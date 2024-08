Quyển sách giúp CEO Thái Hà Books kiếm được 1 triệu USD ở tuổi 30

TS Nguyễn Mạnh Hùng nói quyển sách “Think and Grow Rich - 13 nguyên tắc nghĩ giàu, làm giàu” đã giúp ông có tư duy đúng đắn và thành công trong sự nghiệp.

TS Nguyễn Mạnh Hùng từng giữ vị trí quản lý ở FPT và hiện là CEO của công ty sách Thái Hà. Ảnh: NVCC.

TS Nguyễn Mạnh Hùng, CEO của công ty sách Thái Hà và từng làm quản lý ở tập đoàn FPT, cho biết ông đã có hơn 20 lần đọc quyển Think and Grow Rich - 13 nguyên tắc nghĩ giàu, làm giàu. Ông đồng thời là người dịch quyển sách này ra phiên bản tiếng Việt.

“Gọi đây là một quyển sách dạy làm giàu thì cũng đúng nhưng chưa đủ. Quyển sách này đã giúp tôi thay đổi tư duy làm việc và kiếm được 1 triệu USD khi chưa tròn 30 tuổi”, ông chia sẻ trong sự kiện “Think and Grow Rich - Chìa khóa mở ra cánh cửa dẫn tới thành công” vào chiều 25/8.

Quyển Think and Grow Rich - 13 nguyên tắc nghĩ giàu, làm giàu của Napoleon Hill (1883-1970) là một trong những tác phẩm bán chạy nhất mọi thời đại. Tác giả quyển sách là một trong những người đặt nền tảng cho thể loại sách hiện đại mang tên “thành công học”, theo nhà văn Richard Gaylord Briley.

Napoleon Hill là cố vấn của hai tổng thống Mỹ Woodrow Wilson và Franklin D. Roosevelt. Ông cũng là người sáng lập ba tạp chí: Hill's Golden Rule (1919), Napoleon Hill’s Magazine (1921) và Inspiration Magazine (1931).

13 “nấc thang” thành công

TS Hùng nhận xét 13 nguyên tắc “nghĩ giàu, làm giàu” mà Napoleon Hill đề cập là “13 nấc thang thành công của cuộc đời”.

“Điều quan trọng là quyển sách này còn cho tôi một tư duy đúng đắn để thành công, hạnh phúc”, TS Hùng chia sẻ. “Các nguyên tắc trong sách bổ ích, rõ ràng và quan trọng như nhau. Tuy nhiên, có hai ‘nấc thang’ mà tôi cho là quan trọng nhất là ‘nấc thang’ về mong muốn và giác quan thứ sáu”.

Nguyên tắc đầu tiên để “nghĩ giàu, làm giàu” của Napoleon Hill liên quan đến chủ đề “mong muốn”. “Nhiều người hiện nay chỉ ‘mong’ chứ không thật sự ‘muốn’ thành công”, TS Hùng nhận xét. Theo ông, một người chỉ có thể thành công khi họ chuyển hóa ước mơ sang hành động thực tế.

“Bạn phải chấp nhận rằng sẽ có rất nhiều hy sinh, đánh đổi trên hành trình thành công, hạnh phúc”, ông Hùng lấy ví dụ tác giả Napoleon Hill đã dành gần 30 năm để phỏng vấn hơn 500 người nổi tiếng và thành công trong nhiều lĩnh vực khác nhau của Mỹ. “Không có thành công nào là không phải đánh đổi”.

TS Nguyễn Mạnh Hùng cho biết 13 nguyên tắc trong sách đã giúp ông hình thành tư duy đúng đắn trong kinh doanh. Ảnh: Thaihabooks.

Theo ông Hùng, mong muốn thành công cũng phải rõ ràng và cụ thể. Ví dụ, thay vì nghĩ đơn giản là “tôi muốn giàu”, ông khuyên mọi người hãy làm rõ “Tôi muốn có 1 tỷ USD trong thời gian 10 năm”. Với lối tư duy này, các kế hoạch và lộ trình thành công của mọi người sẽ rõ ràng và khả thi hơn.

CEO công ty sách Thái Hà nói thêm những mong muốn có ích cho xã hội sẽ dễ dàng đạt được hơn tham vọng cá nhân, ích kỷ.

Một nguyên tắc quan trọng khác để “nghĩ giàu, làm giàu” trong sách của Napoleon Hill liên quan đến giác quan thứ sáu. Ông Hùng khẳng định đây là công cụ quan trọng để nhiều doanh nhân nhận ra cơ hội kinh doanh và thành công.

“Giác quan thứ sáu không đơn giản là đột nhiên có linh cảm một điều gì đó. Nó chỉ xuất hiện sau khi bạn rèn luyện năm giác quan trước bằng cách liên tục nghe, nhìn, nếm, ngửi và cảm giác về những điều tốt đẹp trong cuộc sống”, TS Hùng nói.

Tư duy “1 cộng 1 bằng 11”

Chia sẻ tại sự kiện, TS Hùng khẳng định quyển Think and Grow Rich - 13 nguyên tắc nghĩ giàu, làm giàu đã giúp ông hình thành “tư duy đúng đắn”. Đây là tư duy giúp ông nhìn thấy khả năng thành công của những cơ hội kinh doanh.

“Tôi và nhạc sĩ Dương Thụ (người điều phối sự kiện và là giám đốc điều hành dự án Cà phê thứ bảy - PV) cộng lại là 1 cộng với 1. Nhiều người nghĩ bằng 2 là chưa đúng. Tư duy của hai chúng tôi cộng lại không bao giờ chỉ là con số 2, ít nhất phải là 11”, TS Hùng lấy ví dụ.

Theo ông Hùng, để trở thành doanh nhân thành công, mọi người phải biết nhìn ra tiềm năng của những điều “vô hình”, tức là những gì chưa xảy ra và tưởng chừng vô lý. “Đôi khi những ý tưởng con con có thể tạo ra dự án vĩ đại”, ông nói. “Quan trọng là không để bản thân bị gò vào một khuôn khổ nào, không được chấp nhận những điều bình thường”.

TS Nguyễn Mạnh Hùng tại buổi giới thiệu sách vào chiều 25/8.

Cựu quản lý của Tập đoàn FPT tiết lộ sở thích của ông là “lắng nghe những lời phàn nàn của mọi người”. Bởi lẽ, đó chính là những nhu cầu chưa được giải quyết trong cuộc sống. Hành trình tìm giải pháp cho những lời phàn nàn chính là cơ hội kinh doanh và khởi nghiệp lý tưởng, theo ông Hùng.

Trao đổi với TS Nguyễn Mạnh Hùng, nhạc sĩ Dương Thụ xác định tư duy của TS Hùng “rất đáng để học hỏi và tham khảo”. Tuy nhiên, ông nói thêm: “TS Hùng có thể thành công nhờ quyển sách này không cho thấy mọi người đều có thể thành công nhờ nó.

Ông Hùng thành công là nhờ các trải nghiệm thực tế và kiến thức chuyên môn tích lũy từ trước. Và khi đọc được Think and Grow Rich, ông đã có cơ hội hệ thống hóa những trải nghiệm của bản thân dựa trên 13 nguyên tắc trong sách. Do đó, quá trình trải nghiệm và học hỏi liên tục từ đời sống lẫn sách vở là không thể thiếu nếu bạn muốn thành công như TS Hùng".