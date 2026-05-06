Ra mắt khu đô thị thế hệ mới One Era tại thượng đông TP.HCM

Ngày 5/5, One Era, khu đô thị kiểu mẫu thế hệ mới đầu tiên tại thượng đông TP.HCM, chính thức được giới thiệu ra thị trường.

Cùng với cột mốc này, chủ đầu tư công bố bộ sưu tập thấp tầng giới hạn Nizi - Nếp Nhà Rực Rỡ, gồm các sản phẩm nhà phố và nhà phố thương mại, mở ra lựa chọn sống cho cư dân thế hệ mới.

Khu đô thị One Era chính thức được giới thiệu

Sự kiện giới thiệu One Era diễn ra trong bối cảnh TP.HCM bước vào giai đoạn phát triển mới, khi hạ tầng liên vùng, không gian đô thị mở rộng và nhu cầu sống của cư dân thay đổi mạnh mẽ.

Trong hơn 3 thập kỷ phát triển, thành phố nhiều lần chứng kiến những cột mốc hạ tầng mở đường cho sự hình thành của khu đô thị tiêu biểu. Khi trục nam phát triển, Phú Mỹ Hưng trở thành hình mẫu đô thị mới. Khi khu đông được kết nối mạnh mẽ hơn, Thủ Thiêm và TP Thủ Đức dần định hình vai trò trung tâm mới. Hiện nay, với sự dịch chuyển của hạ tầng về phía đông bắc, thượng đông đứng trước cơ hội trở thành cực tăng trưởng tiếp theo của TP.HCM.

Sự kiện giới thiệu One Era quy tụ hơn 2.000 chuyên viên kinh doanh từ 20 đơn vị phân phối chiến lược.

Tọa lạc tại tâm điểm kết nối của thượng đông, One Era sở hữu lợi thế khi nằm giữa các trục hạ tầng chiến lược như quốc lộ 13, vành đai 3, trục Nguyễn Thị Minh Khai và tuyến kết nối Mỹ Phước - Tân Vạn thông qua trục đường xuyên qua dự án. Song hành với đường bộ, hai tuyến metro tương lai đi qua hai đầu dự án tạo nhịp kết nối đa tầng, đưa One Era vào vị thế đón đầu dòng dịch chuyển dân cư và nhu cầu nâng cấp chất lượng sống tại phía đông TP.HCM.

One Era, khu đô thị kiểu mẫu thế hệ mới với quy mô 50 ha, chính thức ra mắt thị trường. Ảnh phối cảnh.

Với quy mô khoảng 50 ha, One Era được định vị là khu đô thị kiểu mẫu thế hệ mới đầu tiên tại thượng đông TP.HCM với 3 trụ cột: Thông minh, năng động và bền vững. Dự án phát triển mô hình đô thị nơi quy hoạch, công nghệ, thiên nhiên và trải nghiệm sống được tổ chức thành hệ sinh thái thống nhất. Tại đây, mỗi không gian được thiết kế để phục vụ đời sống của cư dân. Đại lộ xuyên tâm nội khu rộng 25 m giữ vai trò như “xương sống” liên kết toàn khu, góp phần định hình nhịp sống linh hoạt.

Bên cạnh tầm nhìn quy hoạch, One Era còn được ghi nhận bởi chứng nhận và giải thưởng uy tín. Dự án hiện là khu đô thị đầu tiên và duy nhất tại châu Á đạt chứng nhận Fitwel 3-Star Community Site, cấp độ cao nhất dành cho cộng đồng chú trọng sức khỏe và chất lượng sống. Đồng thời, One Era cũng đạt chứng nhận EDGE cho nhà bán hàng và nhà mẫu, cùng giải thưởng PropertyGuru Asia Property Awards và Best of the Best Awards.

Bộ sưu tập Nizi - Nếp Nhà Rực Rỡ

Tâm điểm của sự kiện là màn ra mắt Nizi - Nếp Nhà Rực Rỡ, bộ sưu tập thấp tầng giới hạn đầu tiên của One Era. Tên gọi Nizi gợi nhắc hình ảnh cầu vồng, biểu tượng của những sắc màu cùng hiện diện và hòa hợp. Từ cảm hứng đó, Nizi được phát triển như không gian sống cho cư dân thế hệ mới, nơi mỗi gia đình gìn giữ nhịp sống riêng, nuôi dưỡng giá trị thân thuộc và cùng tạo nên đời sống rực rỡ.

Nizi là quỹ căn thấp tầng hiếm hoi tại thượng đông TP.HCM. Ảnh phối cảnh.

Các sản phẩm nhà phố và nhà phố thương mại tại Nizi được đặt trong hệ tiện ích phục vụ nhu cầu sống của gia đình hiện đại. Từ cầu Kén Vàng, trung tâm thương mại Aeon, hệ công viên nội khu, trường mầm non và trường liên cấp quốc tế, trung tâm chăm sóc sức khỏe, đến lợi thế kế cận công viên trung tâm - mỗi điểm chạm góp phần hình thành nhịp sống thuận tiện, đủ đầy.

Trong bối cảnh thị trường đang nghiêng về nguồn cung cao tầng, sự xuất hiện của Nizi - Nếp Nhà Rực Rỡ mang ý nghĩa đặc biệt. Nhà phố và nhà phố thương mại tại One Era là dòng sản phẩm thấp tầng gắn liền đất trong khu đô thị được quy hoạch đồng bộ, phù hợp với nhu cầu ở thực, tích sản và khai thác thương mại. Với quỹ căn thấp tầng giới hạn, Nizi là lựa chọn cho khách hàng tìm kiếm tài sản hiếm, giàu giá trị sống và có tiềm năng tích lũy dài hạn tại thượng đông TP.HCM.

Đại diện chủ đầu tư chia sẻ: “One Era được phát triển với mong muốn thiết lập một nơi cư dân tìm thấy sự vững vàng trong lựa chọn sống và sự tự tin để bước vào giai đoạn mới. Việc giới thiệu bộ sưu tập thấp tầng Nizi trong giai đoạn đầu tiên thể hiện định hướng bắt đầu từ nhu cầu gần gũi nhất của đời sống gia đình. Giá trị của khu đô thị được thể hiện khi cư dân có thể nhìn thấy cuộc sống mong muốn”.

Sự kiện giới thiệu One Era và bộ sưu tập thấp tầng Nizi - Nếp Nhà Rực Rỡ đánh dấu bước khởi đầu trong hành trình đưa dự án ra thị trường. One Era được kỳ vọng trở thành dấu mốc đáng chú ý của thị trường bất động sản TP.HCM mở rộng trong năm 2026.