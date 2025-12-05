KraneShares, nhà quản lý tài sản hàng đầu thế giới với các quỹ hoán đổi danh mục (ETF), công bố ra mắt quỹ ETF KraneShares Dragon Capital Vietnam Growth Index (Mã: KPHO).

KPHO mang đến cơ hội tiếp cận các công ty Việt Nam - được lựa chọn dựa trên phương pháp phân tích tăng trưởng cơ bản và chuyên biệt, tại một trong những nền kinh tế năng động và triển vọng bậc nhất Đông Nam Á.

Dragon Capital, công ty quản lý quỹ lớn bậc nhất Việt Nam tính theo tổng tài sản quản lý, đóng vai trò đối tác quản lý được chỉ định của quỹ KPHO. Với hơn 30 năm kinh nghiệm thực tiễn tại Việt Nam, năng lực am hiểu thị trường nội địa và nền tảng sản phẩm, Dragon Capital giúp KPHO nắm bắt cơ hội tăng trưởng hiệu quả trên thị trường chứng khoán Việt Nam.

“Chúng tôi tin Việt Nam đang trở thành động lực tăng trưởng then chốt trong các thị trường mới nổi toàn cầu. Với cơ cấu dân số thuận lợi, lực lượng lao động trẻ có tay nghề cao, cùng dòng vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài đang gia tăng, quốc gia này được hưởng lợi từ sự đa dạng hóa chuỗi cung ứng toàn cầu và tăng trưởng bứt phá về nhu cầu tiêu dùng. Thông qua việc hợp tác với Dragon Capital, chúng tôi mang đến cho nhà đầu tư phương thức minh bạch và dựa trên quy tắc, để tham gia vào câu chuyện tăng trưởng của Việt Nam”, ông Jonathan Krane, Tổng giám đốc của KraneShares, cho biết.

Quỹ ETF KPHO niêm yết trên Sở Giao dịch Chứng khoán New York.

Việt Nam tiếp tục nằm trong số các nền kinh tế tăng trưởng nhanh, ghi nhận mức tăng trưởng GDP đạt 7,5% so với cùng kỳ năm trước trong nửa đầu năm 2025 - một trong những mức tăng trưởng mạnh của khu vực châu Á - Thái Bình Dương. Với độ tuổi trung vị là 33, Việt Nam sở hữu lực lượng lao động ổn định và đang mở rộng, tạo nền tảng cho sự phát triển dựa trên xuất khẩu và tiêu dùng nội địa đang gia tăng mạnh mẽ.

Danh mục quỹ ETF KPHO được kết hợp sáng tạo giữa quỹ ETF DCVFM VN Diamond (đại diện nhóm cổ phiếu tăng trưởng cao mà quỹ ngoại không được mua trực tiếp) và nhóm cổ phiếu tăng trưởng có thể mua được trên thị trường. Sự khác biệt của KPHO so với sản phẩm đầu tư vào Việt Nam đang niêm yết trên thị trường Mỹ nằm ở chỗ khắc phục rào cản truyền thống về giới hạn sở hữu trần, cho phép nhà đầu tư nước ngoài toàn cầu tham gia vào giai đoạn tăng trưởng của đất nước thông qua việc đầu tư vào quỹ.

Sự hợp tác giữa KraneShares và Dragon Capital đưa cổ phiếu Việt Nam đến gần hơn với dòng vốn quốc tế thông qua quỹ ETF KPHO.

Việt Nam được tổ chức cung cấp chỉ số toàn cầu FTSE Russell nâng hạng từ Thị trường cận biên (Frontier Market) lên Thị trường mới nổi thứ cấp (Secondary Emerging Market), với việc tái phân loại dự kiến có hiệu lực vào tháng 9/2026. Việt Nam cũng đang nằm trong tầm quan sát cho đợt nâng hạng tương tự từ MSCI. Dragon Capital ước tính việc nâng hạng từ cả hai tổ chức cung cấp chỉ số này có thể thúc đẩy dòng vốn mới khoảng 25 tỷ USD chảy vào thị trường chứng khoán Việt Nam - tương đương 9% vốn hóa thị trường hiện tại của quốc gia này.

“Là một trong những nền kinh tế tăng trưởng nhanh, Việt Nam sẵn sàng bước vào kỷ nguyên vàng của những cơ hội”, ông Dominic Scriven, Chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm Đồng sáng lập Dragon Capital, chia sẻ. Ông nói thêm: “Quan hệ đối tác với KraneShares là sự kết hợp hơn 30 năm kinh nghiệm thực tiễn của Dragon Capital với nền tảng phân phối toàn cầu của KraneShares để mang đến sản phẩm KPHO. Quỹ ETF cung cấp cho nhà đầu tư khả năng tiếp cận hiệu quả và bao quát vào thị trường chứng khoán Việt Nam trong thời điểm then chốt, khi Việt Nam tiến gần đến khả năng được đưa vào các bộ chỉ số toàn cầu lớn như Thị trường mới nổi FTSE và Thị trường mới nổi MSCI - cột mốc có thể thu hút đáng kể vốn đầu tư nước ngoài và mở ra cơ hội đa dạng hóa danh mục trên phạm vi toàn cầu”.

Để biết thêm thông tin khác về quỹ KPHO, độc giả truy cập tại đây.