngày sinh Đại tướng Võ Nguyên Giáp

Nhân kỷ niệm 115 năm Ngày sinh Đại tướng Võ Nguyên Giáp, Thư viện tỉnh Lào Cai tổ chức trưng bày hơn 100 ấn phẩm, tư liệu giới thiệu về cuộc đời, sự nghiệp của ông.

Trưng bày phục vụ bạn đọc từ ngày 24/8 đến 3/9, tại Thư viện tỉnh Lào Cai, phường Cam Đường, tỉnh Lào Cai.

Không gian trưng bày giới thiệu tới bạn đọc nhiều sách, tư liệu được tuyển chọn, góp phần tái hiện những dấu mốc quan trọng trong cuộc đời và sự nghiệp của Đại tướng Võ Nguyên Giáp.

Các ấn phẩm giới thiệu về tài năng quân sự, những đóng góp nổi bật của Đại tướng trong quá trình xây dựng, tổ chức và chỉ huy Quân đội nhân dân Việt Nam; nghệ thuật quân sự Việt Nam và việc vận dụng sáng tạo đường lối chiến tranh nhân dân trong các giai đoạn cách mạng.

Nhiều ấn phẩm tập trung làm nổi bật vai trò của Đại tướng Võ Nguyên Giáp trong Chiến dịch Điện Biên Phủ, qua đó giúp bạn đọc hiểu thêm về những quyết định chiến lược, tài năng chỉ huy và dấu ấn của Đại tướng trong chiến thắng lịch sử năm 1954.

Bên cạnh đó, không gian trưng bày còn giới thiệu nhiều tư liệu về những dấu mốc quan trọng trong các cuộc kháng chiến bảo vệ độc lập, thống nhất đất nước, qua đó làm nổi bật bản lĩnh, tư duy quân sự và những cống hiến của Đại tướng đối với cách mạng Việt Nam.

Thông qua những trang sách và tư liệu được tuyển chọn, bạn đọc có thêm cơ hội tìm hiểu sâu hơn về cuộc đời, sự nghiệp của Đại tướng Võ Nguyên Giáp, vị Tổng Tư lệnh đầu tiên của Quân đội nhân dân Việt Nam, đồng thời ôn lại những trang sử hào hùng của dân tộc.

Hoạt động trưng bày cũng góp phần giáo dục truyền thống yêu nước, lòng tự hào dân tộc, nhất là đối với thế hệ trẻ; đồng thời lan tỏa giá trị của sách, tư liệu lịch sử và văn hóa đọc trong cộng đồng.