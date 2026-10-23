'Quy tắc 3-6-9' tiết lộ lý do tình yêu tan vỡ

Trong 9 tháng đầu của một mối quan hệ, người trong cuộc có thể đánh giá được nhiều thứ từ đối phương. Ảnh: Andy Lê/ Pexels.

Theo chuyên gia mai mối, 9 tháng đầu hẹn hò thường trải qua 3 giai đoạn, giúp các cặp đôi nhận ra mức độ hòa hợp và cân nhắc khả năng gắn bó lâu dài.

Lý thuyết hẹn hò mang tên “quy tắc 3-6-9” đang được nhiều người lan truyền. Theo đó, 9 tháng đầu của một mối quan hệ được chia thành 3 giai đoạn và chỉ những cặp đôi thực sự phù hợp mới có thể đi đường dài.

Quy tắc hẹn hò 3-6-9 là gì?

Susan Trombetti, chuyên gia mai mối kiêm CEO công ty Exclusive Matchmaking, cho biết đây không phải lý thuyết mới, nhưng đang thu hút sự chú ý nhờ tên gọi dễ nhớ. Quy tắc này đề xuất 3 giai đoạn quan trọng trong 9 tháng đầu của một mối quan hệ.

0-3 tháng: Giai đoạn trăng mật

Trong 3 tháng đầu, các cặp đôi thường đắm chìm trong cảm giác mới mẻ, lãng mạn. Đối phương dường như hoàn hảo, mỗi cuộc trò chuyện đều mang lại cảm giác háo hức và những khuyết điểm chưa dễ nhận ra.

3-6 tháng: Giai đoạn xung đột

Sau thời kỳ ngọt ngào, các cặp đôi bắt đầu nhìn nhận đối phương thực tế hơn, nhận ra những điểm chưa phù hợp và các thói quen gây khó chịu. Bất đồng cũng có thể xuất hiện khi cả hai dần bộc lộ con người thật.

Theo bà Trombetti, đây thường là lúc các cặp đôi trải qua những cuộc tranh cãi thực sự đầu tiên. Cách mỗi người giao tiếp khi bất đồng và giải quyết mâu thuẫn sẽ cho thấy nhiều điều về tính cách cũng như khả năng duy trì mối quan hệ. Không cặp đôi nào tránh được xung đột, nhưng việc biết cách cùng nhau xử lý vấn đề có thể giúp họ vượt qua giai đoạn này.

Giai đoạn 3 tháng đầu tiên, tình yêu giống như màu hồng với nhiều người. Ảnh: Nguyễn Quang Bảo/Pexels.

6-9 tháng: Giai đoạn quyết định tương lai

Từ tháng thứ 6 đến tháng thứ 9, các cặp đôi bắt đầu đánh giá mức độ hòa hợp lâu dài và cân nhắc liệu đối phương có phải người phù hợp để gắn bó hay không.

“Đây là lúc bạn thực sự tự hỏi: Người này có dành cho mình không? Mình có muốn ở bên họ lâu dài không?”, Trombetti giải thích. Giai đoạn này giúp mỗi người xác định liệu mối quan hệ có đủ tiềm năng để tiếp tục đầu tư thời gian và tình cảm.

Quy tắc 3-6-9 có đáng tin?

Chuyên gia mai mối Susan Trombetti cho rằng các mốc thời gian trên tương đối hợp lý. Bà thường khuyên mọi người nên tìm hiểu đối phương khoảng 3 tháng trước khi chính thức đồng ý hẹn hò, dù điều này có thể khiến giai đoạn trăng mật bắt đầu muộn hơn.

Những mâu thuẫn đáng kể thường xuất hiện trong khoảng tháng thứ 3 đến tháng thứ 6, giúp mỗi người hiểu rõ hơn về bạn đời. Khi mối quan hệ kéo dài từ tháng thứ 6 đến tháng thứ 9, nhiều người đã có thể đánh giá liệu mối quan hệ này có thể đi đường dài hay không.

Tuy nhiên, quá trình này có thể diễn ra sớm hơn nếu hai người đã quen biết từ trước hoặc có sự hỗ trợ của chuyên gia mai mối, huấn luyện hẹn hò. Thời gian cũng phụ thuộc vào mức độ trưởng thành và những trải nghiệm cá nhân của mỗi người.

Dù vậy, quy tắc 3-6-9 không nên được xem là khuôn mẫu áp dụng cho mọi mối quan hệ. Bà Trombetti khuyên mọi người sử dụng các mốc thời gian này như những dịp để nhìn lại cảm xúc và đánh giá mối quan hệ.

Tác giả / Tác phẩm Hiểu về tình yêu Cuốn sách hướng đến người trẻ đang tìm hiểu, yêu hoặc vừa trải qua đổ vỡ, đặc biệt là người muốn nhìn quan hệ tình cảm qua lăng kính tâm lý.

Góc nhìn này cũng gợi nhắc đến cuốn Hiểu về tình yêu của Đoàn Hâm Tinh, Lý Văn Văn và Tư Oánh Tuyết. Tiếp cận tình yêu dưới góc độ tâm lý học, các tác giả đề cập đến cách lựa chọn người yêu, nhìn nhận đối phương, đối diện với thử thách và duy trì mối quan hệ lâu dài. Cuốn sách nhấn mạnh rằng yêu và được yêu là nhu cầu tự nhiên, nhưng xây dựng một mối quan hệ lành mạnh đòi hỏi những kỹ năng và sự thấu hiểu chứ không chỉ dựa vào cảm xúc.

Từ góc độ này, các mốc 3, 6 hay 9 tháng không phải hạn chót để quyết định một mối quan hệ có thành công hay không. Điều quan trọng hơn là sau khoảng thời gian bên nhau, hai người đã hiểu rõ nhu cầu, tính cách và kỳ vọng của nhau đến đâu, có thể trao đổi thẳng thắn khi bất đồng và cùng mong muốn xây dựng tương lai hay không?

Đồng tình, chuyên gia Trombetti cũng đặc biệt lưu ý giai đoạn từ tháng thứ 6 đến tháng thứ 9. Đó là lúc mỗi người nên tự hỏi liệu mình có thực sự muốn tiếp tục gắn bó, có nhận thấy dấu hiệu cảnh báo nào ở đối phương hay không?

Nếu vẫn còn do dự, sự không chắc chắn ấy cũng có thể là tín hiệu đáng để mỗi người suy ngẫm trước khi tiến xa hơn.