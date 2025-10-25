Quyển sách buộc Hoàng tử Andrew từ bỏ tước vị Hoàng gia Anh

Hoàng tử Andrew tuyên bố ngừng sử dụng danh xưng Công tước xứ York trong bối cảnh nhà xuất bản phát hành hồi ký của người cáo buộc ông lạm dụng tình dục.

Hoàng tử Andrew đưa ra tuyên bố chính thức từ bỏ danh xưng Hoàng gia Anh vào ngày 17/10. Ảnh: Reuters.

Ngày 17/10, theo Guardian, Hoàng tử Andrew đưa ra tuyên bố thông qua người phát ngôn của Cung điện Buckingham: "Sau quá trình bàn bạc thống nhất với nhà vua, cùng các thành viên trong Hoàng gia, chúng tôi đã đi đến kết luận rằng những cáo buộc về tôi đã gây ảnh hưởng tới công việc của Nhà vua và Hoàng gia.

Với sự đồng ý của Nhà vua, chúng tôi cùng thấy tôi cần có giải pháp mạnh mẽ hơn. Vì vậy, tôi sẽ không còn sử dụng tước vị đã được ban".

Tuyên bố từ bỏ danh xưng hoàng gia của Hoàng tử Andrew được công bố khi hồi ký Nobody’s Girl (Tạm dịch: Cô gái đơn côi) của Virginia Giuffre, người cáo buộc ông lạm dụng tình dục, vừa phát hành và gây chú ý lớn tại Vương quốc Anh. Trong sách, Giuffre mô tả nhiều chi tiết liên quan đến hành vi né tránh pháp lý, cố gắng thao túng thông tin và gây sức ép lên bà trong quá trình kiện tụng từ phía Andrew và nhóm cộng sự.

Dù đã đạt thỏa thuận dân sự vào năm 2022, vụ việc tiếp tục gây dư luận khi Giuffre qua đời vào tháng 4 và cuốn hồi ký được phát hành đúng thời điểm Hoàng gia Anh đối mặt với làn sóng yêu cầu chính thức tước bỏ mọi danh xưng còn lại của Andrew. Cảnh sát Anh xác nhận đang xem xét một số cáo buộc mới trong khi thủ tướng Anh tuyên bố đây là vấn đề thuộc thẩm quyền của Hoàng gia và ủng hộ quyết định từ Vua Charles III.

Virginia Giuffre với bức ảnh chụp chính mình ở độ tuổi mà cô cho biết mình bị xâm hại tình dục. Ảnh: Shutterstock.

Hai thập kỷ bị lạm dụng tình dục

Hồi ký Nobody’s Girl mở ra bằng một lời cảnh báo: “Tôi biết đây những điều tôi viết khó để tiếp nhận”, Giuffre viết sau đoạn miêu tả tra tấn đầu tiên từ khi cô còn là bé gái.

Theo đó, tuổi thiếu niên của Giuffre là một chuỗi những tổn thương khi bị đưa vào “trung tâm điều trị” kinh hoàng. Ở đó, cô phải tự mắng chửi mình trước gương, bị buộc ăn lại phần thức ăn mình đã nôn và bị dạy viết “bản kiểm điểm đạo đức”.

Khi làm việc tại khu nghỉ dưỡng Mar-a-Lago (Florida, Mỹ), nơi cha cô làm nhân viên bảo trì, Giuffre bị chiêu mộ làm nhân viên massage. Từ đó, cô bị giao cho Jeffrey Edward Epstein, tỷ phú người Mỹ và là tội phạm tình dục bị kết án. Epstein đã “buôn bán” và lạm dụng tình dục theo cách mà cô gọi là “được chuyển giao giữa người đàn ông quyền lực”.

Phần còn lại của câu chuyện là một chuỗi ác mộng. “Xin đừng dừng lại", Giuffre viết. Cô kể bản thân từng bị bắt phải đắp chăn lụa hồng cho Epstein mỗi tối, nghe hắn khoe khoang về những bé gái khỏa thân.

Giuffre cáo buộc cô đã quan hệ tình dục 3 lần với Hoàng tử Andrew ở London, New York và trên hòn đảo thuộc sở hữu của Epstein. Cô viết: "Chúng tôi cởi đồ và vào bồn tắm nhưng không ở lâu vì hoàng tử muốn lên giường ngay... Trong ký ức của tôi, tất cả chỉ diễn ra chưa tới nửa tiếng". Tuy nhiên tại thời điểm đó, Hoàng tử đã phủ nhận mọi cáo buộc.

Không dừng lại ở các lần bị lạm dụng, cuốn sách còn vạch rõ cách quyền lực hoạt động như mạng lưới che chở, thao túng, sự im lặng của truyền thông và bộ máy pháp luật. Andrea Simon, giám đốc của Liên minh chấm dứt bạo lực đối với phụ nữ Anh, cho biết câu chuyện làm sáng tỏ cách mà “những kẻ có quyền lực, giàu có và địa vị có thể bịt miệng các nạn nhân của bạo lực tình dục bằng cách sử dụng luật pháp làm vũ khí”.

Cuốn hồi ký là lời tuyên ngôn của Virginia Roberts Giuffre. Cô viết: "Với cuốn sách này, tôi muốn giải thoát bản thân khỏi quá khứ. Từ giờ trở đi, bất kỳ ai muốn biết về câu chuyện này đều có thể ngồi xuống cùng Nobody’s Girl và bắt đầu đọc".

Trong hồi ký, Giuffre cáo buộc Andrew trốn tránh tòa án sau những bức tường của Lâu đài Balmoral. Ảnh: PA.

Vết ố trong danh tiếng hoàng gia Anh

Nobody’s Girl được phát hành sau khi bà qua đời vào tháng 4/2025. Sách còn đề cập nhiều tình tiết liên quan đến vụ kiện dân sự của bà với Hoàng tử Andrew, bao gồm cáo buộc nhóm pháp lý của ông từng tìm cách thuê các “troll” trên mạng xã hội nhằm gây áp lực tinh thần lên bà.

Theo Giuffre, trong thời gian nhóm luật sư của bà tìm cách tống đạt giấy tòa, Hoàng tử Andrew đã tạm thời ở lại Lâu đài Balmoral tại Scotland, nơi được mô tả có cổng rào nghiêm ngặt và khó tiếp cận.

Giuffre cho biết vụ việc được dàn xếp ngoài phạm vi tòa án vào năm 2022 sau hai ngày thương lượng với khoản tiền không được tiết lộ chính thức nhưng bị đồn đoán vào khoảng 12 triệu USD . Trong văn bản hòa giải, Andrew công nhận Giuffre là người từng bị lạm dụng và từng chịu tổn thương từ các công kích công khai. Ông cũng ghi nhận vai trò của bà và những người sống sót khác trong việc “đứng lên vì bản thân và cộng đồng”. Đồng thời, ông khẳng định không có ý định bôi nhọ danh dự của Giuffre.

Bà đồng ý với một điều khoản yêu cầu giữ im lặng trong một năm nhằm tránh ảnh hưởng đến các sự kiện kỷ niệm Đại lễ Bạch kim của Nữ hoàng Elizabeth II, diễn ra cùng năm. Giuffre cho biết mục tiêu của bà không chỉ là khoản tiền bồi thường mà còn là một sự thừa nhận bằng văn bản rằng những gì bà trải qua là có thật.

Trong sách, Giuffre nhắc đến cuộc phỏng vấn của Hoàng tử Andrew với BBC Newsnight vào năm 2019, cho rằng nội dung cuộc trò chuyện này đã hỗ trợ đáng kể cho vụ kiện của bà. Hồi ký ghi lại các lập luận pháp lý liên quan đến chứng cứ ngoại phạm mà Hoàng tử Andrew đưa ra, bao gồm chi tiết ông khai đã cùng con gái Beatrice đến tiệm pizza vào ngày 10/3/2001 và lý do y tế liên quan đến việc không đổ mồ hôi.

Một phần khác của hồi ký đề cập đến nghi vấn Hoàng tử Andrew từng cung cấp ngày sinh và số an sinh xã hội của Giuffre cho một sĩ quan an ninh với mục đích thu thập thông tin gây bất lợi cho bà. Cảnh sát thủ đô London xác nhận đang “xem xét chủ động” các cáo buộc liên quan sau khi báo Mail on Sunday đăng tải thông tin này.

Ngay trước thời điểm phát hành sách, Hoàng tử Andrew thông báo sẽ không sử dụng các tước hiệu Công tước xứ York và Hiệp sĩ Garter dù về mặt pháp lý, các tước hiệu này chưa bị thu hồi. Trong bối cảnh áp lực dư luận gia tăng, một số ý kiến đã kêu gọi Quốc hội Anh thông qua một đạo luật nhằm tước bỏ hoàn toàn tước hiệu của ông.

Người phát ngôn của Thủ tướng Anh cho biết đây là “vấn đề thuộc thẩm quyền của Hoàng gia” và các bộ trưởng “ủng hộ quyết định của Nhà vua” trong việc xử lý danh xưng của Hoàng tử Andrew.

Thông tin về cuốn hồi ký tiếp tục thu hút sự quan tâm trong nước khi Amanda Roberts, chị dâu của Giuffre, kêu gọi cuộc điều tra tiếp theo với Hoàng tử Andrew. Trong khi đó, cảnh sát London cho biết các cáo buộc buôn người nêu ra năm 2001 có yếu tố quốc tế và không thuộc thẩm quyền điều tra chính của đơn vị. Quyết định này từng được xem xét lại và giữ nguyên vào năm 2019.