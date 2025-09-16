Quyền lực mềm để duy trì và phát triển thương hiệu

Truyền thông là "quyền lực mềm" duy trì độ nhận diện của thương hiệu. Để nhận được sự chú ý liên tục từ công chúng, các thương hiệu đầu tư rất lớn cho các chiến dịch quảng bá.

Jang Won Young trở thành ngôi sao quảng cáo khi chỉ 20 tuổi. Ảnh:SBS.

Thương hiệu có tầm ảnh hưởng luôn hiểu thị trường mục tiêu của mình, sẽ dùng hết tài nguyên mình có để truyền đạt thông tin về thương hiệu. Ví dụ, thương hiệu ôtô Volvo (Volvo Personvagnar AB) luôn truyền đạt tới thị trường mục tiêu, những người lần đầu làm mẹ - thông tin sản phẩm của Volvo an toàn, đáng yên tâm như thế nào.

Chỉ có hiểu được mục tiêu lâu dài của mình, thì bạn mới có thể xác định được thị trường mục tiêu một cách rõ ràng và hoàn chỉnh. Chỉ khi hiểu được khách hàng cần gì ở bạn, bạn mới có thể xây dựng thị trường mục tiêu của mình. Bạn có thể thông qua tuổi tác, nghề nghiệp, chỗ ở hiện tại cùng các số liệu thống kê khác để nhận biết tình hình chi tiết của thị trường mục tiêu.

Hãy học cách dùng phương thức thích hợp nhất để gây ảnh hưởng tới thị trường mục tiêu. Cần nhận thức rõ họ là ai? Thói quen của họ là gì? Nhu cầu của họ ra sao? Bạn cũng cần biết ở nơi nào, thông qua phương thức nào để đạt được mục đích gây ảnh hưởng đến họ… Điều này sẽ giúp việc xác lập thị trường mục tiêu của bạn trở nên dễ dàng hơn, từ đó giúp bạn mở rộng độ phổ biến của thương hiệu mình.

Khi bạn tìm hiểu đối tượng mục tiêu của mình bằng cách này, đồng thời biết được phương thức, phương pháp gây ảnh hưởng đến họ, bạn có thể bắt đầu quan tâm đến nhân tố khác quyết định thương hiệu cá nhân của bạn, tức đối thủ cạnh tranh.

Cạnh tranh xã hội ngày càng khốc liệt, để bản thân trở nên nổi bật hơn là điều rất quan trọng. Ví dụ, trong một cuộc dự tuyển, làm thế nào mới có thể đánh bại những ứng viên khác? Phải biết mình biết ta, hiểu được điểm giống và khác giữa đôi bên.

Địa vị của bạn càng cao, thì danh tiếng và thương hiệu sẽ càng trở nên quan trọng. Hiểu rõ đặc điểm chung giữa bạn và đối thủ, đồng thời biết được phẩm chất như thế nào khiến bạn trở nên khác biệt với họ, từ đó trổ hết tài năng, để bản thân trở thành người được lựa chọn lý tưởng cho chức vụ cuối cùng kia.

Một khi đã xây dựng được thương hiệu cá nhân, bạn còn phải có một lời thuyết minh rõ ràng về thương hiệu của mình. Bạn nên viết chúng thành văn bản, đồng thời lưu trữ, đặt ở vị trí có thể nhìn thấy mọi lúc, để chúng trở thành lời răn của bạn. Luôn luôn nhắc nhở, để bản thân giữ được tính nhất quán khi tuyên truyền về thương hiệu cá nhân của mình.