Quỳnh Lương gây tranh luận khi bàn về hôn nhân của Xoài Non

Quỳnh Lương gây chú ý khi đăng tải clip bàn luận về hôn nhân của Xoài Non và Xemesis.

Trên kênh cá nhân, diễn viên Quỳnh Lương đăng tải clip đề cập đến hôn nhân của Xoài Non và Xemesis. Clip này hiện thu hút 1,7 triệu lượt xem cùng hàng trăm bình luận.

Đáng chú ý, ngay ở phần mở đầu, Quỳnh Lương nói: "Câu chuyện đổ vỡ của Xoài Non rất là hot trên mạng xã hội. Người trong cuộc thì chưa lên tiếng nhưng người ngoài nói rất nhiều". Tiếp đó, nữ diễn viên cho biết đã xem một clip nói Xoài Non và Xemesis đổ vỡ do không môn đăng hộ đối. Cô có phần đồng tình với quan điểm nói trên. Tuy nhiên, cô phản đối nhận định nguyên nhân đổ vỡ là do Xoài Non ít học.

Quỳnh Lương bị phản ứng khi bàn về hôn nhân của Xoài Non.

Nữ diễn viên chia sẻ: "Với một người có trải nghiệm như mình, chuyện đổ vỡ có hàng nghìn, hàng vạn lý do. Không phải chỉ vì bạn ít học thì mới đổ vỡ. Do góc nhìn về cuộc sống, nhận định, nhân sinh quan...., nhiều thứ lắm. Nếu bạn hơn người ta ở học thức, kinh nghiệm, bằng cấp, những lúc này phải đưa ra lời khuyên, động viên, an ủi mới đúng chứ? Tại sao lại lôi việc học của người ta lên để đánh giá vì ít học nên mới đổ vỡ?".

Quỳnh Lương nói thêm: "Chẳng lẽ bây giờ do cãi nhau bằng hằng đẳng thức, Xoài không biết nên anh Hiếu mới chia tay. Là người ngoài không thể dùng góc nhìn phiến diện như thế được. Học trường lớp hay học bất cứ thứ gì, các bạn phải biết cách cư xử tốt. Đừng chỉ vì người ta ít học mà mình rũ bỏ, phủ nhận những thứ họ đang cố gắng. Chúng ta cứ cố sống tốt cuộc đời của mình thôi".

Việc Quỳnh Lương đề cập đến hôn nhân của Xoài Non và Xemesis bằng những từ như "đổ vỡ, chia tay" đang gây bàn luận. Bởi đến thời điểm này, Xoài Non và Xemesis vẫn giữ động thái im lặng trước thông tin cả hai vướng trục trặc trong hôn nhân.

"Sao lại câu chuyện đổ vỡ. Người trong cuộc còn chưa nói gì mà"; "Vấn đề của gia đình người ta, mong đừng ai đề cập. Hãy quan tâm đến việc nhà mình đi"; "Ủa Xoài Non và Xemesis chưa xác nhận đổ vỡ hay ly hôn mà chị"... là những bình luận từ công chúng.

Quỳnh Lương (tên thật Lương Thị Mai Quỳnh) sinh năm 1995, tại Phú Thọ. Quỳnh Lương dần bước chân vào ngành giải trí với vai trò người mẫu ảnh, sau đó tham gia nhiều MV như Tự tâm, Màu nước mắt, Nếu ngày ấy… Gần đây, cô đóng phim Gara hạnh phúc, Lối nhỏ vào đời hay Đừng làm mẹ cáu.

Quỳnh Lương kết hôn năm 18 tuổi vì mang thai ngoài ý muốn. Tuy nhiên, cuộc hôn nhân của nữ diễn viên không kéo dài. Cô hiện hẹn hò Tiến Phát. Cả hai quen nhau sau chương trình Người ấy là ai phát sóng tháng 6/2023.