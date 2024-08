Ra mắt ấn bản tiếng Pháp tác phẩm 'Thi pháp Truyện Kiều'

Công trình nghiên cứu khoa học “Thi pháp Truyện Kiều” của giáo sư Trần Đình Sử được dịch và xuất bản tại Pháp, góp phần đưa văn học Việt Nam ra quốc tế.

Ấn bản tiếng Việt và tiếng Pháp tác phẩm Thi pháp Truyện Kiều. Ảnh: VH.

Ấn bản tiếng Pháp: La poétique du Kiều, xuất bản tại Paris bởi Nhà xuất bản KIMÉ.

La poétique du Kiều được dịch sang tiếng Pháp từ bản tiếng Việt Thi pháp Truyện Kiều của giáo sư, Nhà giáo Nhân dân Trần Đình Sử, được Nhà xuất bản Đại học Sư phạm công bố bản hoàn chỉnh nhất vào năm 2018.

Giáo sư Trần Đình Sử yêu Truyện Kiều từ thời trẻ, từ những năm 1960 ông đã có ý thức sưu tập tư liệu về Truyện Kiều. Đến những năm 1970, giáo sư đã có ý định nghiên cứu về thi pháp Truyện Kiều.

Trải qua nhiều năm nghiền ngẫm, nghiên cứu, cuốn Thi pháp Truyện Kiều đã được xuất bản và giới thiệu. Trong lần xuất bản năm 2018, tác giả đã có những chỉnh lí, bổ sung và bản hoàn chỉnh nhất này đã được dịch sang tiếng Pháp.

Thi pháp Truyện Kiều tập trung nghiên cứu hệ thống các nguyên tắc nghệ thuật thấm nhuần ý thức chủ thể của tác giả, cụ thể như: nhận xét về những đường nét lớn trên phương diện nghiên cứu thi pháp Truyện Kiều, phác họa bức tranh nghiên cứu so sánh Truyện Kiều và văn hóa, văn học Trung Quốc - ở đây không chỉ so sánh Truyện Kiều với Kim Vân Kiều truyện của Thanh Tâm Tài Nhân mà cò so sánh nó với nhiều hiện tượng văn hóa, văn học Trung Quốc và so sánh lịch sử trong nội bộ văn học dân tộc; phác họa thế giới nghệ thuật Truyện Kiều.

Tác phẩm cũng chỉ rõ loại hình tự sự ở tác phẩm này và xem xét tu từ Truyện Kiều ở các phương diện như: giọng điệu cảm thương, đối ngẫu, phép sóng đôi, ẩn dụ và điển cố,.. Không chỉ vậy, Giáo sư Trần Đình Sử còn giúp độc giả có cái nhìn bao quát về sức sống của Truyện Kiều trong đời sống tinh thần của dân tộc Việt Nam…

PGS.TS Nguyễn Bá Cường chúc mừng Giáo sư Trần Đình Sử tại buổi ra mắt ấn bản tiếng Pháp sách. Ảnh: VH.

Theo PGS.TS Nguyễn Bá Cường, Giám đốc Nhà xuất bản Đại học Sư phạm, ấn bản tiếng Pháp La poétique du Kiều được thực hiện trong khuôn khổ Dự án hợp tác Việt - Pháp giữa Trường Đại học Sư phạm Hà Nội (HNUE) và Trường Sư phạm Cao cấp Paris (ENS) do Nhà xuất bản Đại học Sư phạm là đơn vị điều phối về phía Việt Nam. Đây là ấn bản đầu tiên được dịch từ tiếng Việt sang tiếng Pháp (sau nhiều công trình được xuất bản trực tiếp bằng tiếng Pháp hoặc được dịch sang tiếng Việt trong suốt 10 năm qua của Dự án).

Ông Cường cũng cho biết La poétique du Kiều được lên kế hoạch dịch và hiệu đính trong quá trình suốt gần 6 năm qua, kể từ ngay sau Hội thảo khoa học quốc tế Việt - Pháp lần thứ nhất được tổ chức tại Trường Đại học Sư phạm Hà Nội năm 2018.

Bản dịch ra đời với sự giúp đỡ, hỗ trợ trực tiếp và gián tiếp của nhiều học giả, nhà nghiên cứu của Pháp và Việt Nam, có thể kể đến như: Giáo sư Michel Espagne - Trường Sư phạm Cao cấp Paris, dịch giả Trần Lê Bảo Chân, TS Nguyễn Giáng Hương - Thư viện Quốc gia Pháp, PGS.TS Nguyễn Tuấn Cường - Viện Nghiên cứu Hán Nôm, TS Phạm Văn Ánh - Viện Văn học, Viện Hàn lâm KHXH Việt Nam, PGS.TS Phạm Văn Quang - Trường Đại học KHXHNV-ĐHQG TP.HCM...

La poétique du Kiều sẽ được phát hành trên toàn cầu vào giữa tháng 9 năm 2024.