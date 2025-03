Quyết định gây phẫn nộ của Neymar

Hôm 10/3, Neymar xác nhận chấn thương và không thể góp mặt trong trận đấu của Santos với Corinthians tại tứ kết giải vô địch bang Paulista. Dù vậy, thay vì tập trung điều trị chấn thương, Neymar bị bắt gặp xuất hiện tại lễ hội Carnival ở Rio de Janeiro, Brazil.

Truyền thông nước này cho biết Neymar cùng bạn bè còn tổ chức một bữa tiệc tại biệt thự ở Mangaratiba. Những hành động này càng khiến người hâm mộ và giới truyền thông nghi ngờ về sự nghiêm túc của Neymar trong phần còn lại của sự nghiệp.

Nhà báo Milton Neves chỉ trích Neymar trên trang UOL: “Nếu cậu ấy thực sự bị thương, tại sao lại đi dự Carnival? Tại sao không tập trung vào việc hồi phục?”.

Chuyên gia thể thao Mauro Cezar Pereira cũng không hài lòng với quyết định của Neymar. Ông thẳng thắn: “Bóng đá không phải là ưu tiên hàng đầu của Neymar".

Có nhiều ý kiến trái chiều về chấn thương của Neymar trong thời gian qua. Giới truyền thông đa phần cho rằng quá trình kiểm tra chấn thương của chân sút này không rõ ràng và kém thuyết phục.

Nhà báo Renato Mauricio Prado trên AOL nhận định: “Neymar đang ở trong tình thế khó khăn. Cậu ấy không thể bào chữa cho mình. Chấn thương không thể ngăn cản Neymar tham gia lễ hội. Khi trở lại Santos, Neymar đang phải đối mặt với hai câu hỏi quan trọng. Cơ thể cậu ấy sẽ phản ứng thế nào sau thời gian dài không thi đấu liên tục? Bên cạnh đó, Neymar sẽ có phong độ ra sao sau thất bại ở Saudi Arabia?”.

Chấn thương của Neymar cũng khiến anh để ngỏ cơ hội ra sân cho tuyển Brazil ở loạt trận vòng loại World Cup 2026 khu vực Nam Mỹ. Brazil sẽ đối đầu với Colombia vào ngày 20/3, trước khi có màn đại chiến với Argentina vào ngày 25/3.

Mục Thể thao giới thiệu cuốn The Country of Football: Soccer and the making of modern Brazil của Roger Kittleson phát hành năm 2014, kể về hành trình tới 3 chức vô địch thế giới 1958, 1962 và 1970 của người Brazil.