Ra mắt bộ sách Luật được thông qua tại Kỳ họp thứ 10, Quốc hội khóa XV

Bộ sách gồm 34 cuốn sách luật, bao quát hầu hết các lĩnh vực trọng yếu của đời sống kinh tế - xã hội, trong đó có nhiều luật mang ý nghĩa then chốt.

Nhà xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật đã phối hợp với Văn phòng Quốc hội tổ chức biên tập, xuất bản 34 đầu sách giới thiệu các Luật được Quốc hội khóa XV thông qua tại Kỳ họp thứ 10. Chiều 24/2, bộ sách luật chính thức ra mắt bạn đọc.

Năm 2025, Quốc hội thông qua 89 luật. Riêng tại kỳ họp thứ 10, Quốc hội thông qua 51 luật.

Ông Trần Thanh Mẫn, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Quốc hội đánh giá bộ sách có giá trị lớn, góp phần hiện thực hóa phương châm “Pháp luật phải đi trước một bước, mở đường cho đổi mới sáng tạo, lấy cuộc sống và lợi ích của Nhân dân làm thước đo của chính sách”. Ông cho rằng bộ sách đã bao quát hầu hết các lĩnh vực trọng yếu, đáp ứng đòi hỏi của thực tiễn.

Ông Trần Thanh Mẫn, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Quốc hội phát biểu tại lễ giới thiệu bộ sách. Ảnh: Nhà xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật.

PGS.TS Vũ Trọng Lâm - Tổng biên tập Nhà xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật - nhận định bộ sách có nhiều luật mang ý nghĩa then chốt, có vai trò quan trọng trong giai đoạn mới. Theo ông Vũ Trọng Lâm, Bộ sách Luật được xuất bản lần này phản ánh quá trình thể chế hóa chủ trương, đường lối của Đảng; cụ thể hóa Hiến pháp năm 2013 (sửa đổi, bổ sung năm 2025); góp phần hoàn thiện, đồng bộ hệ thống pháp luật Việt Nam.

Bộ sách Luật mới ra mắt bao quát hầu hết các lĩnh vực trọng yếu của đời sống kinh tế - xã hội: từ hoàn thiện thể chế về đất đai, đầu tư, quy hoạch, xây dựng, nâng cao năng lực quản trị quốc gia; đến việc lần đầu tiên ban hành hệ thống pháp luật đồng bộ về chuyển đổi số, trí tuệ nhân tạo, công nghệ cao...

Đồng thời, bộ sách Luật đã hoàn thiện hành lang pháp lý trong các lĩnh vực giáo dục, y tế, dân số, an sinh xã hội, hướng tới mục tiêu chăm sóc sức khỏe, nâng cao chất lượng cuộc sống của nhân dân.