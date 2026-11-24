Nhằm mở đường cho cầu thủ nội xuất ngoại, Saudi Pro League đang xem xét nới lỏng hoặc xóa bỏ giới hạn ngoại binh từ mùa giải 2027/28.

Saudi Pro League có thể thay đổi số lượng ngoại binh. Ảnh: Reuters.

Theo Times , Saudi Pro League có thể tăng mạnh số lượng ngoại binh tại mỗi câu lạc bộ từ mùa giải 2027/28, thậm chí bãi bỏ hoàn toàn hạn mức này. Một số phương án đang được cân nhắc gồm nâng trần hiện tại lên 14, 16 hoặc 18 cầu thủ nước ngoài. Mọi thay đổi đều phải tuân thủ các biện pháp kiểm soát về quy định và tài chính.

Các thay đổi này đang hướng tới mục tiêu khuyến khích cầu thủ Saudi Arabia ra nước ngoài thi đấu, đồng thời tạo thêm cơ hội ra sân cho tài năng bản địa ở những câu lạc bộ có ngân sách hạn hẹp.

Bên cạnh đó, một cơ chế hỗ trợ tài chính cũng được cho là đang được xây dựng nhằm giúp các đội bóng nhỏ trang trải quỹ lương khi chiêu mộ cầu thủ nội vẫn còn hợp đồng tại các đội bóng giàu có hơn.

Liên đoàn Bóng đá Saudi Arabia đã gửi bảng khảo sát chính thức tới các câu lạc bộ để ghi nhận quan điểm về sự phát triển của cầu thủ bản địa, vai trò của các học viện và cơ hội dành cho cầu thủ trong nước. Bảng câu hỏi cũng yêu cầu các đội bóng đánh giá tác động của ngoại binh đối với trình độ và quá trình phát triển tài năng trẻ.

Kết quả khảo sát có thể góp phần định hình quyết định của liên đoàn về việc tăng hạn ngạch ngoại binh trước mùa giải 2027/28. Tuy nhiên, đến nay vẫn chưa có thông báo chính thức nào được đưa ra.

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