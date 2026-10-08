Ra mắt nền tảng thư viện số dùng chung trên điện thoại

Thư viện số ViLIB được giới thiệu theo mô hình nền tảng thư viện dùng chung, hướng đến kết nối nguồn lực và mở rộng khả năng tiếp cận tài nguyên thư viện.

PGS.TS Lâm Nhân (ngồi, bên trái), Hiệu trưởng Trường đại học Văn hóa TP.HCM, và ông Nguyễn Anh Dũng, Tổng giám đốc Công ty Thư viện số Việt Nam, ký biên bản hợp tác.

Sáng 8/10, Công ty Cổ phần Thư viện Số Việt Nam (ViLIB) phối hợp Trường đại học Văn hóa TP.HCM tổ chức chương trình hội thảo khoa học “Thư viện số dùng chung - Từ mô hình đến giải pháp triển khai”, kết hợp ra mắt nền tảng ViLIB và ký kết hợp tác giữa hai đơn vị.

Tại chương trình, ViLIB được giới thiệu là nền tảng thư viện số dùng chung, được phát triển theo định hướng kết nối tri thức, chia sẻ nguồn lực và mở rộng khả năng tiếp cận tài nguyên. Mô hình này cho phép dùng chung hạ tầng nhưng mỗi thư viện vẫn có không gian và quyền quản trị phù hợp.

Ông Nguyễn Anh Dũng, nhà sáng lập, Tổng giám đốc Công ty Cổ phần Thư viện Số Việt Nam, cùng các chuyên gia gồm PGS.TSKH Bùi Loan Thùy và TS Cao Thanh Phước tham gia chương trình với vai trò cố vấn chuyên môn.

Ứng dụng thư viện số dùng dung ViLIB được thiết kế để sử dụng trên điện thoại.

Sau nghi thức ra mắt ViLIB, Trường Đại học Văn hóa TP.HCM và Công ty Cổ phần Thư viện Số Việt Nam thực hiện lễ ký kết biên bản ghi nhớ hợp tác. Đại diện hai bên là PGS.TS Lâm Nhân, Hiệu trưởng nhà trường, và ông Nguyễn Anh Dũng.

Cũng trong chương trình, Trung tâm Thông tin, Thư viện thuộc Trường đại học Văn hóa TP.HCM ra mắt thư viện số trên nền tảng ViLIB. Tại hội thảo, các chuyên gia tập trung thảo luận về mô hình thư viện số và những vấn đề liên quan đến việc triển khai tại Việt Nam. Các tham luận đề cập đến xu hướng phát triển thư viện số, mối quan hệ giữa xuất bản và thư viện trong kỷ nguyên số, vai trò của thư viện số trong giáo dục đại học, kinh nghiệm quốc tế, quyền tác giả, văn hóa đọc và giải pháp triển khai ViLIB.