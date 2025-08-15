Quyết định của Ban Thường vụ Thành ủy TP.HCM về công tác cán bộ

Ban Thường vụ Thành ủy TP.HCM bổ nhiệm PGS.TS Nguyễn Văn Y, Phó Giám đốc phụ trách Học viện Cán bộ TP.HCM, giữ chức Giám đốc Học viện.

Chiều 15/8, Ban Tổ chức Thành ủy TP.HCM tổ chức lễ công bố và trao quyết định cán bộ tại Học viện Cán bộ TP.HCM.

Tại buổi lễ, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Tổ chức Thành ủy TP.HCM Dương Trọng Hiếu đã trao quyết định của Ban Thường vụ Thành ủy về việc bổ nhiệm PGS.TS Nguyễn Văn Y, Phó Giám đốc phụ trách Học viện Cán bộ TP.HCM, giữ chức Giám đốc Học viện Cán bộ TP.HCM.

PGS.TS Nguyễn Văn Y sinh năm 1967, quê tỉnh Tiền Giang (nay là tỉnh Đồng Tháp). Ông có trình độ Tiến sĩ chuyên ngành Giáo dục học, Cao cấp Lý luận chính trị.

Phó Trưởng ban Thường trực Ban Tổ chức Thành ủy TP.HCM Dương Trọng Hiếu trao quyết định cho PGS.TS Nguyễn Văn Y và TS Phạm Ngọc Lợi (bên phải). Ảnh: Ngọc Hân

Ban Thường vụ Thành ủy TP.HCM cũng quyết định bổ nhiệm TS Phạm Ngọc Lợi, Trưởng Phòng Quản lý đào tạo, giữ chức Phó Giám đốc Học viện Cán bộ TP.HCM.

TS Phạm Ngọc Lợi sinh năm 1975, quê xã Tân Nhuận Đông, tỉnh Đồng Tháp. Ông có trình độ tiến sĩ Xây dựng Đảng và chính quyền nhà nước, Cao cấp Lý luận chính trị.

Phát biểu nhận nhiệm vụ, PGS.TS Nguyễn Văn Y bày tỏ cảm ơn lãnh đạo TP.HCM đã tin tưởng giao trọng trách, đồng thời mong muốn tiếp tục nhận được sự quan tâm, đồng hành, chỉ đạo sát sao của Ban Thường vụ Thành ủy, lãnh đạo TP.HCM để thực hiện tốt nhiệm vụ của Học viện Cán bộ TP.HCM, nhất là trong giai đoạn mới.

Trước đó, PGS.TS Nguyễn Tấn Phát, Giám đốc Học viện Cán bộ TP.HCM, được Ban Thường vụ Thành ủy TPHCM điều động, chỉ định tham gia Ban Chấp hành Đảng bộ và giữ chức Bí thư Đảng ủy phường Sài Gòn.