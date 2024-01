Quy tắc của Pep: 'Thừa cân, nghỉ tập'

"Trong bóng đá, bạn luôn nghe các HLV nói rằng 'nếu thừ cân thì nghỉ tập'. Tại Man City, nếu đó là một cầu thủ quan trọng, tiêu chuẩn đó sẽ bị xóa bỏ vì CLB cần cầu thủ đó", Gael Clichy, người từng chơi cho Arsenal và Man City, chia sẻ với Marca.

"Với Pep Guardiola, nếu bạn nặng hơn 2 kg so với cân nặng tiêu chuẩn sau khi kết thúc quá trình tập luyện trước thềm mùa giải, bạn sẽ bị cấm tập. Tôi từng thấy hàng tá cầu thủ phải nhận hình phạt như thế trong 2 tuần".

Clichy không nói chơi về Pep. Năm 2022, Man City bỏ ra 42 triệu bảng để mua Kalvin Phillips từ Leeds. Song, tiền vệ người Anh lại hiếm khi được sử dụng vì thái độ tập luyện thiếu chuyên nghiệp, cụ thể Phillips bị thừa cân.

"Cậu ấy (Kalvin Phillips - PV) không bị thương. Phillips bị thừa cân. Tôi không biết (tại sao)", HLV trưởng Man City giải thích. "Phillips không trở lại CLB với thể trạng phù hợp để tập luyện và thi đấu", Pep từng nói sau chiến thắng 3-2 của Man City trước Liverpool tại League Cup hồi tháng 12/2022.

Về phần Clichy, sau khi rời Arsenal vào năm 2011, anh chuyển tới Man City và gắn bó với CLB tới năm 2017. Năm cuối cùng của hậu vệ người Pháp tại sân Etihad cũng là năm đầu tiên Pep dẫn dắt "The Cityzens".

"Ở mùa giải đầu tiên của Pep tại Man City, tôi được ông ấy sử dụng nhiều hơn so với bất kỳ mùa giải nào trước đó. Tôi biết ơn Pep vì những gì đã được học. Tôi chỉ ước mình có thêm nhiều thời gian hơn nữa để làm việc cùng ông ấy", Clichy trải lòng.

