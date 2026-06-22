Quyết định gây tranh cãi ở tuyển Bồ Đào Nha

Tiền đạo Joao Felix đang trở thành tâm điểm tranh cãi tại tuyển Bồ Đào Nha sau khi không được HLV Roberto Martinez sử dụng ở trận ra quân World Cup 2026.

Felix chưa chơi phút nào tại World Cup 2026.

Trong trận hòa 1-1 trước CHDC Congo hôm 18/6, HLV Roberto Martinez lần lượt ưu tiên Pedro Neto, Rafael Leao, Francisco Conceicao và Bernardo Silva. Trong khi đó, dù đạt phong độ cao tại Al Nassr, Felix lại không được trao cơ hội.

Tại Saudi Arabia, Felix không chỉ là đối tác ăn ý của Cristiano Ronaldo mà còn đóng vai trò quan trọng trong hành trình giúp Al Nassr giành chức vô địch quốc nội. Thống kê cho thấy Felix ghi tới 26 bàn và đóng góp 19 pha kiến tạo trên mọi đấu trường, thành tích tốt nhất từ trước đến nay của chân sút này.

Phong độ ấn tượng ấy cũng được Felix duy trì ở đội tuyển khi anh chơi tốt trong các trận giao hữu với Chile và Nigeria. Do đó, việc anh không được sử dụng ở trận mở màn World Cup càng khiến dư luận Bồ Đào Nha thêm khó chấp nhận.

Trong quá khứ, HLV Martinez luôn dành sự tin tưởng cho Felix, kể cả khi cầu thủ này sa sút. Chính vì thế, việc anh bất ngờ bị đẩy xuống vai trò thứ yếu ở thời điểm đang đạt phong độ cao nhất càng trở nên khó hiểu. Cuộc đối đầu với Uzbekistan vào rạng sáng 24/6 có thể là cơ hội để Felix chứng minh giá trị và trở thành nhân tố tạo khác biệt cho Bồ Đào Nha.

Highlight Bồ Đào Nha 1-1 CHDC Congo Bồ Đào Nha khởi đầu World Cup 2026 bằng trận hòa thất vọng 1-1 trước CHDC Congo hôm 18/6.