Ra mắt nhiều đầu sách nhằm phát triển văn hóa đọc trong cộng đồng

Nhà xuất bản Thông tin và Truyền thông là đơn vị thực hiện xuất bản loạt sách nhằm phát triển văn hoá đọc trong cộng đồng.

Chương trình phối hợp triển khai "Kế hoạch phát triển văn hóa đọc trong cộng đồng giai đoạn 2020-2030 theo hướng xã hội hóa", được ký kết ngày 19/12/2019 giữa Cục Xuất bản, In và Phát hành, Tổng Công ty Bưu điện Việt Nam và Công ty CP Tập đoàn Trung Nguyên, trong đó Nhà xuất bản Thông tin và Truyền thông là đơn vị thực hiện xuất bản toàn bộ sách thuộc chương trình.

Theo đó, giai đoạn 2020-2025, Nhà xuất bản Thông tin và Truyền thông sẽ xuất bản tối thiểu 30 đầu sách (mỗi đầu sách in 13.000 bản) chuyển tới 13.000 điểm giao dịch của VNPOST và các điểm phát hành khác do Trung Nguyên lựa chọn để phục vụ cộng đồng; Chuyển sách đã in trong chương trình sang phiên bản sách điện tử và thực hiện phát hành xuất bản phẩm điện tử.

8 đầu sách xuất bản từ năm 2023-2024.

Kết quả, năm 2020, Nhà xuất bản Thông tin và Truyền thông đã xuất bản 6 đầu sách: Sự va chạm giữa các nền văn minh và sự tái lập trật tự thế giới, Định vị, Những bức thư giải nhất Việt Nam, Những dược liệu quý làm thuốc chữa bệnh từ rau quả, cây cảnh vườn nhà, Đào tạo quản lý chất lượng theo kiểu Nhật Bản - Vòng tuần hoàn tâm thế tốt phát huy sức mạnh cá nhân và tập thể (Dành cho nhà lãnh đạo, nhà quản lý muốn thúc đẩy tinh thần cải tiến trong công ty), Trật tự thế giới.

Theo lãnh đạo Nhà xuất bản Thông tin và Truyền thông, chịu tác động của đại dịch Covid-19, công tác xuất bản sách của chương trình năm 2021-2022 tạm thời bị gián đoạn. Đến năm 2023-2024, bằng nỗ lực tích cực của Cục Xuất bản, In và Phát hành, Nhà xuất bản Thông tin và Truyền thông, Tổng Công ty Bưu điện Việt Nam và Công ty CP Tập đoàn Trung Nguyên, chương trình tiếp tục được thực hiện với 8 đầu sách: Chuyển đổi số đến cốt lõi - nâng tầm năng lực lãnh đạo cho ngành nghề, doanh nghiệp và chính bản thân bạn, Tương lai của quyền lực, Chiến tranh tiền tệ - Ai thực sự là người giàu nhất thế giới, Quyền lực mềm - Ý niệm mới về thành công trong chính trị thế giới, Các bức thư hay nhất thế giới, Chuyển đổi số thế nào?, Khác biệt hay là chết, Tầm nhìn thay đổi quốc gia.

Đây là những đầu sách được tuyển chọn kỹ lưỡng, phù hợp với mục tiêu hướng tới của chương trình, đóng góp quan trọng vào công cuộc nâng cao dân trí, phát triển con người Việt Nam mới, đẩy mạnh xây dựng xã hội học tập. Mỗi đầu sách được xuất bản với số lượng 4.000 bản/đầu sách và được chuyển giao tới 4.000 điểm bưu điện văn hóa xã toàn quốc.

Ngay từ những ngày đầu năm 2025, các đơn vị đã bắt tay vào triển khai xuất bản sách cho chương trình với dự kiến 8-10 đầu sách; Lễ ra mắt và trao tặng sách của Chương trình (xuất bản năm 2023-2025) sẽ được tổ chức nhân dịp Ngày Sách và Văn hóa đọc Việt Nam lần thứ tư (21/4/2025).