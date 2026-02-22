Quỳnh Kool đảm nhận vai chính trong phim "Bước chân vào đời". Nữ diễn viên tái hợp Huỳnh Anh.

Sau vai diễn gây tranh luận trong Gió ngang khoảng trời xanh, Quỳnh Kool trở lại với bộ phim mới mang tên Bước chân vào đời. Những ngày qua, các trích đoạn giới thiệu phim nhận được sự quan tâm từ công chúng. Đặc biệt những cảnh tình cảm của Thương với Quân (Huỳnh Anh) gây chú ý.

Bước chân vào đời xoay quanh hành trình trưởng thành của 3 chị em Thương (Quỳnh Kool), Trang (Ngọc Thuỷ) và Minh (Sơn Tùng) sau biến cố bố mẹ đột ngột qua đời. Từ một gia đình không khá giả nhưng luôn đủ đầy yêu thương, họ bất ngờ phải tự mình đối diện với những thử thách khắc nghiệt của cuộc sống thị thành, nơi cơm áo gạo tiền và các mối quan hệ phức tạp không cho ai cơ hội chuẩn bị.

Hình ảnh Quỳnh Kool trong phim mới.

Ở tuổi 24, Thương trở thành trụ cột gia đình khi công việc còn bấp bênh. Cô phải làm chỗ dựa cho các em dù tuổi đời còn khá trẻ. Trọng trách đè nặng lên vai khiến cô nhiều lần phải đánh đổi cả hạnh phúc riêng.

Trang là cô em gái xinh đẹp, sắc sảo, không chấp nhận cuộc sống bình thường, luôn khao khát bước vào tầng lớp giàu sang nhưng lại thiếu trải nghiệm và bản lĩnh.

Trong khi đó, Minh là em út trong gia đình. Ở tuổi 17, cậu nổi loạn nhưng luôn nỗ lực chứng minh bản thân không phải gánh nặng. Tuy nhiên, chính sự bốc đồng khiến cậu liên tục mắc sai lầm, làm tổn thương những người thân yêu.

Trong khi đó, Huỳnh Anh vào vai Quân và một lần nữa kết hợp với Quỳnh Kool. Lần này, 2 người vào vai mối tình đầu. Phim còn có sự tham gia của Mạnh Trường trong vai Trần Lâm.

Không khai thác đề tài mới, Bước chân vào đời vẫn chạm đến câu chuyện muôn thuở về người trẻ bước ra xã hội. Bộ phim khắc họa những lựa chọn, vấp ngã và cả những bài học về cách sinh tồn, cách làm người giữa một môi trường đầy thị phi, cạm bẫy. Tác phẩm không né tránh những cú sốc, sự lừa lọc hay mất mát, nhưng đồng thời tôn vinh sự tử tế, lòng trắc ẩn và tình thân - những giá trị giúp con người tìm thấy hy vọng.