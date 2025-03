Quyết định gây phẫn nộ của HLV tuyển Brazil

Ngôi sao trẻ Endrick, cầu thủ của Real Madrid, không được ra sân trong trận đấu quan trọng này, mặc dù anh có tên trong danh sách triệu tập. Lý do được đưa ra là sự chênh lệch chiều cao giữa Endrick và Matheus Cunha.

HLV Dorival Junior đưa Cunha - người cao 1,84 mét - vào sân thay vì Endrick, vốn chỉ cao 1,73 mét. Quyết định này được cho là nhằm đối phó với lối chơi không chiến mạnh mẽ của đội tuyển Colombia. Tuy nhiên, người hâm mộ Brazil không chấp nhận lý do này và không ngừng hô vang tên Endrick, yêu cầu anh được ra sân.

Trong khi đó, HLV Dorival Junior giải thích: “Tôi hiểu mong muốn của người hâm mộ, nhưng không thể chuyền bóng cho một cầu thủ thiếu khả năng không chiến trong vòng cấm. Cuối cùng, chúng tôi quyết định đưa vào sân một cầu thủ thứ ba - điều không thường xuyên xảy ra trong chiến thuật của chúng tôi”.

Ngoài Endrick, quyết định thay Gerson bằng Joelinton thay vì Andre cũng gây ra không ít tranh cãi. Tuy nhiên, bất chấp ý kiến trái chiều, những thay đổi của HLV Dorival đem lại kết quả tích cực, giúp Brazil giành chiến thắng quan trọng và vươn lên vị trí thứ hai trong bảng xếp hạng vòng loại World Cup.

Câu chuyện này chắc chắn sẽ còn tiếp tục là đề tài bàn tán trong những ngày tới, khi người hâm mộ mong mỏi Endrick có cơ hội thể hiện tài năng của mình trên sân cỏ.

