Quỳnh Lương đáp trả

Khi có ý kiến cho rằng Quỳnh Lương không chăm lo, kiểm soát khiến chồng ngày càng xuống sắc, nữ diễn viên thẳng thắn lên tiếng.

Quỳnh Lương vừa lên tiếng chia sẻ về cuộc sống hôn nhân. Mới đây, có bình luận cho rằng ông xã Quỳnh Lương ngày càng xuống sắc vì bị vợ kiểm soát, không còn được tự do thoải mái theo đuổi niềm vui như xưa cộng thêm kinh tế ngày càng sa sút.

Trước ý kiến trên, Quỳnh Lương khẳng định cuộc sống của vợ chồng cô đang rất hạnh phúc. Lý do Tiến Phát thay đổi là vì vợ chồng cô đã trải nghiệm đủ nên giờ đây biết điều gì là quan trọng. Theo Quỳnh Lương, chồng cô giờ đây tu chí làm ăn, lo lắng xây dựng tương lai gia đình, tạo nên sự nghiệp vững chắc hơn và cũng tạo công ăn việc làm cho nhiều người.

Quỳnh Lương chia sẻ về cuộc sống hiện tại. Ảnh: FBNV.

Về thông tin cô kiểm soát tiền bạc và cuộc sống của ông xã, Quỳnh Lương phủ nhận. Cô cho rằng người đàn ông nếu muốn đi thì người vợ không có cách nào cấm cản được. Hơn hết, Quỳnh Lương quan điểm, một người đàn ông nên đầu tư làm ăn, lo lắng nuôi gia đình.

Quỳnh Lương cho biết thêm: “Chồng em hiện tại làm ngoài vườn từ 6h sáng đến 6h tối. 7h-10h tối là lo soạn công việc cho gần chục con người vào hôm sau. Vừa lo quản lý, lo ý tưởng, sắp xếp, dọn dẹp luôn. Cả khu nghỉ dưỡng, mình tay anh ấy xây dựng chứ ai giúp đâu mà bảo ‘bất cần’. Cái mà chồng em không còn quan tâm nữa là vẻ bề ngoài. Anh ấy dành quá nhiều thời gian làm việc, không còn thời gian làm cái khác nữa”.

Quỳnh Lương (tên thật Lương Thị Mai Quỳnh) sinh năm 1995, tại Phú Thọ. Cô được biết tới qua các phim Gara hạnh phúc, Lối nhỏ vào đời, Đừng làm mẹ cáu, Không ngại cưới chỉ cần một lý do…

Nữ diễn viên và ông xã Tiến Phát quen nhau thông qua chương trình Người ấy là ai. Họ có khoảng 2 năm yêu đương trước khi kết hôn và tổ chức lễ ăn hỏi hồi tháng 3/2025. Ngày 11/8/2025, nữ diễn viên sinh con gái tại một bệnh viện ở TP.HCM.