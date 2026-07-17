Quyết định gây tranh cãi của Deschamps

Việc HLV Didier Deschamps rút Rabiot khỏi sân nhưng vẫn giữ Tchouameni thi đấu trọn vẹn ở bán kết World Cup 2026 đang trở thành chủ đề gây tranh cãi trong nội bộ tuyển Pháp.

Quyết định thay Rabiot của Didier Deschamps gây nhiều tranh cãi trong nội bộ tuyển Pháp.

Thất bại 0-2 trước Tây Ban Nha ở bán kết World Cup 2026 không chỉ khép lại hành trình của tuyển Pháp, mà còn làm dấy lên những tranh luận về các quyết định nhân sự của HLV Didier Deschamps. Theo L'Équipe, việc Adrien Rabiot bị thay ra ngay sau giờ nghỉ giữa hiệp, trong khi Aurelien Tchouameni tiếp tục thi đấu đến hết trận, khiến không ít thành viên trong phòng thay đồ cảm thấy khó hiểu.

Rabiot nhận thẻ vàng từ rất sớm và có thêm một pha phạm lỗi đáng chú ý trước khi hiệp một khép lại. Ban huấn luyện lo ngại tiền vệ này có thể phải nhận thẻ đỏ nếu tiếp tục thi đấu. Đây được xem là lý do chính khiến Deschamps quyết định tung Manu Koné vào sân thay người.

Tuy nhiên, theo L'Équipe, nhiều tuyển thủ Pháp cho rằng Rabiot lại là một trong những cầu thủ chơi hiệu quả nhất ở tuyến giữa trong 45 phút đầu tiên. Tiền vệ thuộc biên chế AC Milan hoạt động rộng, hỗ trợ phòng ngự tích cực và là điểm tựa hiếm hoi của Pháp trước sức ép từ Tây Ban Nha.

Trong khi đó, việc Tchouameni được giữ lại trên sân cũng tạo ra nhiều dấu hỏi. Tiền vệ Real Madrid vừa trở lại sau chấn thương cơ khép và chưa đạt trạng thái thể lực tốt nhất. Một số ý kiến trong nội bộ cho rằng Manu Kone xứng đáng đá chính ngay từ đầu thay vì chỉ vào sân sau giờ nghỉ.

Dẫu vậy, Kone cũng không tạo ra khác biệt như kỳ vọng. Tiền vệ 25 tuổi mắc lỗi vị trí trong tình huống dẫn đến bàn thua thứ hai của tuyển Pháp, qua đó khiến những tranh luận về cách sử dụng nhân sự của Deschamps càng trở nên sôi nổi.

L'Équipe khẳng định đây chưa phải dấu hiệu của một cuộc khủng hoảng trong phòng thay đồ. Các tuyển thủ vẫn đánh giá cao hành trình của đội tại World Cup 2026. Tuy nhiên, sau thất bại trước Tây Ban Nha, những quyết định chiến thuật của Deschamps, đặc biệt ở khu vực trung tuyến, đang bị đặt dưới sự soi xét kỹ lưỡng.

Trước Tây Ban Nha, tuyển Pháp lép vế hoàn toàn ở khả năng kiểm soát thế trận và để thua 0-2 với các pha lập công của Mikel Oyarzabal và Pedro Porro. Thất bại này khiến "Les Bleus" lỡ cơ hội góp mặt ở trận chung kết World Cup lần thứ hai liên tiếp và sẽ gặp tuyển Anh trong trận tranh hạng ba.